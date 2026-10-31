Werder Bremen 2-0 1899 Hoffenheim: Werder Bremen giành chiến thắng Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 7 với 12 điểm, sẵn sàng tiếp 1899 Hoffenheim trên sân Weser-Stadion lúc 21h30 ngày 31/10/2026.

Werder Bremen 2 - 0 1899 Hoffenheim Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Werder Bremen tiếp đón 1899 Hoffenheim.

12' Thế trận giằng co Cầm bóng: Werder Bremen 48% - 52% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 0.

16' Thay người Phút 16' (Werder Bremen): Eren Dinkci vào sân thay Mitchell Weiser.

24' Thế trận giằng co Cầm bóng: Werder Bremen 46% - 54% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 2 - 1.

38' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 42% - 58% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 2 - 6 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 2; phạm lỗi 4 - 3.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 43% - 57% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 4 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 0.

57' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-0) Phút 57': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Karl Hein). Tỷ số: 1 - 0.

60' Thay người Phút 60' (1899 Hoffenheim): Tim Lemperle vào sân thay Adam Hložek.

60' Thẻ vàng Phút 60': Marco Friedl (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Werder Bremen 44% - 56% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 7 - 10 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 4 - 3; phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 1 - 1.

73' Thay người Phút 73' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Olivier Deman.

73' Thay người Phút 73' (Werder Bremen): Senne Lynen vào sân thay Iván San José Cantalejo.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Werder Bremen 43% - 57% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 12 - 15 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 6 - 4; phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 1 - 1.

82' BÀN THẮNG! Werder Bremen (2-0) Phút 82': Eren Dinkci (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Marco Grüll). Tỷ số: 2 - 0.

86' 1899 Hoffenheim ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 42% - 58% 1899 Hoffenheim, dứt điểm 17 - 15 (trúng đích 3 - 2), phạt góc 8 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 9 - 9, cứu thua 1 - 1.

87' Thay người Phút 87' (1899 Hoffenheim): Cajetan Benjamin Lenz vào sân thay Leon Avdullahu.

87' Thay người Phút 87' (1899 Hoffenheim): Jykese Fields vào sân thay Fisnik Asllani.

87' Thay người Phút 87' (1899 Hoffenheim): Yasin Zor vào sân thay Andrej Kramarić.

90+1' Thay người Phút 90+1' (1899 Hoffenheim): Valentin Lässig vào sân thay Mats Rots.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Werder Bremen): Oskar Wójcik vào sân thay Niclas Füllkrug.

90+1' Thay người Phút 90+1' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Arthur Augusto de Matos Soares (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

90+2' Thẻ vàng Phút 90+2': Youri Regeer (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Time Wasting).

KT Kết thúc: Werder Bremen 2-0 1899 Hoffenheim Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 0.

Cập nhật lúc 23:25 31/10/2026

Đội hình chính thức Werder Bremen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune 1899 Hoffenheim Sơ đồ 3-5-2 · HLV C. Ilzer 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 15 L. Reis 44 Y. Regeer 8 M. Weiser 20 Chuky San José 17 M. Grüll 10 N. Füllkrug 1 O. Baumann 5 O. Kabak 28 K. Machida 39 M. Rots 29 Natnael Abraha 27 A. Kramarić 7 L. Avdullahu 18 W. Burger 14 A. Daghim 10 A. Hložek 11 F. Asllani Dự bị Werder Bremen 18 E. Dinkçi 26 C. Itten 14 S. Lynen 11 J. Njinmah 19 K. Quetant 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 23 Dariusz Stalmach 3 O. Wójcik 1899 Hoffenheim 47 V. Lässig 19 T. Lemperle 32 Cajetan Benjamin Lenz 37 L. Philipp 55 B. Zor Muhammed 41 O. Hencke 52 K. Gjasula 46 J. Fields 13 Bernardo Cập nhật đội hình lúc 21:02 31/10/2026

Werder Bremen Thống kê 1899 Hoffenheim 41% Kiểm soát bóng 59% 18 Dứt điểm 16 4 Trúng đích 2 8 Phạt góc 4 11 Phạm lỗi 11 0 Việt vị 1 1 Thủ môn cứu thua 2

Cầu thủ nổi bật N. Füllkrug Werder Bremen 1 bàn E. Dinkçi Werder Bremen 1 bàn M. Grüll Werder Bremen 1 kiến tạo · điểm 7.7 K. Hein Werder Bremen 1 kiến tạo · điểm 7.02 A. Pieper Werder Bremen Điểm 7.31 M. Friedl Werder Bremen Điểm 7.27

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục và sẽ có cơ hội củng cố vị trí khi tiếp 1899 Hoffenheim tại Weser-Stadion lúc 21h30 ngày 31/10/2026. Chủ nhà đứng hạng 7 với 12 điểm, hơn đối thủ 3 bậc và 3 điểm trên bảng xếp hạng.

Werder Bremen bám sát nhóm đầu

Với 12 điểm và vị trí thứ 7, Werder Bremen đang ở khu vực đáng chú ý của bảng xếp hạng. Đây là lý do trận đấu này được xem như một điểm nóng trong cuộc đua nhóm đầu.

Tuy nhiên, phong độ của đội chủ nhà chưa thật sự ổn định. Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 1 trận, hòa 2 trận và thua 2 trận. Đáng chú ý, họ vừa nhận thất bại ở trận đấu gần nhất, nên cần phản ứng nhanh để không đánh mất đà bám đuổi.

1899 Hoffenheim giữ phong độ tốt hơn

Ở chiều ngược lại, 1899 Hoffenheim đang có chuỗi kết quả ấn tượng hơn. Đội khách thắng 3 trận, hòa 1 trận và thua 1 trận trong 5 lần ra sân gần nhất, đồng thời chưa thua trong 4 trận gần đây nhất.

Dù vậy, 1899 Hoffenheim mới đứng hạng 10 với 9 điểm, kém Werder Bremen 3 điểm. Chuỗi trận tích cực cho thấy đội khách đang đi đúng hướng, nhưng họ vẫn cần thêm kết quả để rút ngắn khoảng cách với nhóm trên.

Thế đối đầu nghiêng về đội khách

Lịch sử gặp nhau gần đây không mấy thuận lợi cho chủ nhà. Trong 5 lần đối đầu gần nhất, Werder Bremen thắng 1 trận, còn 1899 Hoffenheim thắng tới 4 trận, không có trận hòa nào.

Con số này mang lại thêm động lực tâm lý cho đội khách. Ngược lại, Werder Bremen sẽ muốn tận dụng lợi thế sân nhà để thay đổi thế cân bằng vốn đang nghiêng về đối thủ.

Điểm then chốt của trận đấu

Trận đấu đặt ra sự đối lập khá rõ: một bên có vị trí cao hơn nhưng phong độ dao động, bên còn lại đang có chuỗi kết quả tốt nhưng đứng thấp hơn trên bảng xếp hạng. Khoảng cách giữa hai đội chỉ là 3 điểm, nên kết quả có thể tác động trực tiếp đến thứ tự ở khu vực giữa bảng và nhóm đầu.

Với Werder Bremen, yếu tố then chốt là khả năng vượt qua cú trượt chân ở trận gần nhất và hạn chế những trận hòa như đã xảy ra trong chuỗi phong độ. Với 1899 Hoffenheim, thử thách là duy trì mạch không thua trên sân khách, trước một đối thủ vốn thường chịu lép vế trong các lần chạm trán gần đây.

Nhận định

Nhìn chung, Werder Bremen có lợi thế về thứ hạng và sân nhà, trong khi 1899 Hoffenheim sở hữu phong độ tốt hơn cùng thành tích đối đầu vượt trội. Đây là trận đấu có thế cân bằng, nơi chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể quyết định cục diện. Người hâm mộ có thể kỳ vọng một cuộc đối đầu cạnh tranh tại Weser-Stadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Werder Bremen · 1 thắng 0 hòa 1899 Hoffenheim · 4 thắng 1899 Hoffenheim 1 - 0 Werder Bremen 1H Werder Bremen 0 - 2 1899 Hoffenheim 1H Werder Bremen 1 - 3 1899 Hoffenheim 1H 1899 Hoffenheim 3 - 4 Werder Bremen WB 1899 Hoffenheim 2 - 1 Werder Bremen 1H

Werder Bremen 5 trận gần nhất B T H H B 7 Trận 3-3-1 T-H-B 15 Ghi (TB 2.1) 14 Thủng lưới 1899 Hoffenheim 5 trận gần nhất H T T T B 7 Trận 3-0-4 T-H-B 14 Ghi (TB 2.0) 14 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Bayern München 7 5 2 0 +19 17 T T H T T 2 Borussia Dortmund 7 5 2 0 +8 17 T H H T T 3 SC Freiburg 7 4 1 2 +7 13 B B T H T … 6 RB Leipzig 7 4 0 3 +9 12 T B T B T 7 Werder Bremen 7 3 3 1 +1 12 T H H T H 8 FSV Mainz 05 8 3 1 4 0 10 B B T B T 9 FC Augsburg 7 2 3 2 +4 9 H B H B H 10 1899 Hoffenheim 7 3 0 4 0 9 T T B B T 11 Hamburger SV 7 3 0 4 -10 9 B T T T B …

Tình hình lực lượng Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ P. Erevbenagie (Ankle Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ N. Stark (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) 1899 Hoffenheim ✚ B. Conte (Groin Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury) ✚ V. Gendrey (Ankle Injury) ✚ A. Hajdari (Foot Injury) ✚ A. Prass (Red Card) ✚ P. Wimmer (Thigh Injury) ✚ B. Conte (Groin Injury) ✚ N. De Cat (Knee Injury)