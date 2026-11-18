Webgame chữa ngọng L/N hút 1,5 triệu lượt xem: cách tự làm game tương tự bằng 4 câu lệnh AI Trò chơi Nón lá do Trung Hiếu dùng AI lập trình trong một ngày thu hút 1,5 triệu lượt xem; phụ huynh, giáo viên có thể làm bản tương tự với bốn câu lệnh.

Webgame luyện chữa ngọng L và N mang tên "Nón lá" của Trung Hiếu, sinh năm 2001, cựu sinh viên Trường đại học Ngoại thương, được làm gần như hoàn toàn bằng AI. Phụ huynh và giáo viên không biết lập trình vẫn có thể tự làm một trò chơi tương tự chỉ với bốn câu lệnh gửi cho AI, rồi đưa lên mạng miễn phí.

Một ngày làm game, một đêm thành hiện tượng

Trò chơi lấy cảm hứng từ trò "khủng long mất mạng" quen thuộc trên trình duyệt Chrome. Người chơi phải phân biệt và đọc đúng hai âm L, N. Sau gần một ngày, bài giới thiệu game trên Threads đạt hơn 1,5 triệu lượt xem và gần 70.000 lượt yêu thích. Theo tác giả, web có khoảng 50.000 người chơi.

Điểm đáng chú ý là cách làm. Trung Hiếu giao phần lớn việc viết mã cho AI, còn anh đưa ra yêu cầu, điều chỉnh tính năng và kiểm thử sản phẩm.

Để kiểm chứng cách làm này, người viết đã dựng lại một phiên bản riêng mang tên Lúa Non. Bản này giữ ý tưởng gốc nhưng thay phần đọc bằng bấm nút. Các tấm bảng thiếu chữ cái đầu như "_òng lợn", "_ước mắm" chạy về phía nhân vật đội nón lá, người chơi bấm L hoặc N trước khi bảng chạm tới. Lý do, theo tác giả Nón lá, là nhiều công cụ nhận diện giọng nói tự sửa theo ngữ cảnh: người nói "nòng nợn" máy vẫn ghi thành "lòng lợn".

Trò chơi Lúa Non trên điện thoại: bấm đúng thì nhân vật đội nón lá nhảy qua bảng "Nước mắm" (trái); bấm sai thì mất một tim và hiện đáp án "Đúng là: Nỗi buồn" (phải).

Cần chuẩn bị gì trước khi nhờ AI viết game?

Người làm cần một máy tính, một điện thoại để chơi thử và tài khoản của một công cụ AI như ChatGPT, Claude hoặc Gemini. HTML là ngôn ngữ viết trang web; "file HTML" là tệp đuôi .html, bấm đúp thì trình duyệt (Chrome, Safari, Cốc Cốc...) mở ra như một trang web. Cả trò chơi nằm gọn trong một tệp như vậy, không phải cài đặt gì.

Bước Việc cần làm Loại AI phù hợp 1 Dựng toàn bộ trò chơi trong một tệp HTML Mô hình mạnh: Claude Sonnet, ChatGPT chế độ Thinking, Gemini bản Pro 2 Chơi thử, đọc lại từng từ trong kho từ Con người kiểm tra 3 Mô tả đúng lỗi để AI sửa Bản AI miễn phí là đủ 4 Thêm âm thanh, kỷ lục và sửa lỗi cuối Bản AI miễn phí

Câu lệnh đầu tiên: cụ thể là chìa khóa

Đây là bước nặng nhất, nên dùng các mô hình AI mạnh. AI phải cùng lúc tính cách bảng chạy, cách chấm đúng sai, điểm, số tim, tốc độ và kho từ. Các bản nhẹ dễ trả về mã bị thiếu đoạn hoặc tính sai va chạm.

Câu lệnh người viết dùng yêu cầu một webgame trong một tệp HTML duy nhất, chỉ dùng HTML, CSS và JavaScript thuần, không thư viện, không ảnh ngoài. Game tên Lúa Non, lối chơi giống khủng long mất mạng của Chrome, nhân vật đội nón lá đứng bên trái, các bảng chữ chạy từ phải sang. Mỗi bảng là một từ tiếng Việt khuyết chữ cái đầu, người chơi bấm L hoặc N trước khi bảng chạm nhân vật. Đúng thì cộng 1 điểm, sai hoặc không bấm thì mất 1 trong 3 tim, tốc độ tăng dần theo điểm. Câu lệnh còn yêu cầu tạo sẵn 40 từ hay bị ngọng L/N, chia gần đều đáp án L và N, giao diện dọc cho điện thoại với hai nút L, N to ở dưới, và dùng phím L, N trên máy tính.

Câu lệnh đầu tiên dùng để yêu cầu AI dựng toàn bộ trò chơi trong một tệp HTML.

Câu lệnh hiệu quả vì nêu một trò ai cũng biết, đưa ví dụ và đặt luật bằng con số. AI trả về khoảng 250 dòng mã. Trên Claude, trò chơi hiện ngay ở khung xem trước bên phải. Nếu công cụ không có khung này, người dùng chép mã vào Notepad (Windows) hoặc TextEdit ở chế độ văn bản thuần (Mac), lưu thành luanon.html với bảng mã UTF-8 để giữ dấu tiếng Việt, rồi bấm đúp để mở.

Kiểm thử: việc máy không làm thay được

Người làm cần chơi đủ các tình huống: bấm đúng, bấm sai, không bấm và chơi đến hết tim. Quan trọng nhất là đọc lại kho từ. Trong 42 từ AI tạo ra có một từ vô nghĩa là "_á tháng", điền L hay N đều không thành từ có nghĩa. Với trò chơi dạy chính tả cho trẻ, chỉ một từ sai cũng đủ gây phản tác dụng.

Kho 42 từ do AI tạo trong mã nguồn trò chơi. Từ vô nghĩa "_á tháng" đã được thay bằng "_ửa tháng" (đánh dấu vàng) sau khi người làm đọc soát.

Báo lỗi cho AI thế nào để được sửa đúng chỗ?

Chạy tốt trên máy tính chưa chắc đã ổn trên điện thoại. Bản đầu tiên gặp lỗi: chạm nút một lần nhưng trò chơi tính hai lần, bảng kế tiếp bị chấm sai và người chơi mất tim oan. Người dùng không cần hiểu nguyên nhân, chỉ cần mô tả đúng hiện tượng, như câu lệnh sau: "Trên điện thoại, chạm nút một lần mà game nhận hai lần: bảng đang tới thì tính đúng, bảng kế tiếp bị tính sai và mất tim. Bấm nhanh thì màn hình còn bị phóng to. Sửa giúp tôi, chỉ gửi lại đoạn code cần thay và nói thay ở đâu."

Sau khi sửa, cùng một lần chạm, trò chơi chỉ ghi nhận một câu trả lời và người chơi giữ đủ ba tim. Nguyên tắc khi báo lỗi: nói mình đã làm gì, thấy gì và mong thấy gì.

Cùng một lần chạm nút L: bản lỗi chấm luôn cả bảng kế tiếp và trừ một tim (trái); bản đã sửa chỉ chấm bảng đang tới, người chơi giữ đủ ba tim (phải).

Thêm âm thanh, kỷ lục và xử lý lỗi cuối

Câu lệnh thứ ba, vẫn dùng bản miễn phí, bổ sung những chi tiết khiến trẻ thích chơi: tiếng "ting" khi đúng và "bụp" khi sai tạo bằng Web Audio; sai thì rung điện thoại nhẹ và hiện chữ đỏ "Đúng là: ..." khoảng một giây; lưu điểm cao nhất vào máy và hiện "Kỷ lục" ở góc trên; thay từ "_á tháng" bằng "_ửa tháng".

Web Audio là tính năng có sẵn của trình duyệt để tạo âm thanh bằng mã, nên trò chơi không cần kèm tệp nhạc. Lưu ý thực tế: điện thoại Android rung được, còn iPhone không cho trang web điều khiển rung.

Câu lệnh thứ tư xử lý lỗi phát hiện khi chơi thử: đang ở màn hình hết tim mà xoay ngang điện thoại thì nền trò chơi trắng xóa. Chỉ cần mô tả đúng như vậy, AI sẽ thêm một dòng mã để trò chơi vẽ lại hình khi màn hình đổi kích thước.

Đưa trò chơi lên mạng miễn phí bằng Netlify Drop

Netlify Drop cho phép kéo thả tệp để có ngay một trang web. Người làm đổi tên tệp thành index.html, đặt vào một thư mục riêng rồi kéo thả thư mục lên trang Netlify Drop. Sau vài giây sẽ có đường link đuôi netlify.app.

Cần tạo tài khoản Netlify miễn phí và đăng nhập trước. Theo hướng dẫn chính thức của Netlify, nếu tải lên khi chưa đăng nhập, trang sẽ bị khóa bằng mật khẩu tạm và bị xóa sau một giờ nếu không được nhận về một tài khoản.

Bản Lúa Non làm theo đúng các bước trên đã được đưa lên Netlify. Bạn đọc có thể chơi thử tại lua-non.netlify.app, trên điện thoại hoặc máy tính, không cần đăng nhập hay cài đặt.

Lưu ý về dữ liệu trẻ em và độ chính xác

Với trò chơi tự làm, người lớn là người làm việc với AI và kiểm duyệt nội dung, trẻ chỉ chơi một trò không có AI bên trong. Bản Lúa Non không yêu cầu đăng nhập và không thu thập dữ liệu, kỷ lục chỉ lưu trên chính thiết bị. Khi ra lệnh cho AI, người lớn không nên nhập tên, ảnh hay thông tin cá nhân của trẻ.

Màn hình bắt đầu và màn hình hết tim của Lúa Non. Trò chơi không cần đăng nhập, kỷ lục chỉ lưu trên thiết bị.

Khung trò chơi này có thể đổi cho nhiều nhu cầu khác: luyện S và X ("_ản xuất"), CH và TR ("_ân trời"), dấu hỏi và dấu ngã, hay từ vựng tiếng Anh cho trẻ nhỏ. Chỉ cần đổi hai nút và kho từ trong câu lệnh đầu tiên. Tuy vậy, như bài học từ từ "_á tháng", AI viết mã rất nhanh, còn trách nhiệm về độ chính xác của từng chữ vẫn thuộc về người lớn.