Wimbledon 2026: Quần vợt Đông Nam Á ghi dấu ấn lịch sử tại All England Club Dù cả 5 đại diện chính thức dừng bước sau loạt trận tối 7/7, hành trình tại Wimbledon 2026 vẫn là cột mốc chói lọi của tennis Đông Nam Á với những cú sốc mang tên Alexandra Eala và Mananchaya Sawangkaew.

Hành trình đầy cảm hứng của các tay vợt Đông Nam Á tại Wimbledon 2026 đã chính thức khép lại vào tối ngày 7/7. Dù cả 5 đại diện gồm Alexandra Eala, Mananchaya Sawangkaew, Janice Tjen, Lanlana Tararudee và Aldila Sutjiadi đều đã dừng bước, những gì họ để lại trên mặt sân cỏ London không chỉ là những con số thống kê, mà là một lời khẳng định đanh thép về sự vươn mình của khu vực vốn được coi là "vùng trũng" của quần vợt thế giới.

Alexandra Eala: Cú sốc mang tên "Kẻ diệt khổng lồ"

Tâm điểm của mọi sự chú ý đổ dồn vào Alexandra Eala, tay vợt số 1 Đông Nam Á và là niềm tự hào của Philippines. Với tư cách là hạt giống tại giải đấu năm nay, cựu học viên lò đào tạo Rafa Nadal đã thể hiện một phong độ hủy diệt ngay từ những vòng đầu tiên. Sau chiến thắng thuyết phục trước Renata Zarazua và màn ngược dòng đầy bản lĩnh trước Maya Joint, Eala đã tạo nên một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử Grand Slam khi đối đầu với đương kim vô địch Iga Swiatek tại vòng 3.

Alexandra Eala tiếp tục ghi dấu ấn ở sân chơi lớn.

Trước một đối thủ sở hữu đẳng cấp vượt trội như Swiatek, Eala đã chơi một trận đấu để đời. Cô hóa giải những cú giao bóng uy lực của tay vợt người Ba Lan và giành chiến thắng chóng vánh chỉ sau 2 set đấu. Chiến tích này đưa cô lần đầu tiên tiến vào vòng 4 của một giải Major. Dù sau đó phải dừng bước trước Jasmine Paolini, nhưng màn trình diễn của Eala đã chứng minh rằng khoảng cách trình độ giữa tennis Đông Nam Á và nhóm tinh hoa thế giới đang dần được thu hẹp.

Sự trỗi dậy của Mananchaya Sawangkaew và làn sóng khu vực

Không kém cạnh người đồng nghiệp Philippines, Mananchaya Sawangkaew của Thái Lan cũng có một giải đấu bùng nổ. Vượt qua 3 trận vòng loại đầy khắc nghiệt, đương kim á quân SEA Games đã gây sốc khi đánh bại Maja Chwalinska - á quân Roland Garros - ngay tại vòng 1. Sawangkaew tiếp tục vượt qua Alycia Parks trước khi chỉ chịu khuất phục trước một Karolina Muchova đang có phong độ cực cao ở vòng 3.

Mananchaya Sawangkaew chào sân Wimbledon ấn tượng khi xuất sắc lọt tới vòng 3 giải Grand Slam sân cỏ.

Bên cạnh đó, các đại diện khác cũng để lại những dấu ấn đậm nét:

Janice Tjen (Indonesia): Gây bất ngờ khi loại hạt giống Leylah Fernandez (Canada) ở vòng 1 trước khi dừng bước tại vòng 2.

Gây bất ngờ khi loại hạt giống Leylah Fernandez (Canada) ở vòng 1 trước khi dừng bước tại vòng 2. Lanlana Tararudee (Thái Lan): Đánh bại tài năng trẻ Lilli Tagger và chỉ chịu thua trước Ekaterina Alexandrova ở vòng 64 tay vợt.

Đánh bại tài năng trẻ Lilli Tagger và chỉ chịu thua trước Ekaterina Alexandrova ở vòng 64 tay vợt. Aldila Sutjiadi: Tay vợt đánh đôi hàng đầu khu vực đã nỗ lực tiến sâu đến vòng 1/8 nội dung đôi nam nữ trước khi chính thức dừng cuộc chơi.

Nhìn lại hành trình tại All England Club năm nay, quần vợt Đông Nam Á đã có một bước tiến dài về mặt chuyên môn. Việc sở hữu 5 đại diện tranh tài và liên tục tạo ra những cú sốc trước các hạt giống hàng đầu cho thấy sự đầu tư đúng đắn và tiềm năng to lớn của các tay vợt trong khu vực trên bản đồ tennis chuyên nghiệp thế giới.