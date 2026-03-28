Wirtz tỏa sáng rực rỡ giúp Đức đánh bại Thụy Sĩ 4-3 trong cơn mưa bàn thắng Ngôi sao Florian Wirtz ghi dấu giày vào cả 4 bàn thắng giúp tuyển Đức ngược dòng hạ Thụy Sĩ 4-3 tại St. Jakob-Park, khẳng định sức mạnh trước thềm World Cup 2026.

Trận giao hữu tại St. Jakob-Park giữa Thụy Sĩ và Đức đã diễn ra theo kịch bản không tưởng với màn rượt đuổi tỷ số nghẹt thở. Trong một ngày thi đấu thăng hoa, Florian Wirtz đã sắm vai người hùng khi trực tiếp ghi 2 bàn thắng và đóng góp 2 kiến tạo, giúp đoàn quân của HLV Julian Nagelsmann giành chiến thắng chung cuộc 4-3.

Hiệp 1 bùng nổ và màn rượt đuổi kịch tính

Dù chỉ là một trận giao hữu thử nghiệm đội hình, cả hai đội đều nhập cuộc với tốc độ cao. Thụy Sĩ, với lợi thế sân nhà và phong độ bất bại trong năm 2025, đã gây ra vô vàn khó khăn cho đội khách ngay từ những phút đầu tiên.

Phút 17, tận dụng đường chuyền sắc lẹm của Granit Xhaka, Dan Ndoye bứt tốc xâm nhập vòng cấm trước khi dứt điểm quyết đoán hạ gục thủ thành Baumann, mở tỷ số cho Thụy Sĩ. Tuy nhiên, tuyển Đức không mất nhiều thời gian để đáp trả. Phút 26, từ quả phạt góc của Florian Wirtz, trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu gỡ hòa 1-1.

Thế trận đôi công tiếp tục được duy trì. Phút 41, Breel Embolo một lần nữa đưa Thụy Sĩ vượt lên dẫn trước. Nhưng đúng vào phút bù giờ thứ 2 của hiệp 1, Serge Gnabry đã có pha tâng bóng điệu nghệ sau đường chọc khe của Wirtz để đưa trận đấu trở về vạch xuất phát trước giờ nghỉ.

Đẳng cấp Florian Wirtz và bản lĩnh của "Cỗ xe tăng"

Bước sang hiệp 2, sự điều chỉnh nhân sự của HLV Julian Nagelsmann đã giúp tuyển Đức kiểm soát hoàn toàn thế trận. Florian Wirtz, ngôi sao đang khoác áo Liverpool, bắt đầu màn trình diễn cá nhân đỉnh cao của mình bằng một siêu phẩm ở phút 61.

Sau pha phối hợp đá phạt góc ngắn, Wirtz thực hiện cú cứa lòng kỹ thuật đưa bóng găm thẳng vào góc cao khung thành, đưa Đức lần đầu vượt lên dẫn trước 3-2. Dù Thụy Sĩ có bàn gỡ hòa 3-3 nhờ siêu phẩm sút xa của Joel Monteiro ở phút 79, nhưng Wirtz một lần nữa lên tiếng đúng lúc.

Phút 85, nhận bóng từ Pascal Gross, Wirtz tung cú sút xa hiểm hóc ấn định thắng lợi 4-3 cho đội khách. Đây là màn trình diễn hoàn hảo của tiền vệ trẻ này với 2 bàn thắng và 2 đường kiến tạo, khẳng định vị thế trụ cột không thể thay thế trong đội hình tuyển Đức hiện tại.

Phân tích thống kê: Sự áp đảo của tuyển Đức

Mặc dù tỷ số sát sao, nhưng các thông số thống kê cho thấy chiến thắng của tuyển Đức là hoàn toàn xứng đáng. "Cỗ xe tăng" đã thực hiện tới 22 cú dứt điểm so với chỉ 7 của Thụy Sĩ. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của Đức đạt 2.5, vượt trội hoàn toàn so với 0.57 của đội chủ nhà.

Thông số Thụy Sĩ Đức Số cú dứt điểm 7 22 Bàn thắng kỳ vọng (xG) 0.57 2.5 Tỷ số chung cuộc 3 4

Kết quả này không chỉ giúp Đức duy trì mạch trận ấn tượng dưới thời Nagelsmann mà còn là bước chạy đà hoàn hảo về mặt tâm lý cho chiến dịch World Cup 2026 sắp tới.