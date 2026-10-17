Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07: Hai đội chia điểm Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Weser-Stadion, với lợi thế rõ rệt về điểm số và phong độ.

Werder Bremen 2 - 2 SC Paderborn 07 Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Werder Bremen tiếp đón SC Paderborn 07.

4' Thẻ vàng Phút 4': Stefano Marino (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: Werder Bremen 54% - 46% SC Paderborn 07, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.

18' BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (0-1) Phút 18': Stefano Marino (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Steffen Tigges). Tỷ số: 0 - 1.

25' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 63% - 37% SC Paderborn 07, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 3.

30' BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (0-2) Phút 30': Steffen Tigges (SC Paderborn 07) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

37' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Werder Bremen 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

45' Thay người Phút 45' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Iván San José Cantalejo.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

49' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 58% - 42% SC Paderborn 07, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 5.

59' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-2) Phút 59': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Eren Dinkci). Tỷ số: 1 - 2.

61' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 65% - 35% SC Paderborn 07, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 5.

63' Thay người Phút 63' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Eren Dinkci.

65' BÀN THẮNG! Werder Bremen (2-2) Phút 65': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

66' Thay người Phút 66' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Stefano Marino.

66' Thay người Phút 66' (SC Paderborn 07): Tom Baack vào sân thay Laurin Ulrich.

74' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 65% - 35% SC Paderborn 07, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 5.

75' Thay người Phút 75' (SC Paderborn 07): Ruben Müller vào sân thay Gabriel Vidović.

75' Thay người Phút 75' (SC Paderborn 07): Marvin Pieringer vào sân thay Steffen Tigges.

79' Thay người Phút 79' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.

86' Thẻ vàng Phút 86': Youri Regeer (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

88' Thay người Phút 88' (Werder Bremen): Paul Erevbenagie vào sân thay Youri Regeer.

88' Thay người Phút 88' (SC Paderborn 07): Jonah Sticker vào sân thay Mattes Hansen.

88' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 64% - 36% SC Paderborn 07, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 11 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 2 - 9.

KT Kết thúc: Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07 Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:23 17/10/2026

Đội hình chính thức Werder Bremen Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Thioune SC Paderborn 07 Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann 1 K. Hein 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 13 Arthur 15 L. Reis 44 Y. Regeer 17 M. Grüll 18 E. Dinkçi 20 Chuky San José 10 N. Füllkrug 15 N. Noll 21 J. ter Horst 25 T. Scheller 22 M. Hansen 17 L. Curda 28 L. Ulrich 5 S. Castañeda 40 G. Vidović 23 R. Obermair 27 S. Tigges 30 S. Marino Dự bị Werder Bremen 38 Erevbenagie 26 C. Itten 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 34 D. Soylu 23 Dariusz Stalmach 4 N. Stark 8 M. Weiser 3 O. Wójcik SC Paderborn 07 9 R. Philippe 18 M. Pieringer 1 M. Schubert 3 Jonah Benedict Sticker 38 D. Zeitler 2 Ruben Müller 11 S. Michel 29 C. Lippmann 6 T. Baack Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026

Werder Bremen Thống kê SC Paderborn 07 61% Kiểm soát bóng 39% 18 Dứt điểm 11 11 Trúng đích 4 5 Phạt góc 3 11 Phạm lỗi 14 1 Việt vị 0 2 Thủ môn cứu thua 9

Cầu thủ nổi bật N. Füllkrug Werder Bremen 2 bàn S. Tigges SC Paderborn 07 1 bàn · 1 kiến tạo S. Marino SC Paderborn 07 1 bàn E. Dinkçi Werder Bremen 1 kiến tạo · điểm 7.7 N. Noll SC Paderborn 07 Điểm 8.29 Y. Regeer Werder Bremen Điểm 7.2

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón SC Paderborn 07 tại Weser-Stadion lúc 20h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Đứng hạng 7 với 8 điểm, Werder Bremen đối đầu đội bóng đang ở hạng 15 với 4 điểm.

Werder Bremen giữ vị trí tốp đầu

Hạng 7 và 8 điểm là nền tảng giúp Werder Bremen đứng gần nhóm trên của bảng xếp hạng. Khoảng cách với SC Paderborn 07 là 4 điểm và 8 bậc, một chênh lệch đáng kể ở giai đoạn đầu mùa. Trận này vì thế là dịp để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân nhà, duy trì vị trí trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ: Werder Bremen ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ chỉ thua một trong năm lần ra sân. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, trước đó là một thất bại.

Trong khi đó, SC Paderborn 07 thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở trận vừa qua, sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Trước chuỗi thắng ấy, họ cũng có hai trận thua. Phong độ này cho thấy SC Paderborn 07 chưa thể giữ được sự đều tay.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 2, hòa 2 và thua 1. SC Paderborn 07 chỉ thắng một lần. Xu hướng này cho thấy Werder Bremen thường không thua khi chạm trán đối thủ, một điểm cộng về mặt tâm lý trước trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế cao hơn và lợi thế sân nhà, Werder Bremen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều đội chủ nhà cần là sự chắc chắn, nhất là khi họ chưa tìm được mạch thắng liên tiếp gần đây. Hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy Werder Bremen vẫn còn dư địa để cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 cần sớm lấy lại sự ổn định sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, với 4 điểm và vị trí thứ 15, họ đang chịu nhiều áp lực hơn.

Nhận định

Mọi chỉ số đều ủng hộ Werder Bremen: vị trí cao hơn, điểm số nhiều hơn, phong độ ổn định hơn và thành tích đối đầu tích cực. Đội chủ nhà đang có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. SC Paderborn 07 phải thể hiện nhiều hơn mới có thể làm thay đổi xu hướng ấy tại Weser-Stadion.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Werder Bremen · 2 thắng 2 hòa SC Paderborn 07 · 1 thắng Werder Bremen 2 - 2 SC Paderborn 07 Hòa SC Paderborn 07 0 - 1 Werder Bremen WB SC Paderborn 07 2 - 2 Werder Bremen Hòa SC Paderborn 07 3 - 4 Werder Bremen WB Werder Bremen 1 - 4 SC Paderborn 07 SP0

Werder Bremen 5 trận gần nhất H B T H T 5 Trận 2-2-1 T-H-B 10 Ghi (TB 2.0) 10 Thủng lưới SC Paderborn 07 5 trận gần nhất B T T B B 5 Trận 1-1-3 T-H-B 3 Ghi (TB 0.6) 7 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 SC Freiburg 5 4 1 0 +10 13 T H T T T 2 Borussia Dortmund 5 4 1 0 +7 13 H T T T T 3 Bayern München 5 3 2 0 +12 11 H T T H T … 6 FC Augsburg 5 2 2 1 +5 8 H B H T T 7 Werder Bremen 5 2 2 1 0 8 H T H T B 8 Eintracht Frankfurt 6 2 2 2 -6 8 T B H T B … 14 FC Schalke 04 5 1 2 2 -2 5 B H T H B 15 SC Paderborn 07 5 1 1 3 -4 4 B T B B H 16 Union Berlin 5 1 1 3 -12 4 T B B B H …

Tình hình lực lượng Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ S. Lynen (Hip Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Njinmah (Thigh Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) SC Paderborn 07 ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury) ✚ N. Awortwie-Grant (Knee Injury) ✚ T. Gayret (Knee Injury) ✚ S. Klaas (Muscle Injury)