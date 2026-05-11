Windows 11 thử nghiệm tính năng Low Latency Profile giúp mở ứng dụng nhanh hơn 40 phần trăm Bản nâng cấp Low Latency Profile trên Windows 11 giúp tối ưu hiệu suất CPU để loại bỏ độ trễ giao diện, mang lại trải nghiệm mượt mà tương tự macOS trên các máy tính cấu hình thấp.

Microsoft đang thử nghiệm một giải pháp công nghệ mới mang tên Low Latency Profile nhằm tối ưu hóa tốc độ phản hồi trên Windows 11. Tính năng này được thiết kế để loại bỏ độ trễ khi người dùng tương tác với giao diện hệ thống, đặc biệt là trên các dòng máy tính có cấu hình phần cứng hạn chế.

Cơ chế huy động sức mạnh CPU tức thì của Low Latency Profile

Nguyên lý hoạt động của Low Latency Profile dựa trên việc tận dụng tối đa sức mạnh của bộ vi xử lý (CPU) sẵn có. Thay vì duy trì mức xung nhịp ổn định, tính năng này sẽ tự động đẩy xung nhịp CPU lên mức tối đa trong một khoảng thời gian cực ngắn, thường kéo dài từ 1 đến 3 giây ngay khi nhận diện thao tác của người dùng.

Microsoft đang thử nghiệm một bản nâng cấp hiệu suất lớn mang tên Low Latency Profile

Quá trình "ép xung chớp nhoáng" này được kích hoạt bởi các tác vụ như mở ứng dụng, truy cập menu Start hoặc sử dụng chuột phải. Theo Microsoft, phương pháp này cho phép vi xử lý hoàn thành các tác vụ nặng về giao diện trong tích tắc trước khi quay trở lại trạng thái tiết kiệm điện năng, giúp hệ thống hoạt động mượt mà mà không ảnh hưởng đáng kể đến nhiệt độ hay thời lượng pin.

Cải thiện hiệu năng vượt trội cho máy tính cấu hình phổ thông

Các thử nghiệm thực tế cho thấy hiệu quả rõ rệt của Low Latency Profile, đặc biệt là trên các hệ thống giả lập sử dụng chip Core i5 (giới hạn 2 nhân) và RAM 4GB. Khi tính năng này hoạt động, mức sử dụng CPU có thể tăng vọt lên 96-97% để xử lý lệnh mở ứng dụng, sau đó giảm nhanh xuống dưới 17% chỉ trong vòng 3 giây.

Chỉ số đo lường Mức độ cải thiện Tốc độ khởi chạy ứng dụng hệ thống (Edge, Outlook) Nhanh hơn 40% Độ nhạy của menu Start Tăng 70% Thời gian phản hồi thao tác chuột phải Tức thì

Độ nhạy của menu Start tăng lên đến 70% nhờ Low Latency Profile

Kết quả này cho thấy tốc độ khởi chạy các ứng dụng như Edge hay Outlook có thể nhanh hơn 40%, trong khi độ nhạy của menu Start tăng đến 70%. Điều này giúp thu hẹp khoảng cách về trải nghiệm người dùng giữa Windows 11 và các nền tảng vốn nổi tiếng về độ mượt mà như macOS hay Android.

Chiến lược tối ưu hóa nền tảng Windows trong tương lai

Mặc dù có một số ý kiến cho rằng việc đẩy xung nhịp CPU là giải pháp tình thế, nhưng thực tế đây là kỹ thuật tối ưu hóa tài nguyên hiệu quả mà Apple và Google đã áp dụng từ lâu. Song song với Low Latency Profile, Microsoft cũng đang triển khai dự án Windows K2 nhằm viết lại các mã nguồn cũ từ thời Windows 95, hướng tới một hệ điều hành nhẹ nhàng và hiện đại hơn.

Ứng dụng Edge đạt mức sử dụng CPU 96% khi mở

Việc cho phép CPU "bung" hết sức mạnh trong vài giây đầu tiên được xem là một bước đi thực dụng của Microsoft. Giải pháp này giúp hàng triệu người dùng thiết bị cấu hình thấp có thể tận hưởng cảm giác phản hồi tức thì mà không cần phải nâng cấp phần cứng đắt đỏ.

Mức sử dụng CPU tăng lên 94% khi mở Outlook

Nếu vượt qua giai đoạn thử nghiệm và được triển khai rộng rãi, Low Latency Profile hứa hẹn sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo hiệu năng trên các dòng laptop phổ thông, mang lại trải nghiệm "bấm đâu mở đó" vốn thường chỉ thấy trên các dòng máy cao cấp.