West Ham hạ Brentford tại FA Cup: Bi kịch Panenka và tấm vé tứ kết quả cảm West Ham giành chiến thắng 5-3 ở loạt luân lưu sau trận hòa 2-2 nghẹt thở với Brentford tại vòng 5 FA Cup, nơi tân binh Dango Ouattara gây thất vọng với cú sút 11m hỏng ăn.

West Ham đã chính thức ghi tên mình vào vòng tứ kết FA Cup sau một đêm thi đấu đầy kịch tính tại London Stadium. Dù phải trải qua 120 phút tra tấn thể lực và kết thúc trận đấu trong thế thiếu người, đoàn quân của huấn luyện viên Nuno Espirito Santo vẫn đứng vững để giành chiến thắng 5-3 trên chấm luân lưu định mệnh.

West Ham đi tiếp sau loạt luân lưu cân não.

Màn rượt đuổi tỷ số và dấu ấn Jarrod Bowen

Bước vào cuộc đối đầu tại vòng 5 FA Cup, cả West Ham và Brentford đều mang theo gánh nặng tâm lý từ cuộc đua trụ hạng tại Ngoại hạng Anh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Nuno Espirito Santo đã cho thấy sự mạo hiểm khi thực hiện tới bảy sự thay đổi trong đội hình xuất phát nhằm xoay tua lực lượng.

Sự thay đổi này sớm mang lại hiệu quả ở phút 19. Từ quả tạt chính xác của Mateus Fernandes, Tomas Soucek thực hiện pha làm tường bằng đầu thông minh để Jarrod Bowen băng vào dứt điểm lạnh lùng, mở tỷ số cho West Ham. Thế nhưng, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài được 9 phút trước khi Igor Thiago tận dụng đường kiến tạo của Nathan Collins để gỡ hòa 1-1. Bàn thắng được VAR công nhận sau khi xác định không có lỗi chạm tay hay việt vị.

Sự kịch tính tiếp tục leo thang ở phút 34 khi Adama Traore bị Michael Kayode phạm lỗi trong vòng cấm. Sau khi tham khảo màn hình VAR, trọng tài Andy Madley đã thay đổi quyết định và thổi phạt đền cho West Ham. Trên chấm 11m, Jarrod Bowen không mắc sai lầm nào để hoàn tất cú đúp, tái lập thế dẫn bàn cho "The Hammers".

Kiên cường trong thế thiếu người

Dù tạo ra nhiều cơ hội ngon ăn trong hiệp hai, đặc biệt là các tình huống dứt điểm của Axel Disasi hay Bowen, West Ham đã không thể kết liễu trận đấu. Sự phung phí này khiến họ phải trả giá ở phút 81 khi Crysencio Summerville phạm lỗi với Kayode trong khu vực cấm địa. Igor Thiago thực hiện thành công quả phạt đền, đưa trận đấu vào hiệp phụ với tỷ số 2-2.

Trong hai hiệp phụ, West Ham gặp tổn thất lớn khi Summerville gặp chấn thương trong bối cảnh đội bóng đã hết quyền thay người. Đội bóng thủ đô London đã phải gồng mình chống đỡ các đợt lên bóng của Brentford với chỉ 10 cầu thủ trên sân để đưa trận đấu vào loạt sút luân lưu.

Ouattara có cú Panenka thảm họa.

Bước ngoặt từ cú sút Panenka thảm họa

Tại loạt sút luân lưu, bước ngoặt xảy ra khi Dango Ouattara - bản hợp đồng kỷ lục của Brentford - thực hiện một cú sút kiểu Panenka đầy thiếu cảm giác. Thủ thành Alphonse Areola đã dễ dàng bắt bài và ôm gọn trái bóng trong sự ngỡ ngàng của các cổ động viên đội khách.

Trong khi đó, cả 5 cầu thủ West Ham gồm Bowen, Valentin Castellanos, Callum Wilson, Soucek và Konstantinos Mavropanos đều dứt điểm thành công để ấn định chiến thắng 5-3. Kết quả này đưa West Ham tiến vào tứ kết gặp Leeds United, thắp lại hy vọng cho một mùa giải nhiều biến động.

Thông số trận đấu và đội hình ra sân

Thông tin West Ham Brentford Tỷ số chính thức 2 (5) 2 (3) Người ghi bàn Jarrod Bowen (19', 34') Igor Thiago (28', 81') Thủ môn luân lưu Alphonse Areola (Cản phá 1) Caoimhin Kelleher

Đội hình ra sân của hai đội. Ảnh: BongDa.com.vn.

Chiến thắng này không chỉ giúp West Ham đi tiếp tại FA Cup mà còn là cú hích tinh thần quan trọng cho thầy trò Nuno Espirito Santo trong giai đoạn khốc liệt nhất của mùa giải.