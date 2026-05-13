Windows 11 thử nghiệm Low Latency Profile: Giải pháp mở ứng dụng tức thì cho máy tính cấu hình thấp Tính năng Low Latency Profile mới giúp tối ưu hóa CPU để loại bỏ độ trễ khi khởi chạy phần mềm, mang lại trải nghiệm mượt mà tương tự macOS ngay cả trên các thiết bị phần cứng cũ.

Người dùng Windows 11 thường gặp phải độ trễ nhỏ khi tương tác với menu Start hoặc khởi chạy các phần mềm nặng, điều vốn ít xuất hiện trên hệ điều hành macOS. Để giải quyết vấn đề này, Microsoft đang thử nghiệm bản nâng cấp hiệu suất mang tên Low Latency Profile. Đây là giải pháp phần mềm nhằm tối ưu hóa sức mạnh phần cứng có sẵn, giúp hệ thống phản hồi gần như tức thì khi nhận lệnh từ người dùng.

Cơ chế hoạt động của Low Latency Profile

Về nguyên lý kỹ thuật, Low Latency Profile hoạt động bằng cách tự động đẩy xung nhịp của bộ vi xử lý (CPU) lên mức tối đa trong một khoảng thời gian cực ngắn, thường chỉ từ 1 đến 3 giây. Quá trình này được kích hoạt ngay khi người dùng thực hiện các thao tác như nhấp chuột vào menu Start, mở ứng dụng hoặc sử dụng menu chuột phải. Cơ chế "bung sức mạnh" đột ngột giúp loại bỏ hoàn toàn các điểm nghẽn về giao diện.

Dữ liệu thực tế cho thấy tốc độ khởi chạy các ứng dụng hệ thống quan trọng như Edge hay Outlook có thể cải thiện tới 40%. Đặc biệt, độ nhạy của menu Start tăng thêm khoảng 70%. Microsoft khẳng định việc tăng tốc trong thời gian ngắn này không gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiệt độ linh kiện hay làm sụt giảm thời lượng pin của thiết bị.

Edge đạt mức sử dụng CPU 96% khi mở (Nguồn: Internet)

Hiệu quả thực tế trên các dòng máy tính phổ thông

Tính năng này cho thấy giá trị rõ rệt nhất trên các máy tính có cấu hình thấp hoặc các dòng laptop văn phòng đời cũ. Trong các thử nghiệm trên máy ảo sử dụng bộ vi xử lý Core i5 giới hạn 2 nhân và RAM 4GB, hệ thống vẫn duy trì được sự mượt mà đáng kinh ngạc. CPU sẽ được ép lên mức tải 94-97% để xử lý nhanh các tác vụ nặng, sau đó lập tức giảm xuống dưới 17% chỉ sau 3 giây để tiết kiệm điện năng.

Mức sử dụng CPU đã tăng lên 94% khi mở Outlook (Nguồn: Internet)

Microsoft Copilot đạt 97% CPU (Nguồn: Internet)

Chiến lược tối ưu hóa hệ điều hành của Microsoft

Mặc dù có ý kiến cho rằng việc đẩy xung nhịp CPU là cách làm mang tính tình huống, nhưng thực tế đây là phương pháp tối ưu thông minh đã được Android và macOS áp dụng từ lâu. Cách tiếp cận này giúp vi xử lý tập trung hoàn thành công việc trong thời gian ngắn nhất thay vì kéo dài thời gian xử lý ở mức xung nhịp thấp, gây ra hiện tượng giật lag.

Bên cạnh Low Latency Profile, Microsoft cũng đang triển khai dự án Windows K2 nhằm tối ưu hóa sâu hơn mã nguồn hệ điều hành. Dự án này bao gồm việc viết lại các đoạn mã cũ từ thời Windows 95 để xây dựng một nền tảng nhẹ nhàng và hiện đại hơn. Khi được triển khai rộng rãi, Low Latency Profile hứa hẹn sẽ rút ngắn khoảng cách về trải nghiệm người dùng giữa các dòng máy tính Windows giá rẻ và các thiết bị cao cấp.