West Ham hủy diệt Wolves 4-0: Mavropanos rực sáng, Tottenham rơi vào nhóm nguy hiểm Chiến thắng bùng nổ 4-0 trước Wolves giúp West Ham tạm thoát khỏi nhóm cầm đèn đỏ và đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18 trong cuộc đua trụ hạng Ngoại hạng Anh.

West Ham United vừa tạo nên một trong những màn trình diễn thuyết phục nhất tại vòng 32 Ngoại hạng Anh khi đè bẹp Wolverhampton Wanderers với tỷ số 4-0. Kết quả này không chỉ mang về 3 điểm quý giá cho thầy trò HLV Nuno Espirito Santo mà còn tạo ra sự xáo trộn lớn ở nhóm cuối bảng xếp hạng, trực tiếp đẩy Tottenham xuống vị trí thứ 18.

Hiệp một: Sự hiệu quả từ những tình huống cố định

Màn so tài tại London Stadium khởi đầu với sự thận trọng từ cả hai phía. Dù phải làm khách, Wolves mới là đội kiểm soát bóng chủ động hơn với tỷ lệ lên tới 68% trong những phút đầu. Tuy nhiên, hàng thủ West Ham dưới sự chỉ huy của Konstantinos Mavropanos đã đứng vững trước các đợt hãm thành từ Hugo Bueno và Angel Gomes.

Sự khác biệt về hiệu quả được thể hiện ở phút 42. Từ quả phạt góc do Jarrod Bowen thực hiện, trung vệ Konstantinos Mavropanos chọn vị trí thông minh, bật cao đánh đầu hiểm hóc vào góc cao khung thành, khai thông thế bế tắc cho trận đấu.

Konstantinos Mavropanos lập cú đúp bàn thắng cho West Ham.

Hiệp hai: Cú đúp chớp nhoáng của Valentin Castellanos

Bước sang hiệp hai, kịch tính được đẩy lên cao trào khi hai đội chơi đôi công rực lửa. Angel Gomes khiến cổ động viên chủ nhà thót tim khi thực hiện cú sút phạt kỹ thuật đưa bóng tìm đến đúng cột dọc. Ngay sau đó, đội trưởng Jarrod Bowen đưa ra câu trả lời bằng một pha dứt điểm tinh tế nhưng bóng vẫn không đi vào lưới.

Trong thế trận giằng co, Valentin Castellanos đã tỏa sáng rực rỡ để định đoạt trận đấu. Chỉ trong vòng hai phút (phút 66 và 68), tiền đạo người Argentina liên tiếp lập công sau những pha phối hợp sắc nét với sự hỗ trợ đắc lực từ Jarrod Bowen. Cú đúp này không chỉ giải tỏa áp lực cho Castellanos mà còn dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của "Bầy sói".

Valentin Castellanos ghi 2 bàn cho West Ham.

Dấu ấn lịch sử và tác động đến bảng xếp hạng

Cơn ác mộng của Wolves khép lại ở phút 83. Một lần nữa từ quả phạt góc của Jarrod Bowen, Mavropanos tung người dứt điểm ngẫu hứng, ấn định thắng lợi đậm đà 4-0. Đây là lần thứ hai trong lịch sử Ngoại hạng Anh, West Ham có hai cầu thủ cùng ghi ít nhất hai bàn trong một trận đấu.

Konstantinos Mavropanos ghi bàn ấn định tỷ số 4-0 cho West Ham.

Với chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) 1.68, West Ham đã thể hiện sự sắc sảo tuyệt đối so với đối thủ. Chiến thắng này giúp đội bóng thành London bằng điểm với Nottingham Forest và tạm thời bỏ xa Tottenham 2 điểm trong nhóm cầm đèn đỏ (dù đá nhiều hơn 1 trận).

Thông số trận đấu West Ham Wolves Tỷ số 4 - 0 0 - 0 Người ghi bàn Mavropanos (42', 83'), Castellanos (66', 68') - Chỉ số xG 1.68 - Vị trí BXH tạm thời 17 20