Wenjie M9: Khám phá chế độ M9 tự động tối ưu vận hành theo hành khách và địa hình Mẫu xe Wenjie M9 tích hợp tính năng tự động nhận diện số lượng người ngồi và địa hình để tùy chỉnh hệ thống treo cùng công suất, mang lại trải nghiệm lái tối ưu.

Mẫu xe Wenjie M9 vừa gây chú ý với chế độ M9 – một hệ thống vận hành thông minh có khả năng tự động điều chỉnh các thông số kỹ thuật dựa trên số lượng hành khách và điều kiện địa hình thực tế. Công nghệ này giúp tối ưu hóa sự cân bằng giữa cảm giác lái thể thao và sự êm ái cho người ngồi sau mà không cần sự can thiệp thủ công từ tài xế.

Tự động cá nhân hóa vận hành theo vị trí ngồi

Điểm cốt lõi của chế độ M9 nằm ở khả năng nhận diện vị trí và số lượng người trên xe thông qua hệ thống cảm biến tích hợp. Tùy vào phân bổ hành khách, bộ xử lý trung tâm sẽ đưa ra các thiết lập tương ứng cho động cơ và hệ thống khung gầm nhằm đảm bảo hiệu suất vận hành tốt nhất.

Cụ thể, khi xe chỉ có người lái hoặc thêm một người ngồi ghế phụ, Wenjie M9 ưu tiên trải nghiệm thể thao. Vô lăng trở nên nhạy bén hơn, công suất động cơ phản hồi tức thời giúp các thao tác chuyển làn hay tăng tốc đạt độ chính xác cao. Ngược lại, khi có người ngồi ở hàng ghế thứ hai, kiểm soát hành trình và hệ thống treo sẽ tự động chuyển sang trạng thái mềm mại, phân phối lực kéo tuyến tính nhằm giảm thiểu rung động cho khoang cabin.

Giải pháp chống say xe và thích ứng mặt đường thông minh

Đối với trường hợp xe chở đủ tải hoặc có người ngồi hàng ghế thứ ba, chế độ M9 kích hoạt thuật toán giảm say xe chuyên biệt. Hệ thống này kiểm soát chặt chẽ hiện tượng chúi mũi khi phanh hoặc bổng đuôi khi tăng tốc, giúp duy trì thân xe ổn định, hạn chế tối đa sự chao đảo cho hành khách phía sau.

Bên cạnh yếu tố con người, Wenjie M9 còn thể hiện khả năng nhận diện tình trạng mặt đường theo thời gian thực. Trên đường cao tốc, thân xe được siết chặt để tăng độ vững chãi. Khi vào cua, xe chủ động giảm độ nghiêng thân xe để tăng tính ổn định. Đặc biệt, khi gặp khu vực ngập nước, xe có khả năng đo độ sâu vũng nước và tự động nâng gầm, đồng thời điều chỉnh công suất để tránh tình trạng trượt bánh.

Sự xuất hiện của chế độ M9 đánh dấu bước tiến mới trong việc cá nhân hóa trải nghiệm người dùng, biến phương tiện thành một thực thể thông minh biết tự thích ứng với mọi kịch bản di chuyển thực tế.