West Ham 2-3 Fulham: Fulham giành chiến thắng West Ham chạm trán Fulham tại vòng 1/16 lúc 01:45 ngày 16/09/2026. Trong khuôn khổ loại trực tiếp, đôi bên quyết tâm phân định thắng thua để giành vé đi tiếp.

West Ham 2 - 3 Fulham Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu West Ham tiếp đón Fulham.

13' BÀN THẮNG! Fulham (0-1) Phút 13': Rodrigo Muniz (Fulham) lập công (kiến tạo: Cesar Palacios Perez). Tỷ số: 0 - 1.

13' Thế trận giằng co Cầm bóng: West Ham 52% - 48% Fulham, dứt điểm 0 - 1 (trúng đích 0 - 0), phạt góc 0 - 1; phạm lỗi 1 - 1.

16' BÀN THẮNG! West Ham (1-1) Phút 16': Felipe Morato (West Ham) lập công (kiến tạo: Konstantinos Mavropanos). Tỷ số: 1 - 1.

25' Thế trận giằng co Cầm bóng: West Ham 49% - 51% Fulham, dứt điểm 1 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 2 - 2, cứu thua 1 - 0.

37' BÀN THẮNG! Fulham (1-2) Phút 37': Cesar Palacios Perez (Fulham) lập công (kiến tạo: Joachim Andersen). Tỷ số: 1 - 2.

37' Thế trận giằng co Cầm bóng: West Ham 52% - 48% Fulham, dứt điểm 3 - 3 (trúng đích 1 - 2), phạt góc 1 - 1; phạm lỗi 3 - 3, cứu thua 1 - 0.

45+2' BÀN THẮNG! West Ham (2-2) Phút 45+2': Pablo Felipe Pereira de Jesus (West Ham) lập công. Tỷ số: 2 - 2.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

50' Đôi công cởi mở Cầm bóng: West Ham 47% - 53% Fulham, dứt điểm 6 - 6 (trúng đích 2 - 4), phạt góc 2 - 1; phạm lỗi 3 - 5, cứu thua 2 - 0.

51' Thay người Phút 51' (West Ham): Jarrod Bowen vào sân thay Divine Mukasa.

51' Thay người Phút 51' (West Ham): Manor Solomon vào sân thay J. Ajala.

62' Đôi công cởi mở Cầm bóng: West Ham 52% - 48% Fulham, dứt điểm 6 - 8 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 3 - 3; phạm lỗi 5 - 6, cứu thua 3 - 0.

63' Thay người Phút 63' (Fulham): Shea Charles vào sân thay Harrison Reed.

63' Thay người Phút 63' (Fulham): Manuel Ángel Morán vào sân thay Hugo Larsson.

64' Thay người Phút 64' (West Ham): Taty Castellanos vào sân thay Pablo Felipe Pereira de Jesus.

68' Thẻ vàng Phút 68': Emile Smith Rowe (Fulham) nhận thẻ vàng (Foul).

68' Thay người Phút 68' (Fulham): Gonzalo García vào sân thay Rodrigo Muniz.

69' Thay người Phút 69' (Fulham): Oscar Bobb vào sân thay Kevin Santos Lopes de Macedo.

69' Thay người Phút 69' (Fulham): Josh King vào sân thay Emile Smith Rowe.

74' Đôi công cởi mở Cầm bóng: West Ham 53% - 47% Fulham, dứt điểm 8 - 9 (trúng đích 2 - 5), phạt góc 4 - 3; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 5 - 7, cứu thua 3 - 0.

78' BÀN THẮNG! Fulham (2-3) Phút 78': Oscar Bobb (Fulham) lập công (kiến tạo: Josh King). Tỷ số: 2 - 3.

83' Thay người Phút 83' (West Ham): Joel Piroe vào sân thay Lewis Orford.

83' Thay người Phút 83' (West Ham): Ollie Scarles vào sân thay Felipe Morato.

86' Đôi công cởi mở Cầm bóng: West Ham 43% - 57% Fulham, dứt điểm 9 - 11 (trúng đích 2 - 6), phạt góc 4 - 4; việt vị 0 - 1, phạm lỗi 6 - 7, cứu thua 3 - 0.

KT Kết thúc: West Ham 2-3 Fulham Trận đấu khép lại với tỷ số 2 - 3.

Cập nhật lúc 03:40 16/09/2026

Đội hình chính thức West Ham Sơ đồ 4-4-2 · HLV Nuno Espírito Santo Fulham Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Álvaro Arbeloa 49 F. Herrick 2 Walker-Peters 15 K. Mavropanos 3 M. Kilman 5 Morato 7 A. Engels 61 L. Orford 17 M. Kanté 14 D. Mukasa 19 Pablo 66 J. Ajala 23 B. Lecomte 21 T. Castagne 5 J. Andersen 4 Jorge Cuenca 33 A. Robinson 6 H. Reed 15 H. Larsson 11 Kevin 32 E. Smith Rowe 8 César Palacios 9 Rodrigo Muniz Dự bị West Ham 20 J. Bowen 11 Castellanos 58 Golambeckis 1 M. Hermansen 27 S. Magassa 63 Ezra Mayers 9 J. Piroe 30 O. Scarles 10 M. Solomon Fulham 3 C. Bassey 16 S. Berge 14 Oscar Bobb 19 S. Charles 7 Gonzalo García 24 Joshua King 1 B. Leno 20 Manuel Ángel 22 Affengruber Cập nhật đội hình lúc 01:24 16/09/2026

West Ham Thống kê Fulham 42% Kiểm soát bóng 58% 11 Dứt điểm 12 3 Trúng đích 6 5 Phạt góc 4 7 Phạm lỗi 7 1 Việt vị 1 3 Thủ môn cứu thua 0

Cầu thủ nổi bật César Palacios Fulham 1 bàn · 1 kiến tạo Rodrigo Muniz Fulham 1 bàn Pablo West Ham 1 bàn Oscar Bobb Fulham 1 bàn Morato West Ham 1 bàn J. Andersen Fulham 1 kiến tạo · điểm 7.27

Trận so tài giữa West Ham và Fulham tại vòng 1/16 diễn ra vào lúc 01:45 ngày 16/09/2026 trên sân vận động London Stadium mang tính chất sống còn. Thể thức loại trực tiếp không cho phép hai đội bóng có cơ hội sửa sai, bởi người chiến thắng sẽ giành quyền đi tiếp còn bên thất bại phải chính thức dừng cuộc chơi.

Phong độ thăng hoa của đôi bên trước giờ bóng lăn

Bước vào màn đọ sức quan trọng này, West Ham sở hữu sự tự tin rất lớn nhờ phong độ ấn tượng với 2 chiến thắng liên tiếp gần đây. Lối chơi ổn định cùng cảm giác hưng phấn giúp đội chủ sân London Stadium nắm trong tay lợi thế tâm lý rõ rệt trước cuộc tiếp đón đối thủ.

Ở phía bên kia chiến tuyến, Fulham cũng không hề kém cạnh khi vừa giành được 1 trận thắng ở lần ra sân gần nhất. Dù phải thi đấu trên sân khách, sự hưng phấn từ kết quả tích cực vừa qua là điểm tựa tinh thần vững chắc để đội khách sẵn sàng tạo nên thế trận sòng phẳng.

Cán cân đối đầu cân bằng lịch sử

Xét theo thành tích đối đầu trong 5 lần chạm trán gần nhất, West Ham và Fulham thể hiện sự giằng co quyết liệt khi mỗi bên đều sở hữu 2 chiến thắng và có 1 trận kết thúc với kết quả hòa. Sự cân bằng gần như tuyệt đối từ quá khứ chỉ ra rằng cả hai bên đã quá hiểu điểm mạnh cũng như thói quen thi đấu của nhau.

Chính sự tương quan lực lượng đồng đều này khiến cuộc tái đấu tại vòng 1/16 trở nên khó lường hơn bao giờ hết. Khi lịch sử không tạo ra khoảng cách rõ rệt, bản lĩnh ở các tình huống then chốt sẽ là yếu tố quyết định thành bại.

Nhận định xu hướng thế trận

Tính chất loại trực tiếp buộc cả West Ham lẫn Fulham phải nhập cuộc với sự cẩn trọng tối đa. Đội chủ nhà West Ham với lợi thế sân bãi có thể chủ động kiểm soát nhịp độ, trong khi Fulham sẵn sàng duy trì cự ly đội hình để chực chờ thời cơ phản công.

Trong một trận cầu không có chỗ cho những toan tính đường dài, từng khoảnh khắc tập trung của hàng thủ và sự sắc bén trên hàng công sẽ định đoạt tấm vé đi tiếp. Với chuỗi 2 trận toàn thắng và điểm tựa từ khán giả nhà, West Ham có chút ưu thế để hướng đến mục tiêu vượt qua vòng 1/16, dù Fulham hứa hẹn sẽ mang đến thử thách vô cùng khó khăn.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất West Ham · 2 thắng 1 hòa Fulham · 2 thắng Fulham 0 - 1 West Ham WH West Ham 0 - 1 Fulham FUL West Ham 3 - 2 Fulham WH Fulham 1 - 1 West Ham Hòa West Ham 0 - 2 Fulham FUL

West Ham 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 7 Ghi (TB 3.5) 2 Thủng lưới Fulham 5 trận gần nhất H B B T B 1 Trận 1-0-0 T-H-B 3 Ghi (TB 3.0) 0 Thủng lưới