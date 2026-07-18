West Ham chào bán Crysencio Summerville giá 38 triệu bảng cho MU và Aston Villa West Ham chào bán Summerville giá 38 triệu bảng. MU thận trọng do tương lai Rashford, trong khi Aston Villa coi đây là phương án thay thế lý tưởng cho Morgan Rogers.

Việc West Ham United phải xuống hạng sau một mùa giải đầy biến động đã buộc ban lãnh đạo đội bóng phải tính đến phương án chia tay những ngôi sao sáng giá nhất để cân bằng ngân sách. Theo nguồn tin từ tờ Corriere della Sera, Crysencio Summerville là cái tên đầu tiên được đưa lên sàn chuyển nhượng với mức giá đề nghị khoảng 38 triệu bảng.

Sự trỗi dậy của ngôi sao người Hà Lan

Trong bối cảnh West Ham thi đấu chật vật, Summerville vẫn kịp để lại dấu ấn cá nhân đậm nét. Cầu thủ chạy cánh 24 tuổi đã trải qua chiến dịch 2025/26 ấn tượng với 12 lần đóng góp trực tiếp vào bàn thắng, trong đó có 9 pha lập công tại đấu trường Ngoại hạng Anh khắc nghiệt.

Crysencio Summerville có kỳ World Cup khá ấn tượng. Ảnh: Getty Images.

Bước ngoạt lớn nhất trong sự nghiệp của Summerville chính là màn trình diễn tại World Cup vừa qua. Dù Hà Lan phải dừng bước ở vòng 32 đội trước Morocco, Summerville vẫn kịp khẳng định giá trị với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, trở thành một trong những phát hiện thú vị nhất của giải đấu.

Thông số thống kê Thành tích mùa giải 2025/26 Tổng số bàn thắng & kiến tạo 12 Bàn thắng tại Ngoại hạng Anh 9 Bàn thắng tại World Cup 2 Kiến tạo tại World Cup 2

Nút thắt mang tên Marcus Rashford tại Old Trafford

Mặc dù được chào mời, khả năng Manchester United gia nhập cuộc đua giành chữ ký của Summerville hiện vẫn còn bỏ ngỏ. Biến số lớn nhất nằm ở tương lai của Marcus Rashford. Sau khi Barcelona quyết định không kích hoạt điều khoản mua đứt trị giá 26 triệu bảng sau một mùa giải cho mượn, Rashford nhiều khả năng sẽ tiếp tục gắn bó với sân Old Trafford.

Hơn nữa, điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá 40 triệu bảng của chân sút người Anh dành cho các đội bóng châu Âu cũng đã hết hạn vào ngày 15/7. Với việc Rashford ở lại, cộng thêm sự hiện diện của Matheus Cunha và Patrick Dorgu, hàng hành lang cánh trái của Quỷ Đỏ đang trở nên quá chật chội để ưu tiên thêm một tân binh như Summerville.

Aston Villa và cơ hội tái thiết hàng công

Trái ngược với sự thận trọng của MU, Aston Villa đang dành sự quan tâm đặc biệt cho cựu cầu thủ Leeds United. Đội chủ sân Villa Park đang chuẩn bị cho kịch bản chia tay Morgan Rogers – người đang là mục tiêu theo đuổi sát sao của Arsenal. Trong hệ thống chiến thuật của Unai Emery, Summerville được đánh giá là mảnh ghép phù hợp nhờ tốc độ và khả năng xuyên phá độc lập.

Hiện tại, AS Roma cũng đang nỗ lực đưa Summerville về Serie A nhưng tiến trình đàm phán đang rơi vào bế tắc do chưa thống nhất được các điều khoản cá nhân. Người đại diện của cầu thủ này được cho là đang chủ động trì hoãn để ưu tiên các lời đề nghị từ Ngoại hạng Anh, nơi Summerville mong muốn tiếp tục thử thách bản thân sau khi chia tay West Ham.