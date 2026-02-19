West Ham quyết chiêu mộ Federico Chiesa: Liverpool sẵn sàng nhả người với giá 17 triệu euro The Hammers theo đuổi sát sao ngôi sao người Italy nhằm nâng cấp hàng công. Trong khi đó, Liverpool sẵn sàng để Chiesa rời Anfield nếu nhận đủ 17 triệu euro.

Hành trình của Federico Chiesa tại Anfield dường như đang đếm ngược ngày kết thúc khi West Ham United thể hiện quyết tâm đưa tiền đạo người Italy trở lại vai trò kép chính tại Ngoại hạng Anh. Sau một kỳ chuyển nhượng mùa Đông không thành công, đội bóng thành London đang chuẩn bị kế hoạch kỹ lưỡng để kích hoạt thương vụ này vào mùa hè tới.

West Ham kiên trì theo đuổi món hời từ Anfield

Theo báo cáo từ Calciomercato, West Ham United đang đặt Federico Chiesa vào vị trí ưu tiên trong danh sách mua sắm. Đáng chú ý, đây không phải lần đầu tiên The Hammers tiếp cận chân sút 28 tuổi. Trong tháng Giêng vừa qua, đội bóng của London đã cố gắng đàm phán nhưng bị phía Liverpool khước từ do đội bóng vùng Merseyside chưa tìm được nhân sự thay thế thỏa đáng.

Chiesa trong tầm ngắm của West Ham.

Việc không thể sở hữu Chiesa sớm buộc West Ham phải ký hợp đồng ngắn hạn với Adama Traore. Tuy nhiên, Traore chỉ được xem là giải pháp tình thế. Sức hút từ đẳng cấp và kinh nghiệm của cựu sao Juventus vẫn là điều mà ban lãnh đạo West Ham khao khát để nâng tầm hàng công vốn đang thiếu sự đột biến.

Con số 17 triệu euro và bài toán tài chính

Mức phí chuyển nhượng được cho là rơi vào khoảng 15 đến 17 triệu euro – một con số cực kỳ hấp dẫn đối với một cầu thủ từng là trụ cột của tuyển Italy vô địch Euro. Đối với Liverpool, việc thu hồi một phần vốn từ thương vụ này là bước đi hợp lý khi cầu thủ không nằm trong kế hoạch dài hạn của chiến lược gia Arne Slot.

Tuy nhiên, thương vụ chỉ có thể kích hoạt nếu West Ham đảm bảo được hai điều kiện then chốt: trụ hạng thành công tại Ngoại hạng Anh và giải phóng quỹ lương để đáp ứng mức thu nhập của một ngôi sao tầm cỡ. Với tiềm lực tài chính hiện tại, con số 17 triệu euro không phải là rào cản quá lớn đối với đội bóng London Stadium.

Tương lai mờ mịt của Federico Chiesa dưới thời Arne Slot

Mùa giải 2025/26 đang chứng kiến sự chững lại trong sự nghiệp của Chiesa. Dù đã có 27 lần ra sân trên mọi đấu trường, đóng góp 3 bàn thắng và 3 đường kiến tạo, nhưng thực tế Chiesa chủ yếu đóng vai trò dự bị chiến lược. Những thống kê này cho thấy anh vẫn giữ được bản năng nhưng không thể cạnh tranh suất đá chính trong hệ thống vận hành của Arne Slot.

Việc thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị tại Anfield đang đẩy Chiesa dần xa khỏi kế hoạch của đội bóng. Một cuộc chia tay vào mùa hè 2026 được dự báo là kịch bản tốt nhất cho cả ba bên: Liverpool giải phóng nhân sự, West Ham có ngôi sao, và cá nhân Chiesa tìm lại cơ hội ra sân thường xuyên để duy trì phong độ đỉnh cao.