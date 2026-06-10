West Ham định giá Mateus Fernandes 85 triệu bảng: MU và Real Madrid đối mặt rào cản lớn Sau khi xuống hạng, West Ham United gây sốc khi yêu cầu mức phí kỷ lục 85 triệu bảng cho tiền vệ Mateus Fernandes trước sự quan tâm từ Manchester United và Real Madrid.

Mateus Fernandes đang trở thành tâm điểm của thị trường chuyển nhượng mùa hè khi West Ham United quyết tâm thu về một khoản phí khổng lồ từ ngôi sao trẻ này. Dù câu lạc bộ chính thức phải xuống chơi tại EFL Championship, giá trị của tiền vệ người Bồ Đào Nha không hề sụt giảm mà ngược lại còn tăng vọt so với các dự báo ban đầu.

West Ham cân nhắc bán Mateus Fernandes.

Con số phá vỡ các giới hạn tài chính

Theo các báo cáo mới nhất, "The Hammers" đã chốt mức giá yêu cầu lên tới 113,9 triệu đô la (tương đương khoảng 85 triệu bảng Anh). Con số này cao hơn gần 7 triệu đô la so với những ước tính được đưa ra trước đó. Nếu thương vụ này được hoàn tất, Mateus Fernandes sẽ đi vào lịch sử với tư cách là một trong 10 cầu thủ đắt giá nhất từng được các đội bóng Anh bán đi.

Đáng chú ý, mức định giá này thậm chí còn vượt qua kỷ lục chuyển nhượng thế giới năm 2009 khi Cristiano Ronaldo rời Manchester United để gia nhập Real Madrid. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xác nhận ban lãnh đạo West Ham đã thống nhất con số này sau các cuộc tiếp xúc sơ bộ với các đại diện của cầu thủ và những đội bóng đang theo đuổi.

Cuộc đua giữa Manchester United và Real Madrid

Manchester United hiện là ứng cử viên nặng ký nhất. Đội bóng dưới quyền huấn luyện viên Michael Carrick đang ưu tiên nâng cấp hàng tiền vệ. Dù đã ở rất gần thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta, Quỷ đỏ vẫn cần thêm những nhân tố chất lượng như Fernandes để gia cố tuyến giữa.

Fabrizio Romano cho biết phía MU đã chính thức liên hệ với những người thân cận của tiền vệ 21 tuổi để tìm hiểu về nguyện vọng cá nhân và mức đãi ngộ. Tuy nhiên, họ không hề đơn độc khi Real Madrid cũng đang quan sát chặt chẽ. Đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha xem Fernandes là sự kế thừa tiềm năng cho di sản của Toni Kroos và Luka Modric.

Tại sao Mateus Fernandes có giá 85 triệu bảng?

Mức giá "trên trời" dành cho một cầu thủ vừa xuống hạng xuất phát từ ba lý do chiến lược. Đầu tiên là tài năng thiên bẩm của Fernandes; anh đã tỏa sáng rực rỡ tại Southampton mùa giải 2024-25 trước khi tiếp tục khẳng định đẳng cấp trong màu áo West Ham.

Mateus Fernandes nổi lên với những màn trình diễn ấn tượng tại Southampton.

Thứ hai là áp lực tài chính sau khi rớt hạng. Các khoản hỗ trợ từ giải đấu không đủ bù đắp doanh thu thất thoát, buộc West Ham phải cứng rắn trong việc bán ngôi sao lớn nhất để duy trì sự ổn định. Cuối cùng, yếu tố then chốt nằm ở điều khoản chuyển nhượng với Southampton. Khi bán Fernandes cho West Ham với giá 42 triệu bảng vào năm ngoái, Southampton đã cài cắm điều khoản nhận 15% giá trị hợp đồng chuyển nhượng tiếp theo.

Chính vì vậy, West Ham buộc phải đẩy mức giá lên cao kỷ lục để đảm bảo lợi nhuận thực tế sau khi đã trích trả cho đối tác. Với những toan tính phức tạp này, kỳ chuyển nhượng hè hứa hẹn sẽ chứng kiến một cuộc đấu giá đầy kịch tính quanh cái tên Mateus Fernandes.