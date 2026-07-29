William Gallas: Mourinho sẽ đòi hỏi Alexander-Arnold phòng ngự tốt hơn tại Real Madrid William Gallas cho rằng Jose Mourinho sẽ trao cơ hội cho Trent Alexander-Arnold, nhưng hậu vệ người Anh phải cải thiện phòng ngự để cạnh tranh suất đá chính.

Trent Alexander-Arnold có thể nhận cơ hội mới dưới thời Jose Mourinho tại Real Madrid, nhưng William Gallas tin rằng điều kiện để hậu vệ người Anh giành suất đá chính là cải thiện rõ rệt khả năng phòng ngự. Theo cựu trung vệ người Pháp, Mourinho sẽ không gạt Alexander-Arnold khỏi kế hoạch, song sẽ đặt ra yêu cầu cụ thể về sự chắc chắn ở phần sân nhà.

Nhận định này xuất hiện sau mùa giải khó khăn của Alexander-Arnold. Dưới sự dẫn dắt của Xabi Alonso và Alvaro Arbeloa, cầu thủ người Anh thường xuyên phải ngồi dự bị khi ban huấn luyện ưu tiên Dani Carvajal. Những chấn thương cơ tái phát cũng khiến anh không thể duy trì nhịp thi đấu ổn định.

Cơ hội đi kèm yêu cầu phòng ngự

Alexander-Arnold từ lâu được đánh giá cao nhờ khả năng kiến tạo và triển khai phản công. Tuy nhiên, Gallas nhấn mạnh một hậu vệ cần hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự trước khi phát huy những phẩm chất sáng tạo của mình.

“Chúng ta đều biết thứ bóng đá tốt nhất của Trent liên quan đến khả năng kiến tạo và chơi phản công, nhưng ở vai trò một hậu vệ, bạn muốn cậu ấy phòng ngự. Tôi nghĩ Jose Mourinho sẽ trao cơ hội cho cậu ấy. Tôi không nghĩ ông ấy sẽ gạt Trent sang một bên”, Gallas nói.

Cựu danh thủ người Pháp cho rằng Mourinho sẽ có cuộc trao đổi thẳng thắn với Alexander-Arnold về tiêu chuẩn cần đáp ứng. Trọng tâm của cuộc nói chuyện, theo Gallas, là tầm quan trọng của việc phòng ngự trong một đội bóng muốn tận dụng chất lượng đội hình để giành chiến thắng.

Gallas khẳng định Alexander-Arnold cần phải cải thiện khía cạnh phòng ngự. Ảnh: Getty Images.

Cuộc cạnh tranh cho vị trí xuất phát

Gallas đánh giá yêu cầu của Mourinho không chỉ là lời khuyên, mà có thể quyết định trực tiếp đến vị trí của Alexander-Arnold trong đội hình xuất phát. “Nếu muốn góp mặt trong đội hình xuất phát, cậu ấy phải biết phòng ngự trước đã”, ông nói.

Theo Gallas, Mourinho sẽ trao cơ hội để Alexander-Arnold điều chỉnh lối chơi. Phần còn lại phụ thuộc vào cách hậu vệ mang áo số 66 đáp lại yêu cầu đó. Nếu không thay đổi, anh có thể sớm phải rời đội.

Mùa giải bản lề tại Real Madrid

Cánh cửa cạnh tranh của Alexander-Arnold rộng hơn khi Carvajal đã chính thức rời đi. Cùng với nền tảng thể lực được mô tả là sung mãn nhất, mùa giải tới được xem là thời điểm quan trọng để cầu thủ người Anh tìm lại vị thế.

Thử thách không nằm ở việc Alexander-Arnold có thể tạo ra khác biệt khi cầm bóng hay không. Dưới góc nhìn của Gallas, câu trả lời cho tương lai của anh tại Real Madrid sẽ nằm nhiều hơn ở những pha xử lý không bóng, khả năng bảo vệ hành lang phòng ngự và sự ổn định qua từng trận đấu.