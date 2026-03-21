Welbeck lập cú đúp nhấn chìm Liverpool: The Reds xa rời giấc mơ Champions League Danny Welbeck rực sáng giúp Brighton đánh bại Liverpool 2-1 tại vòng 31 Ngoại hạng Anh, trực tiếp giáng đòn mạnh vào tham vọng cạnh tranh top 4 của thầy trò Arne Slot.

Cú đúp đẳng cấp của lão tướng Danny Welbeck đã giúp Brighton giành chiến thắng nghẹt thở 2-1 trước Liverpool tại vòng 31 Ngoại hạng Anh. Kết quả này không chỉ khiến đoàn quân của HLV Arne Slot đứt mạch hưng phấn mà còn đặt ra dấu hỏi lớn cho tham vọng cạnh tranh tấm vé dự Champions League của đội bóng vùng Merseyside trong giai đoạn nước rút.

Khởi đầu thảm họa của đội hình trẻ nhất mùa giải

Liverpool hành quân đến sân American Express với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng khi cả Alisson lẫn Mohamed Salah đều vắng mặt vì chấn thương. HLV Arne Slot buộc phải tung vào sân đội hình xuất phát trẻ nhất mùa giải, đồng thời trao cơ hội ra mắt cho thủ thành tân binh Giorgi Mamardashvili. Tuy nhiên, sự non nớt của các cầu thủ trẻ sớm bộc lộ trước một Brighton đầy bản lĩnh.

Trận đấu khởi đầu theo cách không thể tồi tệ hơn cho đội khách khi tiền đạo Hugo Ekitike dính chấn thương và phải rời sân chỉ sau 8 phút bóng lăn. Mất đi mũi nhọn quan trọng, hệ thống của Liverpool bắt đầu bộc lộ những lỗ hổng và ngay lập tức bị Brighton trừng phạt. Phút 14, từ đường tạt bóng của Ferdi Kadioglu, Diego Gomez nỗ lực đánh đầu trả ngược để Danny Welbeck chọn vị trí thông minh dứt điểm tung lưới đối phương.

Sai lầm của Lewis Dunk và nỗ lực từ Milos Kerkez

Dù bị dẫn trước, "The Reds" không dễ dàng bỏ cuộc và bất ngờ tìm được bàn gỡ từ một sai lầm khó tin của hàng thủ Brighton. Phút 30, đội trưởng Lewis Dunk có pha đánh đầu trả bóng về quá nhẹ, tạo điều kiện cho Milos Kerkez băng xuống thực hiện cú tâng bóng tinh tế qua đầu thủ thành Verbruggen, cân bằng tỷ số 1-1.

Bản năng sát thủ của Danny Welbeck

Bước sang hiệp hai, thế trận đôi công hấp dẫn tiếp tục được duy trì. Brighton một lần nữa tái lập thế dẫn bàn ở phút 56 sau một tình huống dàn xếp tấn công mẫu mực bên hành lang cánh trái. Yankuba Minteh thực hiện quả tạt sâu để Jack Hinshelwood nỗ lực kiến tạo dọn cỗ cho Welbeck dễ dàng đệm bóng vào lưới trống.

Dù công nghệ VAR đã vào cuộc để kiểm tra khả năng việt vị, nhưng bàn thắng cuối cùng vẫn được công nhận trong sự vỡ òa của các cổ động viên chủ nhà. Đây là bàn thắng thứ 12 của Welbeck tại Ngoại hạng Anh mùa này, minh chứng cho sự hồi xuân mạnh mẽ của cựu tiền đạo Manchester United.

Sức ép nghẹt thở những phút cuối

Trong nỗ lực tìm kiếm bàn gỡ, HLV Arne Slot đã tung cả Federico Chiesa lẫn tài năng trẻ Rio Ngumoha vào sân nhằm tăng cường hỏa lực. Những cơ hội ngon ăn liên tiếp xuất hiện, song sự xuất sắc của thủ thành Verbruggen đã từ chối những cú dứt điểm hiểm hóc của Cody Gakpo và Curtis Jones. Bên kia chiến tuyến, Brighton cũng tỏ ra vô cùng lợi hại trong các pha phản công tốc độ với sự góp mặt của Kaoru Mitoma.

Những phút bù giờ diễn ra vô cùng căng thẳng khi trọng tài Darren England liên tục phải rút thẻ vàng để kiềm chế những cái đầu nóng. Liverpool dồn toàn lực lên bóng trong vô vọng khi hàng thủ của "Chim mòng biển" dưới sự chỉ huy của Van Hecke đã chơi cực kỳ tập trung để bảo toàn lợi thế.

Cục diện BXH sau vòng 31

Trận thua đau đớn khiến Liverpool đối diện với viễn cảnh phải xuống chơi tại Europa League mùa tới khi các đối thủ trực tiếp đang bứt phá mạnh mẽ. Ngược lại, 3 điểm quý giá này giúp Brighton vươn lên vị trí thứ 8, thắp lại hy vọng cạnh tranh một suất tham dự đấu trường châu lục.