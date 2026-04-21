West Ham hòa Crystal Palace 0-0: Wolves chính thức xuống hạng Ngoại hạng Anh Trận hòa không bàn thắng tại Selhurst Park đã trực tiếp đẩy Wolves xuống hạng sớm 5 vòng đấu, đồng thời giúp West Ham giành lợi thế quan trọng trong cuộc đua trụ hạng.

Trận derby London tại vòng 33 Ngoại hạng Anh giữa Crystal Palace và West Ham đã kết thúc với tỷ số hòa 0-0 đầy kịch tính. Kết quả này không chỉ mang về 1 điểm quý giá cho đội khách mà còn chính thức định đoạt số phận của Wolves. Với 16 điểm ít hơn vị trí an toàn trong khi giải đấu chỉ còn 5 vòng, "Bầy sói" đã chính thức trở thành đội bóng đầu tiên phải xuống hạng ở mùa giải năm nay.

Palace hòa 0-0 West Ham.

Màn so tài giữa những hàng thủ kiên cường

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, tốc độ trận đấu được đẩy lên cao với những pha ăn miếng trả miếng liên tiếp. Phía Crystal Palace, Brennan Johnson là cái tên gây tiếc nuối nhất hiệp một khi bỏ lỡ hàng loạt cơ hội, tiêu biểu là pha dứt điểm sạt cột dọc ở phút 27 sau nỗ lực kiến tạo từ Yeremy Pino.

Ngược lại, West Ham cũng sở hữu những tình huống ghi bàn mười mươi. Valentin Castellanos đã thực hiện một pha tung người móc bóng ngẫu hứng đưa bóng hướng về lưới trống, nhưng hậu vệ Jaydee Canvot đã kịp thời có mặt để phá bóng ngay trên vạch vôi. Sức ép từ phía đội khách tiếp tục được duy trì với cú dứt điểm cận thành của trung vệ Konstantinos Mavropanos từ quả tạt chính xác của đồng đội.

Hàng công 2 đội bế tắc trong việc ghi bàn.

Sự xuất sắc của Dean Henderson và nút thắt VAR

Trong một ngày thi đấu thăng hoa, thủ thành Dean Henderson đã chứng minh lý do anh được trao tấm băng thủ quân. Pha phản xạ không tưởng của anh trước cú dứt điểm của Mavropanos đã bảo toàn mành lưới cho Crystal Palace. Trước đó, Henderson cũng từng là người hùng giúp Palace đánh bại Liverpool để giành Siêu cúp Anh ở giai đoạn đầu mùa.

Kịch tính được đẩy lên đỉnh điểm ở phút 83 khi Ismaila Sarr dứt điểm tung lưới West Ham sau một tình huống lộn xộn. Tuy nhiên, sau khi tham khảo công nghệ VAR, trọng tài Darren England đã từ chối bàn thắng do xác định tiền đạo Jean-Philippe Mateta đã để bóng chạm tay trước đó. Dù vấp phải sự phản ứng dữ dội từ khán giả tại Selhurst Park, nhưng các góc quay chậm cho thấy quyết định của tổ trọng tài là hoàn toàn có cơ sở.

Cục diện bảng xếp hạng sau vòng 33

Kết quả hòa 0-0 đánh dấu lần đầu tiên kể từ năm 1971, cuộc chạm trán giữa hai đối thủ này kết thúc mà không có bàn thắng nào được ghi. Trận đấu cũng ghi nhận cột mốc đáng nhớ của hậu vệ Tyrick Mitchell khi anh có lần ra sân thứ 100 tại sân nhà Selhurst Park trong khuôn khổ giải đấu cao nhất nước Anh.

Đội bóng Vị trí Trạng thái Crystal Palace 13 An toàn West Ham 17 Hơn nhóm xuống hạng 2 điểm Wolves 20 Chính thức xuống hạng

Với 1 điểm có được, West Ham hiện đang duy trì khoảng cách 2 điểm với nhóm cầm đèn đỏ, thắp sáng hy vọng trụ hạng trong 5 vòng đấu cuối cùng. Ngược lại, thất bại gián tiếp này khiến Wolves phải nói lời chia tay Ngoại hạng Anh khi khoảng cách với vị trí an toàn của West Ham đã lên tới 16 điểm.