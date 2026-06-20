Wimbledon 2026 đối mặt khủng hoảng lực lượng: Alcaraz và dàn sao đồng loạt rút lui Giải Grand Slam sân cỏ đối mặt bài toán nhân sự khi 11 tay vợt, bao gồm Carlos Alcaraz, xác nhận rút lui. Cơn bão chấn thương đang làm sứt mẻ nghiêm trọng lực lượng tại All England Club.

Wimbledon lần thứ 139 đang đứng trước một trong những kỳ giải đầy biến động về mặt nhân sự trong lịch sử gần đây. Chỉ còn hơn một tuần trước ngày khởi tranh (29/06), All England Club đã phải tiếp nhận danh sách rút lui lên tới 11 tay vợt. Sự vắng mặt của hàng loạt ngôi sao tên tuổi từ cả ATP và WTA không chỉ làm giảm đi tính cạnh tranh mà còn đặt ra dấu hỏi lớn về thể lực của các vận động viên đỉnh cao sau một mùa giải đất nện khắc nghiệt.

Tổn thất nặng nề cho nội dung đơn nam

Đáng chú ý nhất trong danh sách vắng mặt là Carlos Alcaraz, hạt giống hàng đầu và là một trong những ứng viên sáng giá nhất cho chức vô địch. Tay vợt người Tây Ban Nha đã không thể hồi phục kịp thời chấn thương cổ tay phải gặp phải từ giải Barcelona Open hồi tháng 4. Việc rút lui khỏi Wimbledon đồng nghĩa với việc Alcaraz sẽ bỏ lỡ toàn bộ mùa giải sân cỏ năm 2026, một đòn giáng mạnh vào tham vọng duy trì vị thế trên bảng xếp hạng ATP.

Alcaraz bỏ toàn bộ mùa giải sân cỏ bởi chấn thương gặp phải từ tháng 4 năm nay.

Bên cạnh Alcaraz, nội dung đơn nam còn mất đi hai hạt giống quan trọng khác là Lorenzo Musetti và Valentin Vacherot. Musetti, người đang vật lộn với chấn thương cơ đùi từ giải Rome hồi tháng 5, đã phải đưa ra quyết định khó khăn nhằm bảo vệ sự nghiệp lâu dài. Danh sách này còn được nối dài bởi những cái tên như Tomas Machac và Sebastian Korda, khiến nhánh đấu đơn nam trở nên khó lường hơn bao giờ hết.

Nỗi đau của những tài năng trẻ tại WTA

Ở nội dung đơn nữ, tình hình cũng không khả quan hơn. Veronika Kudermetova vẫn chưa thể trở lại thi đấu sau ca phẫu thuật vào cuối năm 2025. Tuy nhiên, trường hợp gây nhiều tiếc nuối nhất có lẽ là tài năng trẻ 19 tuổi Victoria Mboko. Tay vợt người Canada đã gặp phải chấn thương dây chằng chéo trong (MCL) ở đầu gối trái ngay tại giải đấu tiền Wimbledon là Queen's Club vào tuần trước.

Tài năng trẻ Victoria Mboko mới dính chấn thương ở Queen's Club tuần trước và sẽ không kịp dự giải Grand Slam sân cỏ.

Việc Mboko và Hailey Baptiste đồng loạt rút lui khiến lực lượng kế cận tại WTA thiếu đi những nhân tố đột biến. Với việc danh sách vắng mặt vẫn có dấu hiệu tăng lên, Wimbledon 2026 (diễn ra từ 29/6 đến 12/7) đang trở thành một cuộc đua về sức bền thay vì chỉ là kỹ năng thuần túy trên mặt sân cỏ nhanh và trơn trượt.

Nhìn chung, sự thiếu vắng của những tên tuổi như Alcaraz hay Musetti sẽ tạo cơ hội cho các tay vợt khác bứt phá, nhưng cũng để lại một khoảng trống lớn về mặt chuyên môn và sức hút truyền thông cho giải đấu danh giá nhất thế giới này.