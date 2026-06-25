Wimbledon 2026: John McEnroe tin tưởng Jannik Sinner, hoài nghi Alexander Zverev Huyền thoại John McEnroe nhận định Jannik Sinner là ứng viên số 1 cho Wimbledon 2026 sau khi Alcaraz rút lui. Ngược lại, Alexander Zverev bị nghi ngờ về năng lực trên mặt sân cỏ.

Wimbledon 2026 đang đứng trước một bước ngoặt lớn ngay trước ngày khởi tranh khi nhà đương kim vô địch Carlos Alcaraz buộc phải rút lui vì chấn thương. Sự vắng mặt của ngôi sao người Tây Ban Nha không chỉ để lại khoảng trống lớn về mặt chuyên môn mà còn tái định hình hoàn toàn cuộc đua giành danh hiệu danh giá nhất tại All England Club.

Jannik Sinner: Ứng viên số một không thể bàn cãi

Trong bối cảnh đó, huyền thoại quần vợt John McEnroe, chuyên gia phân tích của ESPN, đã không ngần ngại chỉ tên Jannik Sinner là tay vợt có cơ hội đăng quang cao nhất. Bất chấp cú sảy chân đầy bất ngờ trước Juan Manuel Cerundolo tại Roland Garros, tay vợt số 1 thế giới người Ý vẫn duy trì một phong độ hủy diệt xuyên suốt mùa giải với hàng loạt danh hiệu ATP Masters 1000.

Quyết định bỏ qua các giải đấu tiền Wimbledon để tập trung hồi phục của Sinner được đánh giá là một bước đi chiến thuật mạo hiểm nhưng cần thiết. "Không còn nghi ngờ gì nữa, Sinner là ứng viên hàng đầu," McEnroe khẳng định. Với lối chơi tấn công cuối sân đầy uy lực và khả năng di chuyển linh hoạt, Sinner được kỳ vọng sẽ làm chủ được mặt sân cỏ vốn đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối trong từng bước chạy.

Zverev không được John McEnroe đánh giá cao trên mặt sân cỏ.

Dấu hỏi lớn mang tên Alexander Zverev

Trái ngược với niềm tin dành cho Sinner, McEnroe lại tỏ ra khá dè dặt khi đánh giá về Alexander Zverev. Mặc dù tay vợt người Đức vừa trải qua khoảnh khắc thăng hoa nhất sự nghiệp với chức vô địch Roland Garros, nhưng mặt sân cỏ tại London lại là một câu chuyện hoàn toàn khác. Sascha vốn nổi tiếng với những cú giao bóng sấm sét, song khả năng xoay sở và thích nghi với độ nảy thấp của bóng trên cỏ vẫn luôn là điểm yếu cố hữu.

Dù đã lọt vào đến bán kết Halle Open trước khi để thua Taylor Fritz, màn trình diễn của Zverev vẫn chưa đủ để thuyết phục giới chuyên môn. McEnroe phân tích: "Tôi không xem Zverev là ứng viên sáng giá. Khả năng thích nghi của cậu ấy với sân cỏ vẫn là một dấu hỏi lớn." Sự hoài nghi này không phải không có cơ sở khi lịch sử đối đầu của Zverev trên mặt sân này thường không mấy ấn tượng trước các đối thủ có lối chơi đa dạng.

Huyền thoại quần vợt Mỹ thậm chí còn đánh giá Fritz (trái) và Shelton cao hơn Zverev tại Wimbledon năm nay.

Những "ẩn số" từ nước Mỹ và sự hiện diện của Novak Djokovic

Đáng chú ý, huyền thoại người Mỹ còn đặt niềm tin vào những người đàn em đồng hương như Taylor Fritz và Ben Shelton. Theo ông, phong độ ổn định của Fritz sau chiến thắng tại Halle và lối chơi bùng nổ, đầy bản năng của Shelton có thể tạo nên những bất ngờ thú vị tại giải đấu năm nay. "Fritz đang có phong độ rất tốt, còn Shelton là cái tên cực kỳ đáng chú ý trên mặt sân cỏ," McEnroe chia sẻ thêm.

Bên cạnh những cái tên trẻ tuổi, Novak Djokovic vẫn là một "vị thần" chưa thể bị gạt tên khỏi cuộc chơi. Dù không có được kết quả tốt tại Paris, bản lĩnh của tay vợt sở hữu 24 Grand Slam trên mặt sân sở trường luôn là thứ vũ khí đáng sợ nhất. Djokovic vẫn đứng thứ hai trong danh sách ứng viên của McEnroe, hứa hẹn một cuộc đối đầu nảy lửa giữa kinh nghiệm già rơ và sức trẻ rực cháy.

Wimbledon 2026 sẽ chính thức khởi tranh vào ngày 29/6. Với sự vắng mặt của Alcaraz và sự trỗi dậy mạnh mẽ của Sinner cùng các tay vợt trẻ, All England Club hứa hẹn sẽ chứng kiến một trong những kỳ Grand Slam kịch tính và khó lường nhất trong nhiều năm trở lại đây.