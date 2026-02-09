West Ham đối đầu Man Utd: Michael Carrick và sứ mệnh xóa dớp tại London Stadium Manchester United thăng hoa dưới thời Michael Carrick nhưng sẽ đối mặt thử thách cực đại tại London Stadium, nơi họ đã toàn thua trong 3 lần ghé thăm gần nhất.

Trận đấu muộn của vòng 26 Ngoại hạng Anh chứng kiến cuộc đối đầu đầy duyên nợ giữa West Ham United và Manchester United tại London Stadium. Trong khi "Quỷ đỏ" đang trải qua những ngày tháng trăng mật cùng Michael Carrick, đội chủ nhà West Ham cũng đang cho thấy sự hồi sinh mạnh mẽ dưới bàn tay nhào nặn của Nuno Espirito Santo để thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ.

Man Utd chuẩn bị làm khách trên sân của West Ham.

Sức mạnh tấn công đối đầu tinh thần vượt khó

Manchester United đang vận hành như một cỗ máy ghi bàn kể từ khi Michael Carrick nắm quyền. Với 4 chiến thắng liên tiếp trên mọi đấu trường, bao gồm cả màn hạ gục Tottenham Hotspur, đội chủ sân Old Trafford đã củng cố vững chắc vị trí trong top 4. Hiệu suất ghi tối thiểu 2 bàn mỗi trận là minh chứng cho sự tự do và tính trực diện mà Carrick đã thổi vào hàng công vốn từng bế tắc hồi đầu mùa.

Ở chiều ngược lại, West Ham United không còn là tập thể rệu rã. Chiến thắng 2-0 trước Burnley vừa qua đã đánh dấu thắng lợi thứ 4 trong 5 trận gần nhất của The Hammers. Tuy nhiên, London Stadium vốn là pháo đài tại giải châu lục nhưng lại đang là nỗi lo của Nuno Santo tại Premier League. Thống kê chỉ ra rằng, ngoại trừ các đội bóng thăng hạng, West Ham chỉ mới thắng duy nhất 1 trong 16 trận tiếp đón các đối thủ còn lại của giải đấu mùa này.

Lời nguyền London Stadium và các kỷ lục chờ phá

Dù có phong độ vượt trội, lịch sử đang đứng về phía đội chủ nhà. Manchester United đã thất bại trong cả 3 chuyến làm khách gần nhất tới sân của West Ham. Đây không chỉ là vấn đề chuyên môn mà còn là thử thách về mặt tâm lý cho dàn sao trẻ của Quỷ đỏ. Điểm tựa duy nhất của đội khách chính là phong độ cá nhân chói sáng của Bruno Fernandes. Tiền vệ người Bồ Đào Nha hiện đã có 8 pha kiến tạo trên sân khách mùa này, chỉ kém kỷ lục mọi thời đại của huyền thoại Ryan Giggs (mùa 2001/02) đúng một đường chuyền thành bàn.

Phía bên kia chiến tuyến, Crysencio Summerville đang là niềm hy vọng số một của West Ham. Ngôi sao này đang hướng tới mục tiêu ghi bàn trong 6 trận liên tiếp trên mọi đấu trường. Tốc độ và khả năng quấy phá của Summerville sẽ là bài toán hóc búa cho Diogo Dalot bên phía cánh phải của Man Utd.

Chiến thuật: Sự trực diện đối đầu khối thủ thấp

Về mặt chiến thuật, Man Utd dưới thời Carrick thường xuyên sử dụng sơ đồ 4-2-3-1 với lối đá một chạm tốc độ cao. Sự xuất hiện của Diallo và Mbeumo ở hai hành lang cánh giúp kéo giãn đội hình đối phương, tạo không gian cho Bruno Fernandes tung ra những đường chuyền quyết định. Trong khi đó, West Ham của Nuno Santo dự kiến sẽ thiết lập một khối đội hình thấp, sử dụng cặp tiền vệ cơ bắp Soucek và Potts để bóp nghẹt khu vực trung tuyến trước khi tung ra những đòn phản công chớp nhoáng.

Thông tin lực lượng và Đội hình dự kiến

West Ham chịu tổn thất lớn khi thủ thành Lukasz Fabianski dính chấn thương lưng và trung vệ Jean-Clair Todibo bị treo giò. Sự vắng mặt của Todibo buộc Nuno Santo phải đặt niềm tin vào tân binh Axel Disasi. Phía Man Utd, danh sách vắng mặt vẫn gọi tên Patrick Dorgu, Mason Mount và Matthijs de Ligt, buộc Carrick phải tiếp tục sử dụng bộ khung đã giành chiến thắng trước Tottenham.

Vị trí West Ham United (4-2-3-1) Manchester United (4-2-3-1) Thủ môn Hermansen Lammens Hậu vệ Wan-Bissaka, Mavropanos, Disasi, Diouf Dalot, Martinez, Maguire, Shaw Tiền vệ Soucek, Potts, Bowen, Fernandes, Summerville Mainoo, Casemiro, Diallo, B. Fernandes, Mbeumo Tiền đạo Castellanos Cunha

Man Utd liệu có thắng trận thứ năm liên tiếp?

Nhận định trận đấu

Trận đấu tại London Stadium dự báo sẽ là màn so tài căng thẳng giữa khát khao trụ hạng và tham vọng đua tranh ngôi vương. West Ham có lợi thế sân bãi và lịch sử đối đầu, nhưng Man Utd lại sở hữu những cá nhân có khả năng xoay chuyển cục diện như Bruno Fernandes hay Matheus Cunha. Việc thiếu vắng chốt chặn Todibo có thể là tử huyệt khiến hàng thủ West Ham gục ngã trước sức ép dồn dập của đội khách.

Dự đoán kết quả: West Ham United 1-2 Manchester United