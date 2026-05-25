West Ham xuống hạng dù thắng Leeds 3-0: Bi kịch từ đỉnh cao châu Âu đến hố sâu tài chính Giành 39 điểm - con số kỷ lục của một đội xuống hạng kể từ năm 2011, West Ham vẫn phải rời Ngoại hạng Anh trong sự phẫn nộ của người hâm mộ và gánh nặng nợ nần.

West Ham United đã khép lại chiến dịch Ngoại hạng Anh 2025/26 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Leeds United. Tuy nhiên, 3 điểm tại London Stadium chỉ còn mang tính chất danh dự khi kết quả này không đủ để cứu "Búa tạ" khỏi kịch bản xuống chơi tại Championship mùa tới. Đây là một đoạn kết cay đắng cho CLB từng bước lên đỉnh cao châu Âu cách đây không lâu.

West Ham trải qua mùa bóng đáng quên.

Con số 39 nghiệt ngã và thực tế phũ phàng

West Ham kết thúc mùa giải với 39 điểm. Trong lịch sử giải đấu, đây thường là ngưỡng điểm an toàn để trụ hạng và là số điểm cao nhất mà một đội bóng xuống hạng giành được trong vòng 15 năm qua. Tuy nhiên, sự khắc nghiệt của cuộc đua trụ hạng mùa này đã biến nỗ lực muộn màng của thầy trò Nuno Espirito Santo thành vô nghĩa.

Chiến thắng trước Leeds United không đủ khỏa lấp một hệ thống rệu rã. Ngay tại London Stadium, bầu không khí ngột ngạt bao trùm từ trước khi bóng lăn. Dù Taty Castellanos ghi bàn mở tỷ số, nhưng thay vì ăn mừng, các khán đài lại bùng nổ bởi những tiếng la ó. Các biểu ngữ chỉ trích Chủ tịch David Sullivan xuất hiện dày đặc, phản ánh đỉnh điểm của sự đứt gãy giữa ban lãnh đạo và người hâm mộ.

Một kết thúc buồn cho NHM West Ham.

Khủng hoảng tài chính: Gánh nặng 150 triệu bảng

Việc xuống hạng không chỉ là thất bại về chuyên môn mà còn là một thảm họa tài chính. West Ham vừa công bố mức lỗ kỷ lục 104 triệu bảng cho mùa giải 2024-25. Nguyên nhân chính đến từ các hoạt động chuyển nhượng kém hiệu quả và sự sụt giảm doanh thu nghiêm trọng.

Dự báo trong mùa hè này, đội bóng thành London sẽ đối mặt với tình trạng thiếu hụt thanh khoản khoảng 150 triệu bảng. Để cân bằng sổ sách tại Championship, West Ham buộc phải thực hiện một cuộc tháo chạy hàng loạt. Những ngôi sao giá trị nhất, điển hình là đội trưởng Jarrod Bowen, nhiều khả năng sẽ bị bán để duy trì hoạt động vận hành cho CLB.

Sự sụp đổ của một hệ thống

Nhìn lại hành trình ba năm qua, sự sụp đổ của West Ham là kết quả của một chuỗi quyết định sai lầm mang tính hệ thống. Từ đỉnh cao vô địch Europa Conference League dưới thời David Moyes, CLB đã đánh mất bản sắc khi liên tục thay đổi triết lý bóng đá trên băng ghế chỉ đạo.

Chuyển nhượng thất bại: Khoản tiền 105 triệu bảng từ việc bán Declan Rice đã không được tái đầu tư hiệu quả. Các bản hợp đồng như Pablo (20 triệu bảng) hay Adama Traore đều không để lại dấu ấn.

Từ vị trí thứ 6 tại Ngoại hạng Anh năm 2021 đến hố sâu xuống hạng năm 2026, West Ham đang đứng trước ngưỡng cửa của một cuộc đại tu toàn diện. Nếu không có những thay đổi triệt để từ tầng lớp thượng tầng, viễn cảnh trở lại giải đấu cao nhất xứ sở sương mù của "Búa tạ" sẽ còn rất xa vời.