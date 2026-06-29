Wimbledon 2026: Novak Djokovic ca ngợi màn tái xuất phi thường của Serena Williams Sau gần 4 năm vắng bóng, huyền thoại Serena Williams chính thức trở lại nội dung đơn nữ tại Wimbledon 2026. Novak Djokovic và Aryna Sabalenka đều bày tỏ sự ngưỡng mộ trước ý chí sắt đá của chủ nhân 23 danh hiệu Grand Slam.

Sự trở lại của Serena Williams tại Wimbledon 2026 đang trở thành tâm điểm lớn nhất của làng quần vợt thế giới. Ở tuổi 44, sau khi đã thực hiện thiên chức làm mẹ lần thứ hai, việc huyền thoại người Mỹ cầm vợt trở lại tại một giải Grand Slam không chỉ là một sự kiện thể thao, mà còn là biểu tượng của ý chí bền bỉ.

Sứ mệnh tại All England Club

Được ban tổ chức trao suất đặc cách (wild card), Serena Williams sẽ bắt đầu hành trình tại Wimbledon bằng cuộc đối đầu với tay vợt trẻ người Úc, Maya Joint. Đây được dự báo là thử thách không hề đơn giản cho một vận động viên đã rời xa đỉnh cao gần 4 năm. Nếu vượt qua vòng đấu đầu tiên, cựu số 1 thế giới nhiều khả năng sẽ chạm trán Alexandra Eala – nhà vô địch SEA Games – tại vòng 2.

Serena đang tập luyện hăng say hướng đến màn tái xuất quần vợt đơn nữ chuyên nghiệp.

Góc nhìn chuyên môn từ Novak Djokovic

Dưới góc nhìn của một người cùng thời và vẫn đang ngự trị trên đỉnh cao, Novak Djokovic đã dành những lời phân tích sâu sắc về quá trình chuẩn bị của Serena. Tay vợt người Serbia tiết lộ anh đã quan sát thấy những thay đổi đáng kể trong chế độ tập luyện của người đồng nghiệp lâu năm.

Theo Nole, Serena không chỉ đơn thuần là tập kỹ thuật trên sân. Cô dành phần lớn thời gian trong phòng gym để tái thiết lập nền tảng thể chất – yếu tố quan trọng nhất đối với một vận động viên ngoài 40 tuổi muốn thi đấu đỉnh cao. Djokovic nhấn mạnh: "Việc Serena trở lại sau khi sinh hai con và vẫn nỗ lực hết mình là điều đáng khâm phục. Cô ấy mang đến cho người hâm mộ cơ hội được chứng kiến mình thi đấu thêm một lần nữa ở cả nội dung đơn lẫn đôi. Đó là điều thật sự đáng kinh ngạc."

Novak Djokovic rất háo hức trước viễn cảnh được chứng kiến Serena Williams thi đấu trở lại.

Động lực từ gia đình và sự ủng hộ của đồng nghiệp

Không chỉ Djokovic, tay vợt nữ số 1 thế giới hiện tại Aryna Sabalenka cũng bày tỏ sự xúc động trước màn tái xuất này. Sabalenka chia sẻ rằng động lực lớn nhất của Serena chính là để các con được thấy mẹ mình thi đấu trên những sân khấu lớn nhất thế giới.

Dù các chuyên gia không đưa ra nhiều dự đoán lạc quan về khả năng tiến sâu của Serena do rào cản tuổi tác và thể lực, nhưng giá trị tinh thần mà cô mang lại là không thể phủ nhận. Các trận đấu vòng chính của Wimbledon 2026 sẽ khởi tranh từ ngày 29/06 (giờ Việt Nam). Theo lịch dự kiến, Serena Williams sẽ có trận ra quân vào chiều ngày 30/06, đánh dấu một trong những khoảnh khắc đáng chờ đợi nhất của giải đấu năm nay.