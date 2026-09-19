Werder Bremen 3-2 FC Augsburg: Werder Bremen giành chiến thắng
Werder Bremen nỗ lực bám sát nhóm dự cúp châu lục khi tiếp đón FC Augsburg đang có phong độ cao tại Weser-Stadion, tạo nên màn so tài chiến thuật đáng chú ý.
- 0'Trận đấu bắt đầu
Werder Bremen tiếp đón FC Augsburg.
- 5'Thẻ vàng
Phút 5': Han-Noah Massengo (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 12'FC Augsburg ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 28% - 72% FC Augsburg, dứt điểm 1 - 1 (trúng đích 1 - 1); phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 1.
- 18'BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-1)
Phút 18': Robin Fellhauer (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Fabian Rieder). Tỷ số: 0 - 1.
- 24'Thế trận giằng co
Cầm bóng: Werder Bremen 56% - 44% FC Augsburg, dứt điểm 1 - 2 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 1.
- 27'Thẻ vàng
Phút 27': Arthur Augusto De Matos Soares (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 37'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 63% - 37% FC Augsburg, dứt điểm 4 - 2 (trúng đích 2 - 2), phạt góc 1 - 0; phạm lỗi 5 - 3, cứu thua 1 - 2.
- 45'Hết hiệp 1
Kết thúc hiệp 1, tỷ số 0 - 1.
- 46'Hiệp 2 bắt đầu
Hiệp 2 bắt đầu.
- 49'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 61% - 39% FC Augsburg, dứt điểm 8 - 2 (trúng đích 4 - 2), phạt góc 2 - 0; phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 1 - 4.
- 52'Thay người
Phút 52' (FC Augsburg): Yannik Keitel vào sân thay Han-Noah Massengo.
- 53'Thay người
Phút 53' (FC Augsburg): Rodrigo Ribeiro vào sân thay Michael Gregoritsch.
- 53'Thay người
Phút 53' (FC Augsburg): Alexis Claude-Maurice vào sân thay Mert Kömür.
- 58'BÀN THẮNG! FC Augsburg (0-2)
Phút 58': Calvin Marc Brackelmann (FC Augsburg) lập công (kiến tạo: Alexis Claude-Maurice). Tỷ số: 0 - 2.
- 60'Thẻ vàng
Phút 60': Marco Grüll (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).
- 61'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 63% - 37% FC Augsburg, dứt điểm 10 - 3 (trúng đích 4 - 3), phạt góc 2 - 2; việt vị 1 - 0, phạm lỗi 5 - 4, cứu thua 2 - 4.
- 66'BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-2)
Phút 66': Marco Grüll (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Iván San José Cantalejo). Tỷ số: 1 - 2.
- 68'Thay người
Phút 68' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Eren Dinkci.
- 73'Thẻ vàng
Phút 73': M. Baum (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Dissent).
- 74'Thay người
Phút 74' (FC Augsburg): Seol Young-woo vào sân thay Marius Wolf.
- 74'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 59% - 41% FC Augsburg, dứt điểm 15 - 5 (trúng đích 8 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 0, phạm lỗi 7 - 6, cứu thua 2 - 6.
- 77'Thẻ vàng
Phút 77': Hennes Behrens (FC Augsburg) nhận thẻ vàng (Foul).
- 78'Thay người
Phút 78' (Werder Bremen): Salim Amani Musah vào sân thay Ludovit Reis.
- 79'Thay người
Phút 79' (Werder Bremen): Oskar Wójcik vào sân thay Amos Pieper.
- 83'Thay người
Phút 83' (FC Augsburg): Jeffrey Gouweleeuw vào sân thay Calvin Marc Brackelmann.
- 86'BÀN THẮNG! Werder Bremen (2-2)
Phút 86': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 2 - 2.
- 86'Werder Bremen ép sân
Cầm bóng: Werder Bremen 59% - 41% FC Augsburg, dứt điểm 17 - 6 (trúng đích 9 - 4), phạt góc 2 - 2; việt vị 2 - 1, phạm lỗi 9 - 7, cứu thua 2 - 7.
- 90+3'BÀN THẮNG! Werder Bremen (3-2)
Phút 90+3': Mitchell Weiser (Werder Bremen) lập công (kiến tạo: Marco Grüll). Tỷ số: 3 - 2.
- 90+4'Thay người
Phút 90+4' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Arthur Augusto De Matos Soares.
- KTKết thúc: Werder Bremen 3-2 FC Augsburg
Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.
Cập nhật lúc 22:26 19/09/2026
Werder Bremen bước vào cuộc tiếp đón FC Augsburg với mục tiêu bám sát nhóm dự cúp châu lục, trong bối cảnh cuộc cạnh tranh vị trí ở nửa trên bảng xếp hạng đang diễn ra vô cùng sít sao. Màn so tài diễn ra vào lúc 20:30 ngày 19/09/2026 trên sân vận động Weser-Stadion hứa hẹn sẽ mang đến những toan tính chiến thuật chặt chẽ giữa hai đội bóng mang tâm thế hoàn toàn trái ngược.
Khác biệt phong độ và vị thế trên bảng xếp hạng
Đội chủ nhà Werder Bremen hiện đứng ở vị trí thứ 10 với 4 điểm tích lũy được. Nhìn vào bức tranh phong độ gần đây, Werder Bremen trải qua chuỗi trận có phần trồi sụt khi lần lượt nhận 1 trận thua, giành 1 chiến thắng và hòa 1 trận trong 3 lần ra sân gần nhất. Dù vậy, khoảng cách về mặt điểm số trên bảng xếp hạng vẫn mở ra cơ hội lớn để thầy trò đội bóng áo xanh tiếp cận nhóm dẫn đầu nếu biết tận dụng tối đa lợi thế sân nhà.
Ở chiều ngược lại, FC Augsburg đang thể hiện sự ổn định đáng kể để chiếm lĩnh vị trí thứ 4 với 7 điểm. Phong độ của đội khách thể hiện rõ sự thăng hoa với thành tích bất bại trong 3 trận gần nhất, bao gồm 2 chiến thắng liên tiếp trước khi có thêm 1 trận hòa. Sự tự tin cùng khả năng duy trì nhịp độ thi đấu ổn định đang biến FC Augsburg trở thành thử thách không hề đơn giản đối với bất kỳ đối thủ nào.
Tương quan cân bằng từ thành tích đối đầu
Lịch sử chạm trán gần đây giữa hai câu lạc bộ cho thấy một thế trận giằng co quyết liệt. Trong 5 lần so tài gần nhất, FC Augsburg chiếm ưu thế nhẹ với 2 chiến thắng, trong khi Werder Bremen giành được 1 trận thắng và hai đội chia điểm ở 2 trận hòa. Những thông số này phản ánh sự tương đồng về trình độ chuyên môn, nơi không bên nào thực sự áp đảo hoàn toàn đối phương trong các lần đụng độ trực tiếp.
Tại Weser-Stadion, Werder Bremen chắc chắn sẽ ưu tiên việc thiết lập lại sự chắc chắn trong lối chơi nhằm hạn chế hưng phấn từ các mũi tấn công bên phía FC Augsburg. Với việc đối thủ đang có phong độ cao và giữ vị trí trong tốp 4, một thế trận chặt chẽ và chắt chiu từng cơ hội nhỏ sẽ là chìa khóa then chốt quyết định cục diện của trận đấu này.
* Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)