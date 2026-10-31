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Werder Bremen 2-0 1899 Hoffenheim: Werder Bremen giành chiến thắng

Văn Thể31/10/2026 16:46

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 12 điểm, sẵn sàng tiếp 1899 Hoffenheim trên sân Weser-Stadion lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Werder Bremen2 - 01899 HoffenheimKết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Werder Bremen tiếp đón 1899 Hoffenheim.

  • 12'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Werder Bremen 48% - 52% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

  • 16'Thay người

    Phút 16' (Werder Bremen): Eren Dinkci vào sân thay Mitchell Weiser.

  • 24'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Werder Bremen 46% - 54% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

  • 38'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 42% - 58% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 4 - 3.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 50'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 43% - 57% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

  • 57'BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-0)

    Phút 57': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Karl Hein). Tỷ số: 1 - 0.

  • 60'Thay người

    Phút 60' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Adam Hložek.

  • 60'Thẻ vàng

    Phút 60': Marco Friedl (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 62'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Werder Bremen 44% - 56% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 1.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Olivier Deman.

  • 73'Thay người

    Phút 73' (Werder Bremen): Senne Lynen vào sân thay Iván San José Cantalejo.

  • 74'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Werder Bremen 43% - 57% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 4; phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 1.

  • 82'BÀN THẮNG! Werder Bremen (2-0)

    Phút 82': Eren Dinkci (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Marco Grüll). Tỷ số: 2 - 0.

  • 86'1899 Hoffenheim ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 42% - 58% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 17 - 15 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 8 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 1.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (1899 Hoffenheim): Cajetan Benjamin Lenz vào sân thay Leon Avdullahu.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (1899 Hoffenheim): Jykese Fields vào sân thay Fisnik Asllani.

  • 87'Thay người

    Phút 87' (1899 Hoffenheim): Yasin Zor vào sân thay Andrej Kramarić.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (1899 Hoffenheim): Valentin Lässig vào sân thay Mats Rots.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Werder Bremen): Oskar Wójcik vào sân thay Niclas Füllkrug.

  • 90+1'Thay người

    Phút 90+1' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Arthur Augusto de Matos Soares (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • 90+2'Thẻ vàng

    Phút 90+2': Youri Regeer (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

  • KTKết thúc: Werder Bremen 2-0 1899 Hoffenheim

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:25 31/10/2026

Đội hình chính thức
Werder Bremen
Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune
1899 Hoffenheim
Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Ilzer
1
K. Hein
13
Arthur
5
A. Pieper
32
M. Friedl
2
O. Deman
15
L. Reis
44
Y. Regeer
8
M. Weiser
20
Chuky San José
17
M. Grüll
10
N. Füllkrug
1
O. Baumann
5
O. Kabak
28
K. Machida
39
M. Rots
29
Natnael Abraha
27
A. Kramarić
7
L. Avdullahu
18
W. Burger
14
A. Daghim
10
A. Hložek
11
F. Asllani
Dự bị
Werder Bremen
18 E. Dinkçi26 C. Itten14 S. Lynen11 J. Njinmah19 K. Quetant30 A. Schlager33 Mick Schmetgens23 Dariusz Stalmach3 O. Wójcik
1899 Hoffenheim
47 V. Lässig19 T. Lemperle32 Cajetan Benjamin Lenz37 L. Philipp55 B. Zor Muhammed41 O. Hencke52 K. Gjasula46 J. Fields13 Bernardo
Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026
Werder BremenThống kê1899 Hoffenheim
41%
Kiểm soát bóng
59%
18
Dứt điểm
16
4
Trúng đích
2
8
Phạt góc
4
11
Phạm lỗi
11
0
Việt vị
1
1
Thủ môn cứu thua
2
Cầu thủ nổi bật
N. Füllkrug
N. Füllkrug
Werder Bremen
1 bàn
E. Dinkçi
E. Dinkçi
Werder Bremen
1 bàn
M. Grüll
M. Grüll
Werder Bremen
1 kiến tạo · điểm 7.7
K. Hein
K. Hein
Werder Bremen
1 kiến tạo · điểm 7.02
A. Pieper
A. Pieper
Werder Bremen
Điểm 7.31
M. Friedl
M. Friedl
Werder Bremen
Điểm 7.27

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội củng cố vị trí khi tiếp 1899 Hoffenheim tại Weser-Stadion lúc 21h30 ngày 31/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 7 với 12 điểm, hơn đối thủ 3 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Werder Bremen bám sát nhóm đầu

Với 12 điểm và vị trí thứ 7, Werder Bremen đang ở khu vực đáng chú ý của bảng xếp hạng. Đây là lý do trận đấu này được xem như một điểm nóng trong cuộc đua nhóm đầu.

Tuy nhiên, phong độ của đội chủ nhà chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa nhận thất bại ở trận đấu gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà bám đuổi.

1899 Hoffenheim giữ phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim đang có chuỗi kết quả ấn tượng hơn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời chưa thua trong 4 trận gần đây nhất.

Dù vậy, 1899 Hoffenheim mới đứng hạng 10 với 9 điểm, kém Werder Bremen 3 điểm. Chuỗi trận tích cực cho thấy đội khách đang đi đúng hướng, nhưng họ vẫn cần thêm kết quả để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gặp nhau gần đây không mấy thuận lợi cho chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Werder Bremen thắng 1 trận, còn 1899 Hoffenheim thắng tới 4 trận, không có trận hòa nào.

Con số này mang lại thêm động lực tâm lý cho đội khách. Ngược lại, Werder Bremen sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để thay đổi thế cân bằng vốn đang nghiêng về đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra sự đối lập khá rõ: một bên có vị trí cao hơn nhưng phong độ dao động, bên còn lại đang có chuỗi kết quả tốt nhưng đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả có thể tác động trực tiếp đến thứ tự ở khu vực giữa bảng và nhóm đầu.

Với Werder Bremen, yếu tố then chốt là khả năng vượt qua cú trượt chân ở trận gần nhất và hạn chế những trận hòa như đã xảy ra trong chuỗi phong độ. Với 1899 Hoffenheim, thử thách là duy trì mạch không thua trên sân khách, trước một đối thủ vốn thường chịu lép vế trong các lần chạm trán gần đây.

Nhận định

Nhìn chung, Werder Bremen có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, trong khi 1899 Hoffenheim sở hữu phong độ tốt hơn cùng thành tích đối đầu vượt trội. Đây là trận đấu có thế cân bằng, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể quyết định cục diện. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc đối đầu cạnh tranh tại Weser-Stadion.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Werder Bremen · 1 thắng0 hòa1899 Hoffenheim · 4 thắng
09/05/2026
1899 Hoffenheim
1 - 0
Werder Bremen
1H
28/01/2026
Werder Bremen
0 - 2
1899 Hoffenheim
1H
16/02/2025
Werder Bremen
1 - 3
1899 Hoffenheim
1H
29/09/2024
1899 Hoffenheim
3 - 4
Werder Bremen
WB
03/03/2024
1899 Hoffenheim
2 - 1
Werder Bremen
1H
Werder Bremen
5 trận gần nhất
BTHHB
7
Trận
3-3-1
T-H-B
15
Ghi (TB 2.1)
14
Thủng lưới
1899 Hoffenheim
5 trận gần nhất
HTTTB
7
Trận
3-0-4
T-H-B
14
Ghi (TB 2.0)
14
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1Bayern München7520+1917TTHTT
2Borussia Dortmund7520+817THHTT
3SC Freiburg7412+713BBTHT
6RB Leipzig7403+912TBTBT
7Werder Bremen7331+112THHTH
8FSV Mainz 058314010BBTBT
9FC Augsburg7232+49HBHBH
101899 Hoffenheim730409TTBBT
11Hamburger SV7304-109BTTTB
Tình hình lực lượng
Werder Bremen
F. Agu (Calf Injury)
S. Alvero (Calf Injury)
P. Erevbenagie (Ankle Injury)
S. Musah (Muscle Injury)
M. N'Diaye (Groin Injury)
J. Stage (Muscle Injury)
N. Stark (Muscle Injury)
K. Topp (Knee Injury)
1899 Hoffenheim
B. Conte (Groin Injury)
N. De Cat (Knee Injury)
V. Gendrey (Ankle Injury)
A. Hajdari (Foot Injury)
A. Prass (Red Card)
P. Wimmer (Thigh Injury)
B. Conte (Groin Injury)
N. De Cat (Knee Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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