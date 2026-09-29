WhatsApp Business API tính phí tin nhắn từ ngày 1/10: Bài toán chi phí cho doanh nghiệp lớn Từ ngày 1/10, Meta áp dụng cơ chế tính phí mới trên WhatsApp Business API, buộc các tổ chức lớn phải điều chỉnh kịch bản tin nhắn chatbot nhằm tối ưu chi phí.

Bắt đầu từ ngày 1/10, tập đoàn Meta sẽ chính thức áp dụng cơ chế tính phí mới đối với nền tảng WhatsApp Business API trên phạm vi toàn cầu. Động thái này đánh dấu sự thay đổi căn bản trong mô hình vận hành và tương tác giữa các tổ chức lớn với người dùng, đồng thời trực tiếp tác động đến chi phí duy trì hệ thống chăm sóc khách hàng và tổng đài tự động.

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Thay đổi cốt lõi trong cơ chế tính phí của WhatsApp Business API

Theo thông tin từ báo Ynet của Israel, phần lớn các trung tâm hỗ trợ người dùng hiện nay đều tích hợp WhatsApp Business API để triển khai chatbot và tự động hóa quy trình chăm sóc khách hàng. Trước đây, Meta cung cấp cơ chế cho phép thương hiệu phản hồi và duy trì cuộc trò chuyện hoàn toàn miễn phí trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm khách hàng chủ động gửi tin nhắn đến.

Tuy nhiên, chính sách này sẽ bị bãi bỏ từ đầu tháng 10. Thay vào đó, toàn bộ nội dung do doanh nghiệp phát đi — bao gồm tin nhắn soạn thủ công bởi nhân viên hỗ trợ hay thông điệp phản hồi tự động từ chatbot — đều được hệ thống ghi nhận và tính phí độc lập.

Mỗi tin nhắn gửi đi đều bị Whatsapp tính tiền

Mức giá cụ thể cho mỗi lượt gửi dịch vụ được xác định vào khoảng 0.0056 USD (khoảng 1.500 đồng). Meta vẫn duy trì chính sách miễn phí đối với các tin nhắn do người dùng chủ động gửi đến. Đồng thời, nền tảng cung cấp hạn mức miễn phí 1.000 lượt gửi đầu tiên mỗi tháng cho từng tài khoản, nghĩa là chi phí chỉ phát sinh bắt đầu từ lượt gửi thứ 1.001 trở đi.

Tiêu chí Chính sách trước ngày 1/10 Chính sách mới (áp dụng từ 1/10) Khung phản hồi miễn phí Miễn phí trong vòng 24 giờ Bãi bỏ hoàn toàn Chi phí tin nhắn gửi đi Miễn phí (trong phiên 24 giờ) Khoảng 0.0056 USD (khoảng 1.500 đồng)/tin nhắn Hạn mức miễn cước hàng tháng Theo phiên hội thoại 1.000 lượt gửi đầu tiên mỗi tháng Tin nhắn từ phía khách hàng Miễn phí Tiếp tục miễn phí

Phân nhóm đối tượng chịu ảnh hưởng từ chính sách mới

Chính sách điều chỉnh này không áp dụng đồng loạt cho mọi mô hình kinh doanh. Người dùng cá nhân cùng các tiểu thương hoặc cửa hàng nhỏ lẻ đang sử dụng ứng dụng WhatsApp Business thông thường trên thiết bị di động sẽ không bị ảnh hưởng bởi thay đổi này.

Thay đổi này sẽ chỉ tác rộng rõ rệt ở các doanh nghiệp lớn

Mục tiêu điều chỉnh biểu phí của Meta tập trung trực tiếp vào các tập đoàn, doanh nghiệp quy mô lớn đang tích hợp phiên bản API chuyên sâu để vận hành hệ thống tổng đài và tự động hóa quy trình hỗ trợ khách hàng với lưu lượng tương tác cao.

Chiến lược tái cấu trúc kịch bản chatbot để tối ưu ngân sách

Đối với các hệ thống tự động, những kịch bản chatbot được thiết kế theo hướng ngắt nhỏ nội dung thành chuỗi nhiều câu thoại liên tiếp sẽ là nhóm chịu rủi ro gia tăng chi phí cao nhất. Việc mỗi phản hồi ngắn bị tính phí riêng lẻ có thể khiến ngân sách vận hành của doanh nghiệp tăng mạnh nếu giữ nguyên thiết kế cũ.

Để giải quyết bài toán này, các chuyên gia khuyến nghị đội ngũ kỹ thuật và quản trị viên cần chủ động rà soát, tái cấu trúc luồng giao tiếp của bot. Thay vì phân tán thông điệp thành nhiều dòng ngắn, hệ thống cần gộp thông tin mạch lạc vào một khối văn bản duy nhất, đảm bảo vừa đáp ứng đầy đủ yêu cầu giải đáp cho khách hàng, vừa kiểm soát chi phí gửi tin nhắn trên WhatsApp Business API ở mức tối ưu.