William Saliba được khuyên gia nhập Real Madrid: Bước tiến tất yếu của một trung vệ đẳng cấp Marcel Desailly tin rằng William Saliba sẽ sớm chuyển đến Santiago Bernabeu, dù ngôi sao của Arsenal vừa cam kết tương lai lâu dài tại sân Emirates đến năm 2030.

Tương lai của trung vệ William Saliba đang trở thành tâm điểm chú ý của làng bóng đá thế giới sau những màn trình diễn đẳng cấp cao trong màu áo CLB lẫn đội tuyển quốc gia. Trước phong độ chói sáng của ngôi sao người Pháp, cựu danh thủ Marcel Desailly mới đây đã đưa ra những dự báo đầy sức nặng về bến đỗ tiếp theo trong sự nghiệp của hậu vệ thuộc biên chế Arsenal.

"Mọi cầu thủ xuất sắc nhất đều muốn chơi cho Real Madrid"

Chia sẻ với truyền thông, huyền thoại Marcel Desailly khẳng định ông kỳ vọng sẽ thấy người đàn em đồng hương chuyển đến thi đấu tại Santiago Bernabeu. Theo Desailly, việc gia nhập đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha không chỉ là một bước tiến về sự nghiệp mà còn là sự khẳng định vị thế của một ngôi sao hàng đầu.

Saliba đang là trụ cột không thể thay thế ở Arsenal. Ảnh: Getty.

"Tôi tin rằng một ngày nào đó William Saliba sẽ khoác áo Real Madrid. Cậu ấy còn trẻ và mọi cầu thủ xuất sắc nhất đều muốn chơi cho Real Madrid ở một thời điểm nào đó trong sự nghiệp", Desailly nhấn mạnh. Nhận định này hoàn toàn có cơ sở khi nhìn vào lộ trình phát triển của những trung vệ hàng đầu thế giới trong lịch sử, nơi Bernabeu luôn là điểm đến cuối cùng của những giấc mơ vĩ đại.

Sự ổn định đáng kinh ngạc và bài toán tương lai

Hiện tại, trung vệ 25 tuổi này được đánh giá là chốt chặn đáng tin cậy bậc nhất thế giới nhờ sự ổn định và khả năng tranh chấp tay đôi xuất sắc. Saliba là nhân tố chủ chốt trong hàng phòng ngự kiên cố của "Pháo thủ", góp công lớn giúp đại diện thành London giành chức vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải vừa qua. Kỹ năng đọc tình huống và sự điềm tĩnh trong các pha xử lý bóng của anh đã nâng tầm hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Mikel Arteta.

Đáng chú ý, Real Madrid từng đánh tiếng quan tâm đến ngôi sao người Pháp trước khi anh đặt bút ký gia hạn hợp đồng với Arsenal vào mùa hè 2025. Bản giao kèo hiện tại giữ chân "đá tảng" này ở lại sân Emirates đến năm 2030, đồng nghĩa với việc Los Blancos sẽ phải chi ra một khoản phí chuyển nhượng khổng lồ nếu muốn kích hoạt thương vụ này sớm hơn dự kiến.

Tuy nhiên, Desailly cũng lưu ý rằng thương vụ sẽ không xảy ra ngay lập tức: "Cậu ấy đã cam kết với Arsenal trong những năm tới. Cửa chuyển nhượng luôn mở, nhưng không phải bây giờ". Đây được xem là một lời khuyên thực tế, giúp Saliba giữ vững sự tập trung cho những mục tiêu ngắn hạn trước khi nghĩ đến việc thay đổi môi trường thi đấu.

Lúc này, sự tập trung lớn nhất của Saliba đang đổ dồn vào chiến dịch World Cup cùng đội tuyển Pháp, nơi đoàn quân của HLV Didier Deschamps chuẩn bị bước vào loạt trận knock-out đầy căng thẳng. Viễn cảnh chuyển nhượng đến Tây Ban Nha có thể là câu chuyện của tương lai, khi Real Madrid tìm kiếm người kế vị xứng tầm cho hàng thủ của họ, nhưng với những gì đã thể hiện, Saliba rõ ràng đã sẵn sàng cho những sân khấu lớn nhất.