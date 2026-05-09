West Ham đối đầu Arsenal tại vòng 36 Ngoại hạng Anh: Khúc cua quyết định ngôi vương Arsenal hướng tới mục tiêu củng cố ngôi đầu bảng Ngoại hạng Anh trong chuyến làm khách tới sân vận động London, nơi đội chủ nhà West Ham đang vùng vẫy ở nhóm cầm đèn đỏ.

Arsenal bước vào trận derby London tại vòng 36 Ngoại hạng Anh với tâm thế của một ứng viên vô địch thực thụ. Sau khi giành vé vào chung kết Champions League lần đầu tiên sau hai thập kỷ, đoàn quân của Mikel Arteta đang nắm quyền tự quyết trong cuộc đua song mã với Manchester City. Với khoảng cách 5 điểm hiện tại, "Pháo thủ" chỉ cần duy trì sự tập trung tối đa trong ba vòng đấu cuối để chính thức giải cơn khát danh hiệu quốc nội kéo dài nhiều năm.

West Ham sẽ tiếp đón Arsenal trên sân nhà.

Sự tương phản về phong độ và vị thế

Trái ngược với sự hưng phấn của đội khách, West Ham đang trải qua giai đoạn khủng hoảng trầm trọng dưới thời Nuno Espirito Santo. Thất bại 0-3 trước Brentford đã đẩy đội bóng này xuống dưới vạch cầm đèn đỏ. Dù sở hữu chuỗi 6 trận bất bại trên sân nhà, nhưng gánh nặng tâm lý từ cuộc đua trụ hạng đang khiến đôi chân của các cầu thủ "The Irons" trở nên mệt mỏi hơn bao giờ hết.

Thống kê lịch sử tại sân vận động London cũng không ủng hộ đội chủ nhà. Trong hai lần tiếp đón Arsenal gần nhất, West Ham đã phải nhận những trận thua muối mặt với tỷ số 0-6 và 2-5. Việc để thủng lưới 11 bàn chỉ sau hai trận đấu trước đối thủ cùng thành phố cho thấy hàng thủ của West Ham thường xuyên vỡ vụn trước sức ép từ các chân sút áo đỏ trắng.

Vũ khí tử thần từ những tình huống cố định

Một trong những điểm nhấn chiến thuật quan trọng nhất ở trận đấu này chính là khả năng khai thác bóng chết của Arsenal. Mùa này, đội bóng của Arteta đã thiết lập kỷ lục với 27 bàn thắng từ các tình huống cố định. Đây chính là "tử huyệt" của West Ham khi họ là đội phòng ngự bóng chết tệ thứ hai tại giải đấu, với 23 lần thủng lưới từ các kịch bản tương tự.

Nuno Santo khó lòng cản bước Mikel Arteta.

Về mặt lực lượng, trong khi West Ham có đội hình mạnh nhất, Arsenal vẫn thiếu vắng Mikel Merino và Jurrien Timber. Tuy nhiên, sự thăng hoa của tiền đạo Viktor Gyokeres – người đã ghi 9 bàn sau 12 trận – cùng sự bùng nổ của Bukayo Saka sẽ là bài toán cực khó cho cặp trung vệ Mavropanos và Disasi của đội chủ nhà.

Đội hình dự kiến và nhân tố then chốt

Dưới đây là sơ đồ chiến thuật dự kiến của hai đội trong cuộc đối đầu này:

West Ham United (4-4-2) Arsenal (4-3-3) Hermansen Raya Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf White, Saliba, Gabriel, Calafiori Bowen, Fernandes, Soucek, Summerville Rice, Lewis-Skelly, Eze Wilson, Castellanos Saka, Gyokeres, Trossard

Tâm điểm của trận đấu sẽ nằm ở khu vực giữa sân, nơi Declan Rice tái ngộ đội bóng cũ. Khả năng điều tiết và đánh chặn của Rice sẽ quyết định việc Arsenal có thể bóp nghẹt không gian chơi bóng của West Ham hay không. Ở phía đối diện, Jarrod Bowen vẫn là niềm hy vọng lớn nhất của chủ nhà nhờ khả năng sáng tạo và những đường phản công sắc bén hướng tới vị trí của Callum Wilson.

Nhìn chung, với sự chênh lệch quá lớn về cả phong độ lẫn bản lĩnh trận mạc, một chiến thắng cách biệt cho Arsenal là kịch bản rất dễ xảy ra. West Ham có thể sẽ chiến đấu ngoan cường, nhưng đẳng cấp của ứng viên vô địch sẽ lên tiếng đúng lúc để bảo vệ ngôi đầu bảng.

Dự đoán kết quả: West Ham 0-2 Arsenal