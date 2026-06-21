William Saliba cảnh báo tuyển Pháp không được chủ quan trước Iraq tại World Cup 2026 Trung vệ Arsenal nhấn mạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng của Les Bleus sau bài học trước Senegal, đồng thời đánh giá cao sự khó chịu của Iraq trước thềm lượt trận then chốt bảng I.

Đội tuyển Pháp đang đứng trước cơ hội lớn để sớm giành tấm vé vào vòng đấu loại trực tiếp tại World Cup 2026. Tuy nhiên, trước cuộc đối đầu với Iraq tại bảng I, trung vệ trụ cột William Saliba đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội về sự nguy hiểm của đại diện châu Á, khẳng định rằng lý thuyết về sự chênh lệch đẳng cấp không có ý nghĩa trên sân cỏ.

Sự thận trọng của chốt chặn hàng đầu Premier League

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận, ngôi sao đang khoác áo Arsenal khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị vô cùng kỹ lưỡng. Dưới sự chỉ đạo của huấn luyện viên Didier Deschamps, ban huấn luyện tuyển Pháp đã mổ xẻ chi tiết lối chơi của đối phương để tìm ra phương án đối phó tối ưu nhất.

Saliba thận trọng trước cuộc chạm trán Iraq.

William Saliba tiết lộ rằng anh và các đồng đội đã dành nhiều thời gian nghiên cứu các băng hình kỹ thuật: "Chúng tôi đã xem một số video về trận đấu của họ với Na Uy. Mọi chuyện chắc chắn sẽ không hề dễ dàng như nhiều người lầm tưởng."

Sự thận trọng này không phải là vô căn cứ. Trong quá khứ, Iraq từng chứng minh họ là đối thủ vô cùng khó chịu khi cầm hòa đội tuyển Tây Ban Nha. Tại sân chơi World Cup, tính chất khắc nghiệt và bất ngờ luôn hiện hữu. "Tại giải đấu lần này, không có trận đấu nào là dễ dàng cả. Chúng tôi đang kỳ vọng vào một trận chiến lớn và đầy thử thách," Saliba nhấn mạnh.

Bài học từ chiến thắng nhọc nhằn trước Senegal

Lời cảnh báo của Saliba xuất hiện ngay sau khi Pháp vừa trải qua một màn so tài đầy sóng gió trước Senegal. Mặc dù Kylian Mbappe đã tỏa sáng rực rỡ với một cú đúp để chính thức trở thành chân sút vĩ đại nhất lịch sử bóng đá Pháp, nhưng tập thể áo Lam vẫn bộc lộ những khoảnh khắc chệch choạc, đặc biệt là trong hiệp thi đấu đầu tiên.

Sự thiếu tập trung ở hàng thủ trong những phút đầu trận gặp Senegal là bài học đắt giá. Với một đối thủ có lối chơi kỷ luật và giàu thể lực như Iraq, bất kỳ sai lầm nào cũng có thể phải trả giá bằng một kết quả bất lợi, ảnh hưởng trực tiếp đến tham vọng giành ngôi đầu bảng.

Mục tiêu giải quyết sớm vòng bảng

Việc duy trì sự tỉnh táo và thái độ tôn trọng đối thủ là chìa khóa để đoàn quân của Didier Deschamps tránh đi vào vết xe đổ của các ông lớn khác. Mục tiêu của tuyển Pháp không gì khác ngoài một chiến thắng thuyết phục để chính thức ghi tên mình vào vòng knock-out sớm một vòng đấu.

Với phong độ ổn định của Saliba tại Arsenal và sự bùng nổ của Mbappe trên hàng công, người hâm mộ Pháp có quyền tin tưởng vào một kết quả thuận lợi. Tuy nhiên, như Saliba đã khẳng định, sự tập trung tối đa trong suốt 90 phút mới là yếu tố quyết định để vượt qua thử thách mang tên Iraq trên đất Bắc Mỹ.