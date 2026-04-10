West Ham quyết giữ "báu vật" Mateus Fernandes trước sự chèo kéo từ MU và nhóm Big Six Đội bóng thành London khẳng định không bán tiền vệ Mateus Fernandes bằng mọi giá, ngay cả khi xuống hạng, bất chấp sự quan tâm đặc biệt từ Man Utd và Chelsea.

West Ham United đang khẳng định vị thế cứng rắn trên thị trường chuyển nhượng khi tuyên bố giữ chân Mateus Fernandes bằng mọi giá. Dù đang đối mặt với cuộc đua trụ hạng khốc liệt tại Ngoại hạng Anh, ban lãnh đạo The Hammers coi tiền vệ người Bồ Đào Nha là hạt nhân cốt lõi, sẵn sàng từ chối mọi lời đề nghị từ các "ông lớn" như Manchester United hay Chelsea.

Nền tảng chiến thuật trong dự án dài hạn

Mateus Fernandes không chỉ là một bản hợp đồng đắt giá mà còn được xem là tương lai của West Ham. Cập bến sân London Stadium từ Southampton với mức phí chuyển nhượng hơn 40 triệu bảng, cầu thủ 21 tuổi nhanh chóng chứng minh giá trị và trở thành bản hợp đồng đắt giá thứ ba trong lịch sử đội bóng. Với bản hợp đồng kéo dài đến tận năm 2030, đội bóng London nắm hoàn toàn thế chủ động trong việc định đoạt tương lai của ngôi sao trẻ này.

Theo báo cáo từ TEAMtalk, ngay cả trong kịch bản xấu nhất là phải xuống chơi tại Championship, lập trường của West Ham vẫn không thay đổi. Trong khi những trụ cột khác như Jarrod Bowen hay Crysencio Summerville có thể bị cân nhắc thanh lý để cân bằng ngân sách nếu đội nhà xuống hạng, vị thế của Fernandes lại hoàn toàn khác biệt. Anh được xem là nhân tố không thể đụng đến trong kế hoạch tái thiết câu lạc bộ.

Sức hút từ Old Trafford và đề xuất của Bruno Fernandes

Màn trình diễn thăng hoa của cựu sao Sporting CP đã lọt vào mắt xanh của bộ phận tuyển trạch Manchester United. Đáng chú ý, chính đội trưởng Bruno Fernandes là người đã trực tiếp giới thiệu người đàn em đồng hương với đội ngũ lãnh đạo Quỷ đỏ. Bruno đánh giá rất cao sự trưởng thành và nhãn quan chiến thuật của tiền vệ sinh năm 2004 sau thời gian cả hai cùng tập luyện tại đội tuyển quốc gia.

Bên cạnh Man Utd, danh sách các đội bóng theo đuổi Fernandes còn có sự hiện diện của Manchester City, Chelsea và Liverpool. Tuy nhiên, mức giá để thuyết phục West Ham ngồi vào bàn đàm phán được dự báo sẽ vượt xa con số 50 triệu bảng. Thái độ cứng rắn từ sân London Stadium cho thấy Mateus Fernandes gần như chắc chắn sẽ ở lại ít nhất thêm một mùa giải để tiếp tục đóng vai trò nhạc trưởng trong lối chơi của đội bóng.