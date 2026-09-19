Weston-super-Mare 1-1 Wimborne Town: Hai đội chia điểm Wimborne Town làm khách trước Weston-super-Mare lúc 21h00 ngày 19/09/2026 với bản lĩnh xa nhà đáng nể cùng phong độ tích cực trong những lần ra sân vừa qua.

Weston-super-Mare 1 - 1 Wimborne Town Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Weston-super-Mare tiếp đón Wimborne Town.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 1 - 1.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Weston-super-Mare 1-1 Wimborne Town Trận đấu khép lại với tỷ số 1 - 1.

Cập nhật lúc 23:04 19/09/2026

Wimborne Town bước vào chuyến hành quân đến sân của Weston-super-Mare vào lúc 21h00 ngày 19/09/2026 với hành trang là sự tự tin lớn nhờ thành tích sân khách đáng nể. Dù phải thi đấu xa tổ ấm, bản lĩnh trong những chuyến rời xa sân nhà đang trở thành điểm tựa vững chắc để đội khách hướng tới một kết quả thuận lợi trước đối thủ giàu duyên nợ.

Bản lĩnh sân khách và phong độ khởi sắc của Wimborne Town

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trước giờ bóng lăn chính là năng lực thi đấu trên sân khách của Wimborne Town. Đội bóng này liên tục thể hiện sự lỳ lợm và tổ chức kỷ luật mỗi khi phải chơi bóng dưới áp lực từ các khán đài đối phương.

Sự ổn định của Wimborne Town còn được phản ánh qua những màn trình diễn gần đây. Trong 2 trận đấu gần nhất, đội bóng đã duy trì mạch trận bất bại khi giành được 1 trận thắng và 1 trận hòa. Khả năng tích lũy điểm số đều đặn giúp họ có được trạng thái tâm lý thoải mái trước chuyến làm khách được dự báo không hề dễ dàng.

Ưu thế lịch sử đối đầu của Weston-super-Mare

Bên kia chiến tuyến, Weston-super-Mare luôn là thử thách mang tính kiểm chứng năng lực thực sự cho mọi đội bóng ghé thăm. Lịch sử chạm trán đang tạm thời nghiêng về phía đội chủ nhà, tạo ra một rào cản tâm lý không nhỏ cho đối thủ.

Trong 5 lần gặp nhau gần nhất giữa hai đội, Weston-super-Mare chiếm ưu thế rõ rệt khi giành tới 3 chiến thắng và không để hòa trận nào, trong khi Wimborne Town mới chỉ có được 1 lần ca khúc khải hoàn. Điểm tựa lịch sử đối đầu sẽ là nguồn động lực lớn để Weston-super-Mare chủ động triển khai thế trận nhằm tìm kiếm một kết quả có lợi trên sân nhà.

Kịch bản chặt chẽ tại cuộc so tài

Cuộc đối đầu lúc 21h00 ngày 19/09/2026 hứa hẹn sẽ diễn ra với tốc độ vừa phải và nặng tính toan tính chiến thuật. Weston-super-Mare với lợi thế sân bãi cùng lịch sử đối đầu vượt trội có xu hướng chủ động kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Tuy nhiên, Wimborne Town hoàn toàn có cơ sở để tạo ra bất ngờ nếu tiếp tục phát huy sự chắc chắn trong lối chơi phòng ngự phản công – vũ khí từng giúp họ xây dựng thành tích sân khách ấn tượng. Một thế trận giằng co và chặt chẽ là kịch bản rất dễ xảy ra khi cả hai bên đều nỗ lực tối đa để bảo vệ lợi thế của mình.

Lịch sử đối đầu 5 trận gần nhất Weston-super-Mare · 3 thắng 0 hòa Wimborne Town · 1 thắng Wimborne Town 0 - 2 Weston-super-Mare WES Wimborne Town 0 - 4 Weston-super-Mare WES Weston-super-Mare 2 - 0 Wimborne Town WES Weston-super-Mare 1 - 2 Wimborne Town WT Wimborne Town - Weston-super-Mare Hòa

Weston-super-Mare 5 trận gần nhất T T B H T 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới Wimborne Town 5 trận gần nhất T T H H H 2 Trận 1-1-0 T-H-B 3 Ghi (TB 1.5) 1 Thủng lưới