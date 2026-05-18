West Ham bên bờ vực xuống hạng sau thảm bại 1-3 trước Newcastle Thất bại bạc nhược khiến West Ham đối mặt nguy cơ chia tay Ngoại hạng Anh ngay trong tuần này nếu đối thủ truyền kiếp Tottenham giành được điểm số trước Chelsea.

Cánh cửa trụ hạng tại Ngoại hạng Anh đang dần khép lại với West Ham United sau màn trình diễn thiếu sức sống trước Newcastle United. Thất bại 1-3 ngay trên sân nhà không chỉ là một trận thua về mặt tỷ số, mà còn là minh chứng cho một hệ thống đã rệu rã, đẩy đội bóng thành London vào tình cảnh nghìn cân treo sợi tóc.

Newcastle đánh bại West Ham dễ dàng.

Sự sụp đổ của hệ thống phòng ngự

Bước vào trận đấu với tâm thế buộc phải thắng để nuôi hy vọng trụ hạng, thế nhưng đoàn quân của HLV Nuno Espirito Santo lại thể hiện một bộ mặt bạc nhược. Sai lầm bắt đầu xuất hiện từ phút 20 khi thủ thành Mads Hermansen có pha chuyền bóng bất cẩn, tạo điều kiện cho Harvey Barnes kiến tạo giúp Nick Woltemade mở tỷ số trận đấu.

Hàng thủ của "The Hammers" tiếp tục bộc lộ những khoảng trống chết người để William Osula tận dụng triệt để. Tiền đạo của Newcastle đã hoàn tất cú đúp trong một ngày thi đấu thăng hoa, nhấn chìm mọi nỗ lực phản kháng yếu ớt của đội chủ nhà. Những tiếng la ó từ khán đài nhắm vào các cầu thủ sau tiếng còi mãn cuộc là minh chứng cho sự thất vọng cùng cực của người hâm mộ tại London.

Sai lầm chiến thuật của Nuno Espirito Santo

Phân tích sâu hơn về mặt chuyên môn, quyết định sử dụng sơ đồ 3 trung vệ của HLV Nuno Santo đã hoàn toàn phá sản. Thay vì tạo ra sự chắc chắn, hệ thống này lại khiến các vị trí bọc lót cho nhau trở nên rối loạn trước tốc độ và khả năng pressing tầm cao của đội bóng do Eddie Howe dẫn dắt.

Nuno Santo bất lực trong việc vực dậy West Ham.

West Ham hiện tại giống như một tập thể mất phương hướng. Sự rạn nứt giữa ban lãnh đạo và cổ động viên, kết hợp với phong độ yếu kém trên sân cỏ, đã biến sân vận động London vốn sôi động trở nên lạnh lẽo. Hình ảnh các cầu thủ cúi đầu rời sân phản ánh một cuộc khủng hoảng niềm tin sâu sắc tại đội bóng bã trầu.

Số phận nằm trong tay kình địch Tottenham

Sau trận thua này, quyền tự quyết không còn nằm trong tay West Ham. Số phận của đội bóng hiện phụ thuộc hoàn toàn vào kết quả trận đấu giữa Chelsea và Tottenham tại Stamford Bridge. Do hiệu số bàn thắng bại quá thấp, chỉ cần Spurs giành được tối thiểu 1 điểm, West Ham sẽ chính thức phải xuống chơi tại Championship mùa tới.

Dù HLV Nuno Santo vẫn cố gắng đưa ra những lời trấn an về một hy vọng mong manh, nhưng thực tế nghiệt ngã cho thấy ngày phán xét đối với West Ham đang đến rất gần. Vực thẳm hạng Nhất đang hiện hữu ngay trước mắt một tập thể dường như đã đánh mất hoàn toàn bản sắc và linh hồn chiến đấu.