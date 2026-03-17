Wolves ngược dòng kịch tính, cầm hòa Brentford 2-2 tại Gtech Community Dù sớm dẫn trước 2-0 nhờ công Michael Kayode và Igor Thiago, Brentford vẫn để Wolves giành lại 1 điểm quý giá sau màn tỏa sáng của Adam Armstrong và Tolu Arokodare.

Trận hòa 2-2 đầy tiếc nuối trước Wolves tại vòng đấu mới nhất giải Ngoại hạng Anh đã giáng một đòn mạnh vào tham vọng cạnh tranh vé dự cúp châu Âu của Brentford. Dù nắm lợi thế lớn khi sớm dẫn trước hai bàn, "Bầy ong" lại đánh mất thế trận và để đối thủ lội ngược dòng giành lại một điểm quý giá ngay trên thánh địa Gtech Community.

Sự thống trị ban đầu và dấu ấn của Michael Kayode

Brentford bước vào cuộc đối đầu với tâm thế cửa trên và nhanh chóng áp đặt lối chơi lên phần sân đối phương. Ngay từ phút thứ 10, Mikkel Damsgaard đã có cơ hội ngàn vàng để mở tỷ số sau đường chuyền dọn cỗ của tân binh Dango Ouattara, nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại đưa bóng đi vọt xà trong sự tiếc nuối của người hâm mộ.

Sức ép liên tục cuối cùng cũng đem lại thành quả cho đội chủ nhà không lâu sau đó. Từ nỗ lực tạt bóng bên cánh trái của Keane Lewis-Potter, hậu vệ trẻ Michael Kayode - mục tiêu chuyển nhượng của MU - đã bật cao đánh đầu dũng mãnh đánh bại thủ thành Jose Sa ở phút 24. Đây là bàn thắng mang ý nghĩa đặc biệt khi đánh dấu pha lập công đầu tiên của tài năng này tại đấu trường Ngoại hạng Anh.

Kayode mở tỷ số cho Brentford ở phút 24.

Đoàn quân của HLV Keith Andrews tiếp tục duy trì hưng phấn và liên tiếp bắn phá khung thành đội khách. Tiền đạo Igor Thiago dù bỏ lỡ một cơ hội mười mươi từ khoảng cách gần nhưng đã nhanh chóng chuộc lỗi bằng bàn thắng nhân đôi cách biệt ở phút 35. Xuất phát từ pha phất bóng dài của thủ môn Caoimhin Kelleher, Ouattara một lần nữa sắm vai người kiến tạo để Thiago đệm bóng cận thành dễ dàng.

Bước ngoặt từ nỗ lực cá nhân của Adam Armstrong

Vào thời điểm Wolves dường như đã sụp đổ hoàn toàn, họ lại bất ngờ tìm thấy hy vọng từ một tình huống tỏa sáng cá nhân. Adam Armstrong thực hiện cú dứt điểm quyết đoán ngay sát vòng cấm địa khiến lưới của Brentford rung lên ở phút 45. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 đã làm thay đổi hoàn toàn cục diện và tâm lý thi đấu của cả hai đội khi bước vào giờ nghỉ.

Bước sang hiệp hai, kịch bản trận đấu xoay chuyển chóng mặt khi Wolves không còn duy trì bộ mặt bạc nhược như đầu trận. Đội bóng của HLV Rob Edwards chơi tấn công đầy chủ động và liên tục khoét sâu vào các kẽ hở nơi hàng phòng ngự chủ nhà. Armstrong suýt chút nữa đã có cú đúp cho riêng mình nếu cú sút sau đường chuyền của Jackson Tchatchoua không đưa bóng tìm đến đúng cột dọc.

Tolu Arokodare giải cứu "Bầy sói" quả cảm

Sự kiên trì của Wolves cuối cùng cũng được đền đáp xứng đáng nhờ quyết định thay người chính xác của ban huấn luyện. Chỉ ít phút sau khi vào sân từ băng ghế dự bị, Tolu Arokodare đã chứng minh giá trị bằng khả năng chọn vị trí tuyệt vời. Tiền đạo này đón đường treo bóng chính xác của Joao Gomes để đánh đầu gỡ hòa 2-2 ở phút 77 trong sự ngỡ ngàng của hàng thủ Brentford.

Arokodare ghi bàn giúp Wolves lấy điểm trước Brentford.

Hưng phấn dâng cao, Arokodare suýt chút nữa đã trở thành người hùng giúp Wolves lấy trọn 3 điểm nếu xà ngang không từ chối cú đánh đầu hiểm hóc của anh ở những phút cuối. Trận đấu khép lại trong sự kịch tính tột độ khi Reiss Nelson bên phía chủ nhà bỏ lỡ cơ hội ngon ăn nhất trận với pha đánh đầu ra ngoài ở tư thế không bị ai kèm.

Thống kê tỷ số và cục diện bảng xếp hạng

Trận hòa này khiến Brentford vẫn dậm chân ở vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và bỏ lỡ cơ hội rút ngắn khoảng cách với nhóm dự Champions League. Trong khi đó, một điểm có được dù giúp Wolves kéo dài mạch bất bại lên con số 3, nhưng họ vẫn đang cách nhóm an toàn tới 12 điểm khi mùa giải trôi về giai đoạn cuối.