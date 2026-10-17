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Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07: Hai đội chia điểm

Văn Thể17/10/2026 15:46

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp SC Paderborn 07 lúc 20h30 ngày 17/10/2026 tại Weser-Stadion, với lợi thế rõ rệt về điểm số và phong độ.

Werder Bremen2 - 2SC Paderborn 07Kết thúc
  • 0'Trận đấu bắt đầu

    Werder Bremen tiếp đón SC Paderborn 07.

  • 4'Thẻ vàng

    Phút 4': Stefano Marino (SC Paderborn 07) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 13'Thế trận giằng co

    Cầm bóng: Werder Bremen 54% - 46% SC Paderborn 07, dứt điểm 0 - 2 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 3, cứu thua 2 - 0.

  • 18'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (0-1)

    Phút 18': Stefano Marino (SC Paderborn 07) lập công (kiến tạo: Steffen Tigges). Tỷ số: 0 - 1.

  • 25'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 63% - 37% SC Paderborn 07, dứt điểm 4 - 3 (trúng đích 3 - 3), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 6, cứu thua 2 - 3.

  • 30'BÀN THẮNG! SC Paderborn 07 (0-2)

    Phút 30': Steffen Tigges (SC Paderborn 07) lập công. Tỷ số: 0 - 2.

  • 37'Đôi công cởi mở

    Cầm bóng: Werder Bremen 56% - 44% SC Paderborn 07, dứt điểm 6 - 7 (trúng đích 3 - 4), phạt góc 1 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 3.

  • 45'Thay người

    Phút 45' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Iván San José Cantalejo.

  • 45'Hết hiệp 1

    Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 2.

  • 46'Hiệp 2 bắt đầu

    Hiệp 2 bắt đầu.

  • 49'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 58% - 42% SC Paderborn 07, dứt điểm 9 - 7 (trúng đích 5 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 2 - 5.

  • 59'BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-2)

    Phút 59': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Eren Dinkci). Tỷ số: 1 - 2.

  • 61'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 65% - 35% SC Paderborn 07, dứt điểm 11 - 9 (trúng đích 6 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 7 - 9, cứu thua 2 - 5.

  • 63'Thay người

    Phút 63' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Eren Dinkci.

  • 65'BÀN THẮNG! Werder Bremen (2-2)

    Phút 65': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 2 - 2.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (SC Paderborn 07): Rayan Philippe vào sân thay Stefano Marino.

  • 66'Thay người

    Phút 66' (SC Paderborn 07): Tom Baack vào sân thay Laurin Ulrich.

  • 74'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 65% - 35% SC Paderborn 07, dứt điểm 13 - 9 (trúng đích 7 - 4), phạt góc 3 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 8 - 11, cứu thua 2 - 5.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (SC Paderborn 07): Ruben Müller vào sân thay Gabriel Vidović.

  • 75'Thay người

    Phút 75' (SC Paderborn 07): Marvin Pieringer vào sân thay Steffen Tigges.

  • 79'Thay người

    Phút 79' (Werder Bremen): Dariusz Stalmach vào sân thay Ludovit Reis.

  • 86'Thẻ vàng

    Phút 86': Youri Regeer (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

  • 88'Thay người

    Phút 88' (Werder Bremen): Paul Erevbenagie vào sân thay Youri Regeer.

  • 88'Thay người

    Phút 88' (SC Paderborn 07): Jonah Sticker vào sân thay Mattes Hansen.

  • 88'Werder Bremen ép sân

    Cầm bóng: Werder Bremen 64% - 36% SC Paderborn 07, dứt điểm 18 - 10 (trúng đích 11 - 4), phạt góc 5 - 3; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 10 - 13, cứu thua 2 - 9.

  • KTKết thúc: Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07

    Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 2.

Cập nhật lúc 22:23 17/10/2026

Đội hình chính thức
Werder Bremen
Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV D. Thioune
SC Paderborn 07
Sơ đồ 3-5-2 · HLV R. Kettemann
1
K. Hein
5
A. Pieper
32
M. Friedl
2
O. Deman
13
Arthur
15
L. Reis
44
Y. Regeer
17
M. Grüll
18
E. Dinkçi
20
Chuky San José
10
N. Füllkrug
15
N. Noll
21
J. ter Horst
25
T. Scheller
22
M. Hansen
17
L. Curda
28
L. Ulrich
5
S. Castañeda
40
G. Vidović
23
R. Obermair
27
S. Tigges
30
S. Marino
Dự bị
Werder Bremen
38 Erevbenagie26 C. Itten30 A. Schlager33 Mick Schmetgens34 D. Soylu23 Dariusz Stalmach4 N. Stark8 M. Weiser3 O. Wójcik
SC Paderborn 07
9 R. Philippe18 M. Pieringer1 M. Schubert3 Jonah Benedict Sticker38 D. Zeitler2 Ruben Müller11 S. Michel29 C. Lippmann6 T. Baack
Cập nhật đội hình lúc 20:02 17/10/2026
Werder BremenThống kêSC Paderborn 07
61%
Kiểm soát bóng
39%
18
Dứt điểm
11
11
Trúng đích
4
5
Phạt góc
3
11
Phạm lỗi
14
1
Việt vị
0
2
Thủ môn cứu thua
9
Cầu thủ nổi bật
N. Füllkrug
N. Füllkrug
Werder Bremen
2 bàn
S. Tigges
S. Tigges
SC Paderborn 07
1 bàn · 1 kiến tạo
S. Marino
S. Marino
SC Paderborn 07
1 bàn
E. Dinkçi
E. Dinkçi
Werder Bremen
1 kiến tạo · điểm 7.7
N. Noll
N. Noll
SC Paderborn 07
Điểm 8.29
Y. Regeer
Y. Regeer
Werder Bremen
Điểm 7.2

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục, và cuộc tiếp đón SC Paderborn 07 tại Weser-Stadion lúc 20h30 ngày 17/10/2026 là cơ hội để đội chủ nhà củng cố vị thế. Đứng hạng 7 với 8 điểm, Werder Bremen đối đầu đội bóng đang ở hạng 15 với 4 điểm.

Werder Bremen giữ vị trí tốp đầu

Hạng 7 và 8 điểm là nền tảng giúp Werder Bremen đứng gần nhóm trên của bảng xếp hạng. Khoảng cách với SC Paderborn 07 là 4 điểm và 8 bậc, một chênh lệch đáng kể ở giai đoạn đầu mùa. Trận này vì thế là dịp để đội chủ nhà tận dụng lợi thế sân nhà, duy trì vị trí trong cuộc đua tốp đầu.

Phong độ: Werder Bremen ổn định hơn

Trong 5 trận gần nhất, Werder Bremen thắng 2 trận, hòa 2 trận và thua 1 trận. Họ chỉ thua một trong năm lần ra sân. Trận gần nhất của đội là một trận hòa, trước đó là một thất bại.

Trong khi đó, SC Paderborn 07 thắng 2, thua 3 trong 5 trận gần nhất. Đội khách thua ở trận vừa qua, sau chuỗi hai chiến thắng liên tiếp. Trước chuỗi thắng ấy, họ cũng có hai trận thua. Phong độ này cho thấy SC Paderborn 07 chưa thể giữ được sự đều tay.

Thế đối đầu nghiêng về chủ nhà

Qua 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 2, hòa 2 và thua 1. SC Paderborn 07 chỉ thắng một lần. Xu hướng này cho thấy Werder Bremen thường không thua khi chạm trán đối thủ, một điểm cộng về mặt tâm lý trước trận đấu.

Điểm then chốt về chiến thuật

Với vị thế cao hơn và lợi thế sân nhà, Werder Bremen nhiều khả năng sẽ chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu. Điều đội chủ nhà cần là sự chắc chắn, nhất là khi họ chưa tìm được mạch thắng liên tiếp gần đây. Hai trận hòa trong 5 trận gần nhất cho thấy Werder Bremen vẫn còn dư địa để cải thiện hiệu quả ở những thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, SC Paderborn 07 cần sớm lấy lại sự ổn định sau trận thua gần nhất. Nếu giữ được kỷ luật và tận dụng tốt những cơ hội hiếm hoi, đội khách vẫn có thể gây khó khăn cho chủ nhà. Tuy vậy, với 4 điểm và vị trí thứ 15, họ đang chịu nhiều áp lực hơn.

Nhận định

Mọi chỉ số đều ủng hộ Werder Bremen: vị trí cao hơn, điểm số nhiều hơn, phong độ ổn định hơn và thành tích đối đầu tích cực. Đội chủ nhà đang có điều kiện thuận lợi để tiếp tục bám sát nhóm dự cúp châu lục. SC Paderborn 07 phải thể hiện nhiều hơn mới có thể làm thay đổi xu hướng ấy tại Weser-Stadion.

Lịch sử đối đầu5 trận gần nhất
Werder Bremen · 2 thắng2 hòaSC Paderborn 07 · 1 thắng
08/08/2026
Werder Bremen
2 - 2
SC Paderborn 07
Hòa
31/10/2024
SC Paderborn 07
0 - 1
Werder Bremen
WB
19/10/2022
SC Paderborn 07
2 - 2
Werder Bremen
Hòa
22/01/2022
SC Paderborn 07
3 - 4
Werder Bremen
WB
15/08/2021
Werder Bremen
1 - 4
SC Paderborn 07
SP0
Werder Bremen
5 trận gần nhất
HBTHT
5
Trận
2-2-1
T-H-B
10
Ghi (TB 2.0)
10
Thủng lưới
SC Paderborn 07
5 trận gần nhất
BTTBB
5
Trận
1-1-3
T-H-B
3
Ghi (TB 0.6)
7
Thủng lưới
Bảng xếp hạng
#ĐộiTrậnTHBHSĐPhong độ
1SC Freiburg5410+1013THTTT
2Borussia Dortmund5410+713HTTTT
3Bayern München5320+1211HTTHT
6FC Augsburg5221+58HBHTT
7Werder Bremen522108HTHTB
8Eintracht Frankfurt6222-68TBHTB
14FC Schalke 045122-25BHTHB
15SC Paderborn 075113-44BTBBH
16Union Berlin5113-124TBBBH
Tình hình lực lượng
Werder Bremen
F. Agu (Calf Injury)
S. Alvero (Calf Injury)
S. Lynen (Hip Injury)
S. Musah (Muscle Injury)
M. N'Diaye (Groin Injury)
J. Njinmah (Thigh Injury)
J. Stage (Muscle Injury)
K. Topp (Knee Injury)
SC Paderborn 07
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
S. Klaas (Muscle Injury)
N. Awortwie-Grant (Knee Injury)
T. Gayret (Knee Injury)
S. Klaas (Muscle Injury)

* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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        Werder Bremen 2-2 SC Paderborn 07: Hai đội chia điểm
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