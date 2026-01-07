Wimbledon 2026: Novak Djokovic và Jannik Sinner nhọc nhằn vượt ải ngày khai màn Hai ứng viên hàng đầu cho ngôi vương Wimbledon 2026 đều phải bung hết sức trong những trận chiến kéo dài, vượt qua rào cản thể lực và chấn thương để ghi tên vào vòng 2.

Wimbledon chưa bao giờ là nơi dành cho sự chủ quan, và ngày thi đấu khai màn của giải đấu năm 2026 đã minh chứng rõ nét cho điều đó. Trong một ngày mà 10 tay vợt chủ nhà Anh đồng loạt phải nói lời chia tay, hai ngôi sao sáng nhất của làng quần vợt đương đại là Novak Djokovic và Jannik Sinner cũng đã phải trải qua những "cuộc tra tấn" thực sự mới có thể giành vé đi tiếp.

Novak Djokovic: Bản lĩnh của huyền thoại tuổi 39

Trên mặt sân Trung tâm huyền thoại, Novak Djokovic - người đang hướng tới kỷ lục 8 lần đăng quang tại All England Club - đã gặp phải sự kháng cự mãnh liệt từ Wu Yibing. Dù khởi đầu thuận lợi với chiến thắng 6-4 trong set đầu tiên, tay vợt người Serbia bắt đầu bộc lộ những dấu hiệu chệch choạc khi đối diện với lối đánh đầy tự tin của đại diện Trung Quốc. Wu Yibing đã tận dụng tối đa cơ hội để bẻ giao bóng ở game quyết định set 2, san bằng tỷ số 1-1.

Bước ngoặt của trận đấu đến khi mái che sân Trung tâm được đóng lại do điều kiện ánh sáng. Trong không gian kín, Djokovic đã chứng minh tại sao anh là tay vợt vĩ đại nhất lịch sử Grand Slam. Dù cơ thể đã bắt đầu lên tiếng với những dấu hiệu mệt mỏi ở tuổi 39 - khi anh liên tục phải giãn cơ và cúi gập người lấy nhịp thở - Nole vẫn biết cách tung ra những cú đánh hiểm hóc vào thời điểm then chốt.

Novak Djokovic khẳng định bản lĩnh của tay vợt từng 7 lần nâng cúp ở Wimbledon.

Cú bẻ giao bóng ở game thứ 9 của cả set 3 và set 4 đã giúp Djokovic kết thúc trận đấu với tỷ số chung cuộc 3-1 (6-4, 5-7, 6-4, 6-4). Một chiến thắng không hề dễ dàng, nhưng đủ để duy trì thành tích chưa từng bị loại ở vòng 1 Wimbledon trong suốt sự nghiệp lẫy lừng của anh.

Jannik Sinner và màn ngược dòng trong đau đớn

Nếu Djokovic phải chiến đấu với gánh nặng tuổi tác, thì đương kim vô địch Jannik Sinner lại phải đối mặt với một kịch bản nghiệt ngã hơn trước Miomir Kecmanovic. Tay vợt số 1 thế giới đã có một khởi đầu ác mộng khi để thua set đầu và tiếp tục thất bại trong loạt tie-break căng thẳng ở set thứ 3.

Đỉnh điểm của sự lo ngại đến ở cuối hiệp 3 khi Sinner gặp một pha trượt ngã nguy hiểm trên mặt cỏ trơn trượt, khiến chân anh bị chảy máu. Tuy nhiên, thay vì yêu cầu sự chăm sóc y tế, ngôi sao người Ý đã chọn cách nén đau để tiếp tục chiến đấu. Chính tinh thần quật khởi này đã làm xoay chuyển cục diện trận đấu.

Trận ra quân quá vất vả với nhà đương kim vô địch.

Sinner hoàn toàn áp đảo trong hai set cuối với các tỷ số 6-2 và 6-3, khép lại trận marathon 5 set đầy kịch tính. Thống kê cho thấy, dù gặp chấn thương, khả năng giao bóng và những cú thuận tay dọc dây của Sinner vẫn đạt độ chính xác cực cao trong những thời điểm quyết định, giúp anh bảo toàn hy vọng bảo vệ ngôi vương.

Thử thách cực đại ở vòng 2

Vượt qua vòng 1 đầy sóng gió, lộ trình phía trước của hai hạt giống hàng đầu dự báo sẽ còn nhiều chông gai. Novak Djokovic sẽ tái hiện lại những trận chung kết kinh điển khi đối đầu với Stefanos Tsitsipas - một thử thách thực sự cho nền tảng thể lực của anh. Trong khi đó, Jannik Sinner sẽ cần phải kiểm tra kỹ lưỡng tình trạng chấn thương chân trước khi bước vào cuộc chạm trán với Nuno Borges của Bồ Đào Nha.

Với việc nhiều hạt giống và các tay vợt chủ nhà đã sớm dừng bước, áp lực dồn lên vai Djokovic và Sinner là rất lớn. Tuy nhiên, chính những chiến thắng nhọc nhằn như thế này thường là bệ phóng để các nhà vô địch tìm thấy nhịp độ tốt nhất cho hành trình tiến tới trận chung kết tại London.