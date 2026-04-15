WhatsApp Web bổ sung 49 chủ đề giao diện mới cho phép cá nhân hóa sâu sắc Meta thử nghiệm bộ 49 chủ đề cho WhatsApp Web, cho phép tùy chỉnh màu sắc bong bóng tin nhắn và hình nền đồng bộ nhằm tối ưu hóa không gian làm việc của người dùng.

Nền tảng WhatsApp Web của tập đoàn Meta chuẩn bị nhận một đợt nâng cấp lớn về khả năng tùy biến giao diện. Sau thời gian dài chỉ giới hạn ở hai tùy chọn sáng và tối cơ bản, bản cập nhật mới hứa hẹn mang đến sự lột xác về mặt thẩm mỹ cho phiên bản trình duyệt, vốn thường bị đánh giá là kém bắt mắt hơn ứng dụng di động.

Cải thiện trải nghiệm cá nhân hóa với 49 chủ đề mới

Theo dữ liệu từ chuyên trang WABetaInfo, Meta đang tiến hành thử nghiệm diện mạo mới cho WhatsApp Web với việc bổ sung tới 49 chủ đề trò chuyện khác nhau. Đây là nỗ lực đáng ghi nhận của hãng nhằm thay đổi định kiến về một nền tảng chỉ tập trung vào tính ổn định và đồng bộ tin nhắn thuần túy.

Trước đây, WhatsApp Web luôn được xem là kém bắt mắt hơn so với ứng dụng trên điện thoại di động

Các chủ đề mới được thiết kế đa dạng, trải dài từ những tông màu pastel nhẹ nhàng đến các gam màu rực rỡ, cho phép người dùng tự do thiết lập không gian làm việc theo sở thích cá nhân. Điểm khác biệt lớn nằm ở việc hệ thống không chỉ thay đổi hình nền mà còn tự động cập nhật màu sắc của các bong bóng tin nhắn sao cho đồng bộ với tổng thể thiết kế.

Bản cập nhật dự kiến sẽ bổ sung tới 49 chủ đề trò chuyện khác nhau cho WhatsApp Web

Cơ chế hoạt động và tính riêng tư

Về mặt kỹ thuật, những thay đổi về giao diện này sẽ chỉ hiển thị cục bộ trên thiết bị của cá nhân người cài đặt. Điều này có nghĩa là diện mạo mới hoàn toàn "vô hình" đối với đối phương trong cuộc hội thoại, đảm bảo tính riêng tư và không ảnh hưởng đến trải nghiệm của người khác.

Mặc dù việc bổ sung khả năng cá nhân hóa giúp nâng cao trải nghiệm thị giác, người dùng vẫn đang kỳ vọng Meta sẽ giải quyết thêm các vấn đề cốt lõi khác. Hiện nay, nền tảng WhatsApp Web vẫn còn tồn tại một số hạn chế như tốc độ tải tin nhắn cũ chậm và quá trình đồng bộ tệp tin đôi khi mất nhiều thời gian.

Hiện tại, Meta vẫn chưa công bố ngày phát hành chính thức cũng như chưa đưa tính năng này lên các phiên bản thử nghiệm công khai. Người dùng có thể theo dõi sự xuất hiện của các tùy chọn mới trong mục cài đặt giao diện ở những tuần tiếp theo khi quá trình thử nghiệm nội bộ hoàn tất.