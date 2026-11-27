Werder Bremen 3-3 Borussia Mönchengladbach: Hai đội chia điểm Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục khi đứng hạng 6 với 18 điểm, trong khi Borussia Mönchengladbach mới có 4 điểm và đứng hạng 18. Trận đấu diễn ra lúc 02:30 ngày 28/11/2026 trên sân Weser-Stadion.

Werder Bremen 3 - 3 Borussia Mönchengladbach Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Werder Bremen tiếp đón Borussia Mönchengladbach.

13' Borussia Mönchengladbach ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 41% - 59% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 0 - 5 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 1; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 1 - 1, cứu thua 1 - 0.

24' VAR Phút 24': Phạt đền được công nhận — Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach).

25' Borussia Mönchengladbach ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 51% - 49% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 1 - 8 (trúng đích 0 - 1), phạt góc 0 - 3; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 1 - 4, cứu thua 1 - 0.

27' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (0-1) Phút 27': Kevin Diks (Borussia Mönchengladbach) lập công trên chấm phạt đền. Tỷ số: 0 - 1.

36' Thẻ vàng Phút 36': Jens Castrop (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Foul).

37' Borussia Mönchengladbach ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 56% - 44% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 2 - 10 (trúng đích 0 - 2), phạt góc 0 - 2; việt vị 1 - 2, phạm lỗi 4 - 5, cứu thua 1 - 0.

38' BÀN THẮNG! Werder Bremen (1-1) Phút 38': Eren Dinkci (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 1 - 1.

44' Thẻ vàng Phút 44': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Argument).

44' Thẻ vàng Phút 44': Philipp Sander (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Argument).

45' Thay người Phút 45' (Werder Bremen): Mick Schmetgens vào sân thay Paul Erevbenagie.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

46' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-2) Phút 46': Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Zento Uno). Tỷ số: 1 - 2.

49' Borussia Mönchengladbach ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 54% - 46% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 5 - 12 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 1 - 3; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 4 - 7, cứu thua 2 - 1.

55' Thẻ vàng Phút 55': Shuto Machino (Borussia Mönchengladbach) nhận thẻ vàng (Dissent).

57' Thẻ vàng Phút 57': Mick Schmetgens (Werder Bremen) nhận thẻ vàng (Foul).

61' Đôi công cởi mở Cầm bóng: Werder Bremen 53% - 47% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 9 - 17 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 1 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 1.

72' Thay người Phút 72' (Werder Bremen): Mitchell Weiser vào sân thay Olivier Deman.

73' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 58% - 42% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 13 - 18 (trúng đích 3 - 5), phạt góc 5 - 4; việt vị 2 - 2, phạm lỗi 7 - 8, cứu thua 3 - 2.

75' Thay người Phút 75' (Borussia Mönchengladbach): Mathieu Nguefack vào sân thay Florian Neuhaus.

75' Thay người Phút 75' (Borussia Mönchengladbach): David Herold vào sân thay Jens Castrop.

78' BÀN THẮNG! Borussia Mönchengladbach (1-3) Phút 78': Franck Honorat (Borussia Mönchengladbach) lập công (kiến tạo: Wael Mohya). Tỷ số: 1 - 3.

79' Thay người Phút 79' (Werder Bremen): Cédric Itten vào sân thay Iván San José Cantalejo.

84' Thay người Phút 84' (Borussia Mönchengladbach): Fritz Fleck vào sân thay Franck Honorat.

84' Thay người Phút 84' (Borussia Mönchengladbach): Ko Itakura vào sân thay Zento Uno.

85' BÀN THẮNG! Werder Bremen (2-3) Phút 85': Eren Dinkci (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 2 - 3.

85' Werder Bremen ép sân Cầm bóng: Werder Bremen 59% - 41% Borussia Mönchengladbach, dứt điểm 16 - 19 (trúng đích 3 - 6), phạt góc 6 - 4; việt vị 3 - 2, phạm lỗi 9 - 8, cứu thua 3 - 3.

86' Thay người Phút 86' (Werder Bremen): Senne Lynen vào sân thay Youri Regeer.

89' Thay người Phút 89' (Borussia Mönchengladbach): Tim Kleindienst vào sân thay Shuto Machino.

90+2' BÀN THẮNG! Werder Bremen (3-3) Phút 90+2': Niclas Füllkrug (Werder Bremen) lập công. Tỷ số: 3 - 3.

KT Kết thúc: Werder Bremen 3-3 Borussia Mönchengladbach Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 3.

Cập nhật lúc 04:27 28/11/2026

Đội hình chính thức Werder Bremen Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV D. Thioune Borussia Mönchengladbach Sơ đồ 3-4-2-1 · HLV A. Blessin 1 K. Hein 13 Arthur 5 A. Pieper 32 M. Friedl 2 O. Deman 15 L. Reis 44 Y. Regeer 18 E. Dinkçi 20 Chuky San José 38 Erevbenagie 10 N. Füllkrug 33 D. Batz 4 K. Diks 16 P. Sander 2 F. Chiarodia 29 J. Scally 47 Z. Uno 10 F. Neuhaus 17 J. Castrop 9 F. Honorat 36 W. Mohya 18 S. Machino Dự bị Werder Bremen 14 S. Lynen 3 O. Wójcik 8 M. Weiser 26 C. Itten 30 A. Schlager 33 Mick Schmetgens 34 D. Soylu 23 Dariusz Stalmach 4 N. Stark Borussia Mönchengladbach 27 F. Fleck 20 D. Herold 6 K. Itakura 11 Kleindienst 19 N. Kühn 3 I. Lidberg 34 M. Nguefack 1 M. Nicolas 7 K. Stöger Cập nhật đội hình lúc 02:04 28/11/2026

Werder Bremen Thống kê Borussia Mönchengladbach 59% Kiểm soát bóng 41% 20 Dứt điểm 20 8 Trúng đích 6 7 Phạt góc 4 10 Phạm lỗi 11 3 Việt vị 2 3 Thủ môn cứu thua 5

Cầu thủ nổi bật F. Honorat Borussia Mönchengladbach 2 bàn E. Dinkçi Werder Bremen 2 bàn N. Füllkrug Werder Bremen 1 bàn K. Diks Borussia Mönchengladbach 1 bàn W. Mohya Borussia Mönchengladbach 1 kiến tạo · điểm 7.56 Z. Uno Borussia Mönchengladbach 1 kiến tạo · điểm 6.09

Werder Bremen đang bám sát nhóm dự cúp châu lục. Đội chủ nhà đứng hạng 6 với 18 điểm và đón Borussia Mönchengladbach trên sân Weser-Stadion lúc 02:30 ngày 28/11/2026. Với đội bóng thành phố Bremen, đây là cơ hội để củng cố vị trí trong nhóm đầu bảng.

Werder Bremen giữ vị trí cao nhờ phong độ ổn định

Hạng 6 cùng 18 điểm cho thấy Werder Bremen đã có quãng đường đáng chú ý ở nửa trên bảng xếp hạng. Trong 5 trận gần nhất, đội chủ nhà thắng 3 trận và thua 2 trận. Trận mới nhất của họ là một chiến thắng.

Chuỗi kết quả của Werder Bremen xen kẽ giữa thắng và thua, nên chưa thể nói họ đã thật sự bứt phá. Tuy vậy, mỗi chiến thắng đều giúp đội giữ khoảng cách với nhóm phía dưới và bám sát cuộc đua tốp đầu.

Borussia Mönchengladbach nằm ở vùng đáy bảng xếp hạng

Borussia Mönchengladbach đứng hạng 18 với 4 điểm, kém đối thủ 14 điểm. Đội khách đang ở vị thế khó khăn. Trong 5 trận gần nhất, họ thắng 2 trận, hòa 1 trận và thua 2 trận. Trận gần đây nhất của đội khách kết thúc bằng một thất bại.

Dù vậy, chuỗi kết quả của Borussia Mönchengladbach không hoàn toàn tiêu cực. Hai chiến thắng trong 5 trận gần nhất cho thấy họ vẫn có khả năng cạnh tranh khi vào việc, và đó là lý do đội chủ nhà không thể xem nhẹ.

Thế đối đầu cân bằng

Xét 5 lần gặp nhau gần nhất, Werder Bremen thắng 1 trận, hòa 2 trận và Borussia Mönchengladbach thắng 2 trận. Lịch sử đối đầu gần đây nghiêng nhẹ về phía đội khách, và 2 trận hòa cho thấy hai bên thường khó phân thắng bại.

Điều này khiến trận đấu khó có thể diễn ra một chiều dù khoảng cách trên bảng xếp hạng khá lớn. Werder Bremen cần thận trọng để không để đối thủ tận dụng tâm lý chủ quan.

Điểm then chốt của trận đấu

Sân nhà và vị trí trên bảng xếp hạng là lợi thế của Werder Bremen. Họ cần giữ sự tập trung và chuyển lợi thế đó thành điểm số để không tụt khỏi nhóm đầu bảng. Với Borussia Mönchengladbach, mỗi điểm giành được trên sân khách đều có giá trị lớn khi họ đang cần cải thiện hoàn cảnh ở nhóm cuối bảng.

Nhìn chung, Werder Bremen có phong độ và thứ hạng tốt hơn, nhưng thế đối đầu gần đây cho thấy đội khách vẫn đủ sức tạo ra khó khăn. Kết quả trận đấu sẽ phụ thuộc vào việc đội chủ nhà có duy trì được sự ổn định hay không.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Werder Bremen · 1 thắng 2 hòa Borussia Mönchengladbach · 2 thắng Werder Bremen 1 - 1 Borussia Mönchengladbach Hòa Borussia Mönchengladbach 0 - 4 Werder Bremen WB Werder Bremen 2 - 4 Borussia Mönchengladbach BM Borussia Mönchengladbach 4 - 1 Werder Bremen BM Werder Bremen 2 - 2 Borussia Monchengladbach Hòa

Werder Bremen 5 trận gần nhất T B T B T 10 Trận 5-3-2 T-H-B 21 Ghi (TB 2.1) 15 Thủng lưới Borussia Mönchengladbach 5 trận gần nhất B T B H T 10 Trận 1-1-8 T-H-B 12 Ghi (TB 1.2) 26 Thủng lưới

Bảng xếp hạng # Đội Trận T H B HS Đ Phong độ 1 Borussia Dortmund 10 7 3 0 +10 24 T T H T H 2 Bayern München 10 6 4 0 +20 22 H T H T T 3 SC Freiburg 10 7 1 2 +11 22 T T T B B … 5 Bayer Leverkusen 10 6 1 3 +7 19 T T B B T 6 Werder Bremen 10 5 3 2 +6 18 T B T T H 7 Eintracht Frankfurt 10 4 3 3 -4 15 T H T B T … 17 Union Berlin 10 1 4 5 -18 7 B B H H H 18 Borussia Mönchengladbach 10 1 1 8 -14 4 B B H T B

Tình hình lực lượng Werder Bremen ✚ F. Agu (Calf Injury) ✚ S. Alvero (Calf Injury) ✚ M. Grull (Calf Injury) ✚ S. Musah (Muscle Injury) ✚ M. N'Diaye (Groin Injury) ✚ J. Stage (Muscle Injury) ✚ K. Topp (Knee Injury) ✚ J. Njinmah (Muscle Injury) Borussia Mönchengladbach ✚ D. Hashioka (Injury) ✚ E. Leopold (Knee Injury) ✚ J. Leszczynski (Knee Injury) ✚ L. Ullrich (Broken collarbone) ✚ R. Hack (Muscle Injury)