Wolves hạ gục Aston Villa 2-0: Đòn giáng mạnh vào tham vọng đua Top 4 của thầy trò Unai Emery Thất bại trong trận derby vùng Midlands khiến Aston Villa đối mặt nguy cơ bị Man Utd san bằng điểm số, trong ngày Joao Gomes chấm dứt chuỗi 37 trận tịt ngòi tại Ngoại hạng Anh.

Aston Villa đã phải trải qua một đêm ác mộng tại Molineux khi đón nhận thất bại 0-2 trước Wolves trong khuôn khổ vòng đấu mới nhất của Ngoại hạng Anh. Dù kiểm soát hoàn toàn thế trận trong phần lớn thời gian, đoàn quân của HLV Unai Emery lại tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự kỷ luật của đội chủ nhà, qua đó đánh mất cơ hội nới rộng khoảng cách với nhóm bám đuổi.

Sự bế tắc của quyền kiểm soát bóng

Ngay sau tiếng còi khai cuộc, Aston Villa đã chủ động áp đặt lối chơi và kiểm soát khu trung tuyến một cách tuyệt đối. Thống kê chỉ ra rằng đội khách nắm giữ tới 64% thời lượng kiểm soát bóng, thậm chí thiết lập kỷ lục cá nhân với 177 đường chuyền chỉ trong 25 phút đầu tiên. Tuy nhiên, sự áp đảo về mặt con số không đồng nghĩa với tính hiệu quả trong các pha dứt điểm.

Cơ hội rõ rệt nhất của Villa đến ở phút 17 khi Matty Cash có quả tạt loại bỏ hàng thủ đối phương, nhưng cú vô-lê của Douglas Luiz lại đi trúng vị trí thủ thành Jose Sa. Trong khi đó, dù nhường thế trận, Wolves mới là đội sở hữu tình huống nguy hiểm nhất hiệp một ở phút 14. Từ một quả đá phạt, trung vệ Toti Gomes có khoảng trống mênh mông trong vòng cấm nhưng lại dứt điểm chệch cột dọc một cách đáng tiếc.

Aston Villa gây thất vọng dù kiểm soát bóng vượt trội.

Trận derby vùng Midlands không chỉ căng thẳng về mặt chuyên môn mà còn bị xé vụn bởi những pha va chạm. Tâm điểm là Yerson Mosquera của Wolves, người liên tục sử dụng các tiểu xảo khiến cầu thủ và khán giả đội khách ức chế. Đỉnh điểm là tình huống Morgan Rogers đẩy ngã Mosquera ở phút 42, nhưng may mắn không phải nhận án phạt nặng từ trọng tài.

Bước ngoặt từ Joao Gomes và sự kiên cường của "Bầy sói"

Hiệp hai chứng kiến một kịch bản kịch tính hơn khi Wolves tận dụng triệt để những sai lầm của đối thủ. Phút 61, từ một tình huống bóng bổng không quá nguy hiểm, Adam Armstrong nỗ lực khống chế bóng vô tình tạo ra đường kiến tạo thuận lợi để Joao Gomes băng vào dứt điểm hiểm hóc, đánh bại Emiliano Martinez.

Joao Gomes mở tỷ số cho Wolves, chấm dứt chuỗi 37 trận không ghi bàn.

Bàn thắng này mang ý nghĩa cực lớn với cá nhân Joao Gomes, khi nó giúp tiền vệ này chấm dứt cơn khát bàn thắng kéo dài 37 trận tại Ngoại hạng Anh. Ngay lập tức, HLV Unai Emery đã thực hiện những điều chỉnh nhân sự mang tính rủi ro cao, tung Ross Barkley, Leon Bailey và đặc biệt là Tammy Abraham vào sân để tìm kiếm bàn gỡ.

HLV Emery không hài lòng về các học trò khi đội nhà bế tắc.

Trận đấu có một khoảng lặng hy hữu ở phút 72 khi trọng tài chính phải tạm dừng trận đấu để chạy vào đường hầm sửa chữa hệ thống liên lạc. Sau khi trận đấu trở lại, Aston Villa dồn toàn lực lên phần sân đối phương nhưng vấp phải "bức tường vàng" kiên cố. Mọi hy vọng của đội khách chính thức khép lại ở phút 90+8 khi Rodrigo Gomes thực hiện pha dứt điểm quyết đoán, ấn định thắng lợi 2-0 cho Wolves.

Thống kê trận đấu Wolves vs Aston Villa

Thông số Wolves Aston Villa Tỷ số 2 0 Kiểm soát bóng 36% 64% Người ghi bàn Joao Gomes (61'), Rodrigo Gomes (90+8') - Thẻ vàng Adam Armstrong, Yerson Mosquera Emiliano Buendia, Bellegarde

Thất bại này khiến Aston Villa đứng trước nguy cơ cực lớn bị Man Utd san bằng điểm số nếu Quỷ đỏ giành chiến thắng trước Crystal Palace trong trận đấu muộn. Với Wolves, 3 điểm quý giá này giúp họ cải thiện đáng kể vị trí trên bảng xếp hạng và tạo đà tâm lý thuận lợi cho giai đoạn tiếp theo của mùa giải.