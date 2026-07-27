William Gallas gạch tên Harry Kane khỏi cuộc đua Quả bóng vàng, gọi tên Lamine Yamal Cựu danh thủ William Gallas khẳng định Harry Kane không đủ sức giành Quả bóng vàng sau World Cup, đồng thời coi Lamine Yamal là ứng viên số một.

Cuộc đua giành danh hiệu Quả bóng vàng sau kỳ World Cup 2026 vừa qua đang chứng kiến những góc nhìn khắt khe từ giới chuyên môn. Cựu danh thủ tuyển Pháp William Gallas vừa đưa ra quan điểm gây chú ý khi gạch tên tiền đạo Harry Kane khỏi danh sách ứng viên hàng đầu, đồng thời coi ngôi sao trẻ Lamine Yamal của Tây Ban Nha là cái tên xứng đáng nhất cho danh hiệu cá nhân cao quý này.

Gallas không đánh giá cao Harry Kane. Ảnh: Getty Images.

Con số thống kê cá nhân không đủ giúp Harry Kane bứt phá

Dù vẫn duy trì phong độ ghi bàn ấn tượng trong màu áo Bayern Munich và tiếp tục nổ súng tại World Cup, Harry Kane bị đánh giá là chưa đủ tạo nên sự khác biệt lớn ở sân chơi quốc tế. Theo William Gallas, thành tích cá nhân bùng nổ của tiền đạo người Anh tại cấp câu lạc bộ khó có thể bù đắp cho một màn trình diễn chưa thực sự trọn vẹn ở giải đấu lớn nhất hành tinh.

Đánh giá về màn trình diễn của thủ quân tuyển Anh, cựu danh thủ từng khoác áo tuyển Pháp thẳng thắn chia sẻ: "Harry Kane đã không có một kỳ World Cup thực sự xuất sắc. Ngay cả khi cậu ấy ghi được những bàn thắng, kỳ World Cup của cậu ấy vẫn không phải là tốt nhất. Vì vậy, hãy quên chuyện Harry Kane giành Quả bóng vàng đi."

Vinh quang World Cup đưa Lamine Yamal lên vị trí số một

Trái ngược với trường hợp của Kane, Lamine Yamal lại nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ nhờ chức vô địch World Cup cùng đội tuyển Tây Ban Nha. Dù gặp chấn thương ở giai đoạn đầu giải đấu, thần đồng thuộc biên chế Barcelona vẫn kịp trở lại và để lại dấu ấn đậm nét trong hành trình xưng vương của đội bóng xứ sở bò tót.

William Gallas nhấn mạnh vai trò quyết định của danh hiệu tập thể đỉnh cao trong cuộc đua cá nhân này: "Bạn phải tập trung vào những cầu thủ như Lamine Yamal, người mà tôi nghĩ là số một, bởi cậu ấy đã vô địch World Cup và thi đấu rất hay, bất chấp việc dính chấn thương ở giai đoạn đầu giải."

Dù xuất hiện những luồng ý kiến cho rằng Yamal chỉ đóng vai trò nhân tố xuất sắc thứ 3 hoặc thứ 4 trong hệ thống vận hành của tuyển Tây Ban Nha, việc bước lên đỉnh thế giới vẫn tạo ra lợi thế vượt trội. Trong lịch sử các kỳ bình chọn Quả bóng vàng, chiếc cúp vàng World Cup luôn là thước đo có trọng lượng hàng đầu để chinh phục những lá phiếu từ giới chuyên môn.