William Saliba và khoảnh khắc 'cãi lời' Arsenal để cứu vãn sự nghiệp Trung vệ William Saliba tiết lộ từng từ chối yêu cầu gia nhập Newcastle hoặc Crystal Palace của Arsenal để chọn Marseille, bước ngoặt giúp anh trở thành trụ cột tại Emirates.

William Saliba hiện là trái tim của hàng phòng ngự Arsenal, nhưng ít ai biết rằng để có được vị thế này, cầu thủ người Pháp từng phải trải qua một cuộc đấu tranh tư tưởng quyết liệt với chính ban lãnh đạo đội bóng. Thay vì tuân theo lộ trình được vạch sẵn, Saliba đã chọn con đường riêng, một quyết định mà sau này anh gọi là bước ngoặt cứu vãn sự nghiệp.

Sự hoài nghi tại Emirates và khởi đầu gian khó

Gia nhập Arsenal vào mùa hè 2019 với mức giá 27 triệu bảng từ Saint-Etienne, Saliba mang theo kỳ vọng lớn về một "đá tảng" tương lai. Tuy nhiên, biến động trên băng ghế huấn luyện khi Mikel Arteta thay thế Unai Emery đã đẩy trung vệ trẻ vào thế khó. Arteta thời điểm đó đánh giá Saliba chưa đủ độ chín để thích nghi với môi trường Ngoại hạng Anh đầy khắc nghiệt.

Saliba từng từ chối gia nhập Newcastle hoặc Palace theo ý của Arsenal. Ảnh: Getty Images.

Sau quãng thời gian ngắn thi đấu cho Nice dưới dạng cho mượn, tương lai của Saliba tại London một lần nữa bị đặt dấu hỏi. Ban lãnh đạo Arsenal kiên quyết muốn anh tiếp tục ở lại Anh để làm quen với nhịp độ thi đấu, với hai điểm đến tiềm năng là Newcastle United hoặc Crystal Palace. Tuy nhiên, cầu thủ sinh năm 2001 đã có cái nhìn khác về con đường phát triển của mình.

Cuộc đối đầu về định hướng tương lai

Trong một cuộc phỏng vấn mới đây với tờ L'Equipe, Saliba đã tiết lộ sự kiên định của mình trước sức ép từ câu lạc bộ chủ quản. "Arsenal muốn tôi đến Newcastle hoặc Crystal Palace, nhưng tôi không muốn làm vậy," Saliba chia sẻ. Đối với anh, việc trở lại Ligue 1 để thi đấu cho một đội bóng có áp lực lớn và giàu tham vọng như Marseille mới là môi trường rèn luyện tốt nhất.

Sự lựa chọn này không hề cảm tính. Saliba và đội ngũ cố vấn tin rằng triết lý bóng đá của Jorge Sampaoli tại sân Velodrome sẽ giúp anh phát huy tối đa tố chất kỹ thuật và khả năng đọc trận đấu, thay vì phải gồng mình trong cuộc chiến thực dụng tại các đội bóng tầm trung ở Premier League. Anh nhớ lại: "Tôi đã ở rất gần Lille nhưng có một vấn đề về tài chính. Cuối cùng, Marseille là lựa chọn duy nhất tôi hướng tới."

Marseille - Bệ phóng hoàn hảo cho một ngôi sao

Quyết định "nổi loạn" này nhanh chóng mang lại quả ngọt. Tại Marseille, Saliba không chỉ là một cầu thủ trẻ tiềm năng mà còn trở thành linh hồn của hàng thủ. Việc được thi đấu liên tục trong môi trường áp lực cao từ các cổ động viên thành phố cảng đã giúp anh trưởng thành vượt bậc về tâm lý thi đấu.

"Mọi thứ diễn ra rất nhanh. Tôi được thi đấu gần như tất cả các trận, giá trị của tôi tăng lên và tôi bắt đầu tìm lại niềm vui chơi bóng. Đến tháng 3, tôi đã chơi những trận đầu tiên cho tuyển Pháp," Saliba tự hào kể lại. Mùa giải bùng nổ tại Pháp đã thay đổi hoàn toàn cái nhìn của Mikel Arteta. Khi trở lại Emirates vào năm 2022, anh không còn là cầu thủ trẻ cần đi học việc, mà là một ngôi sao đã được khẳng định đẳng cấp quốc tế.

Hiện tại, với tư cách là một trong những trung vệ xuất sắc nhất thế giới, Saliba đã chứng minh rằng đôi khi việc tin vào bản năng và dám bảo vệ chính kiến trước những định hướng của CLB chủ quản chính là chìa khóa để đạt được thành công bền vững. Từ một người bị nghi ngờ về khả năng thích nghi, Saliba giờ đây là cái tên không thể thay thế trong hành trình chinh phục danh hiệu của Pháo thủ.