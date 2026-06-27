Wimbledon 2026: Quần vợt Đông Nam Á tạo cột mốc lịch sử với 5 đại diện Lần đầu tiên trong lịch sử, khu vực Đông Nam Á có tới 5 tay vợt góp mặt tại vòng đấu chính thức của Wimbledon, đánh dấu sự chuyển mình mạnh mẽ của quần vợt khu vực trên bản đồ thế giới.

Wimbledon 2026, giải Grand Slam thứ ba trong năm, chuẩn bị khởi tranh vào ngày 29/6 tại All England Club với một kịch bản chưa từng có đối với quần vợt Đông Nam Á. Sau khi vòng loại khép lại vào ngày 25/6, khu vực này chính thức sở hữu 5 đại diện tranh tài ở nhánh đấu chính thức. Đáng chú ý, có tới 3 gương mặt sẽ có lần đầu tiên trải nghiệm mặt cỏ London ở cấp độ chuyên nghiệp.

Alexandra Eala: Niềm hy vọng hàng đầu từ Philippines

Ở tuổi 21, Alexandra Eala không còn là một tài năng trẻ tiềm năng mà đã vươn mình trở thành tay vợt hàng đầu khu vực với vị trí thứ 30 thế giới. Đây là lần thứ hai cô góp mặt tại Wimbledon sau lần đầu dừng bước ở vòng 1 năm 2025. Với bảng thành tích đồ sộ bao gồm 2 danh hiệu WTA 125 và ngôi Á quân WTA 250 Eastbourne, Eala đang mang theo kỳ vọng tiến sâu tại giải năm nay.

Alexandra Eala là niềm hy vọng lớn nhất của quần vợt Đông Nam Á tại Wimbledon năm nay.

Về mặt chiến thuật, Eala sở hữu lối chơi bám cuối sân cực kỳ bền bỉ với những cú thuận tay mang sức nặng lớn. Khả năng trả giao bóng của tay vợt người Philippines được đánh giá là vũ khí lợi hại để đối đầu với các hạt giống. Tuy nhiên, điểm yếu ở cú giao bóng hai cần được cải thiện nếu cô muốn vượt qua áp lực tại All England Club.

Bộ đôi Indonesia: Sự giao thoa giữa sức trẻ và kinh nghiệm

Indonesia đóng góp hai đại diện với hai sắc thái hoàn toàn khác biệt. Janice Tjen (hạng 41 đơn nữ) đang là hiện tượng thú vị khi lần đầu tiên hít thở bầu không khí Wimbledon. Với lối chơi thông minh, điều bóng sắc sảo và khả năng cắt bóng ổn định, Tjen được kỳ vọng sẽ gây bất ngờ sau những thành công tại Australian Open 2026 (vào đến vòng 2).

Trong khi đó, Aldila Sutjiadi tiếp tục khẳng định vị thế của một chuyên gia đánh đôi hàng đầu. Ở tuổi 31, Sutjiadi sở hữu kinh nghiệm dày dạn với 6 danh hiệu WTA đôi nữ và từng lọt vào bán kết đôi nam nữ tại Wimbledon 2023. Kỹ năng volley xuất sắc và khả năng làm chủ khu vực trên lưới là điểm tựa giúp cô duy trì sự ổn định ở các giải đấu lớn.

Bản lĩnh của các tay vợt Thái Lan

Quần vợt Thái Lan cũng ghi dấu ấn đậm nét với hai cái tên Lanlana Tararudee và Mananchaya Sawangkaew. Cả hai đều có lần đầu tiên dự Wimbledon, trong đó Sawangkaew đã phải vượt qua hành trình gian nan từ vòng loại. Điểm chung của các tay vợt Thái Lan là nền tảng thể lực sung mãn và tinh thần thi đấu không bỏ cuộc.

Tararudee (hạng 95) nổi bật với khả năng di chuyển bao sân, trong khi Sawangkaew (hạng 164) sở hữu cú thuận tay uy lực. Dù vậy, việc thích nghi với mặt cỏ trơn trượt và tốc độ bóng nhanh sẽ là thử thách cực đại cho lối chơi thiên về bám cuối sân của cả hai.

Thống kê các tay vợt Đông Nam Á tại Wimbledon 2026

Tay vợt Quốc tịch Thứ hạng đơn Thành tích Grand Slam tốt nhất Alexandra Eala Philippines 30 Vòng 2 US Open 2025 Janice Tjen Indonesia 41 Vòng 2 Australian Open 2026 Aldila Sutjiadi Indonesia 49 (đôi) Bán kết đôi nam nữ Wimbledon 2023 Lanlana Tararudee Thái Lan 95 Vòng 1 Australian Open 2026 Mananchaya Sawangkaew Thái Lan 164 Vòng 1 Australian Open 2026

Sự hiện diện của 5 tay vợt tại Wimbledon 2026 không chỉ là thành công cá nhân mà còn là minh chứng cho sự thăng tiến vượt bậc của quần vợt Đông Nam Á trong hai năm qua. Việc có nhiều đại diện góp mặt ở các giải Major thường xuyên hơn hứa hẹn sẽ tạo ra cú hích lớn cho phong trào quần vợt trong khu vực.