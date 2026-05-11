West Ham cận kề vực thẳm sau 8 phút VAR gây tranh cãi trước Arsenal tại Ngoại hạng Anh Bàn thắng bị từ chối của Callum Wilson ở phút bù giờ khiến West Ham trắng tay trước Arsenal, đẩy đội bóng thành London vào tình thế hiểm nghèo trong cuộc đua trụ hạng.

Trận derby London giữa West Ham và Arsenal tại sân vận động London đã kết thúc trong sự phẫn nộ tột cùng của đội chủ nhà. Một quyết định gây tranh cãi từ phòng VAR không chỉ tước đi bàn gỡ hòa quý giá của Callum Wilson ở phút bù giờ mà còn đẩy thầy trò HLV Nuno Espirito Santo đến sát bờ vực xuống hạng. Trong bối cảnh Ngoại hạng Anh đang đi vào giai đoạn cuối, thất bại 0-1 này mang tính chất định đoạt cho tương lai của "The Hammers".

West Ham không chấp nhận quyết định của trọng tài.

Bi kịch từ màn kiểm tra VAR dài kỷ lục

Tâm điểm của mọi sự tranh cãi đổ dồn vào phút 90+5. Tiền đạo Callum Wilson dứt điểm tung lưới Arsenal trong sự vỡ òa của khán đài London Stadium. Tuy nhiên, niềm vui ngắn chẳng tày gang khi trọng tài Chris Kavanagh nhận được tín hiệu từ phòng VAR. Một màn kiểm tra kỹ lưỡng kéo dài tới 8 phút đã diễn ra, khiến bầu không khí trên sân trở nên nghẹt thở.

Sau khi trực tiếp xem lại màn hình, ông Kavanagh xác định Pablo đã phạm lỗi với thủ thành David Raya trước khi bàn thắng được ghi. Quyết định này vấp phải sự phản ứng dữ dội từ các cầu thủ West Ham. Mads Hermansen giận dữ chỉ tay về phía tổ trọng tài, trong khi Jarrod Bowen không giấu nổi sự thất vọng. Bowen sau trận đã thốt lên: "Khi bạn nhìn vào màn hình tới 8 phút, bạn sẽ luôn tìm thấy thứ gì đó để thổi phạt".

Dấu ấn chiến thuật và sự nghiệt ngã của bóng đá

Dù thất bại, không thể phủ nhận West Ham đã có một trận đấu quả cảm về mặt chiến thuật. HLV Nuno Espirito Santo đã triển khai sơ đồ wing-back đầy linh hoạt, khai thác triệt để sai lầm của Mikel Arteta khi kéo Declan Rice về đá hậu vệ phải. Đội chủ nhà đã chơi với tinh thần "không còn gì để mất", kiểm soát tốt từng mét cỏ để hạn chế sức mạnh của ứng cử viên vô địch.

Ngược lại, Arsenal dù giành trọn 3 điểm nhưng đã trải qua những giây phút sống trong sợ hãi. Sự bảo vệ dành cho các thủ môn trong vòng cấm một lần nữa trở thành chủ đề nóng, khi Mads Hermansen cho rằng các trọng tài đang thiếu nhất quán trong việc nhận định các tình huống va chạm với người gác đền suốt cả mùa giải.

Bowen và toàn đội không còn quyền tự quyết số phận.

Cánh cửa trụ hạng hẹp dần

Trận thua 0-1 khiến West Ham tiếp tục chôn chân trong nhóm "cầm đèn đỏ". Hiện tại, họ kém vị trí an toàn của Tottenham 1 điểm nhưng đã thi đấu nhiều hơn một trận. Điều cay đắng hơn là kết quả này đã gián tiếp giúp Nottingham Forest và Leeds United chính thức trụ hạng thành công, để lại West Ham đơn độc trong cuộc chiến sinh tồn.

Nhìn vào lịch thi đấu phía trước, thử thách dành cho West Ham là cực lớn khi họ phải đối đầu với Newcastle và Leeds trong hai vòng đấu cuối. Quyền tự quyết hiện không còn nằm trong tay thầy trò Nuno Espirito Santo. Nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra là phải xuống chơi tại Championship, bàn thắng bị từ chối của Callum Wilson chắc chắn sẽ là vết thương khó chữa lành đối với người hâm mộ đội bóng này.

Có thể thấy, ranh giới giữa việc ở lại giải đấu danh giá nhất hành tinh và vực thẳm xuống hạng đôi khi chỉ được quyết định bởi một khung hình VAR. West Ham đã chiến đấu bằng tất cả những gì mình có, nhưng sự nghiệt ngã của công nghệ và các quyết định từ trọng tài video đã đẩy họ vào thế ngàn cân treo sợi tóc.