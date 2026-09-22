Worksop Town 5-2 AFC Telford United: Worksop Town giành chiến thắng Worksop Town chạm trán AFC Telford United vào lúc 01:45 ngày 23/09/2026. Cả hai đội đều sở hữu hàng công hiệu quả và hướng tới thế trận tấn công cởi mở, hấp dẫn.

Worksop Town 5 - 2 AFC Telford United Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Worksop Town tiếp đón AFC Telford United.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 2.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

KT Kết thúc: Worksop Town 5-2 AFC Telford United Trận đấu khép lại với tỷ số 5 - 2.

Cập nhật lúc 05:02 23/09/2026

Cuộc so tài giữa Worksop Town và AFC Telford United diễn ra vào lúc 01:45 ngày 23/09/2026 hứa hẹn mang đến diễn biến đôi công sôi nổi. Điểm nhấn lớn nhất trước giờ bóng lăn nằm ở khả năng hoạt động hiệu quả của hàng tiền đạo đôi bên, mở ra kỳ vọng về 90 phút thi đấu phóng khoáng và giàu tính cống hiến.

Sự tương đồng về phong độ gần đây

Bước vào trận đấu này, cả Worksop Town lẫn AFC Telford United đều vừa trải qua kết quả hòa ở lần ra sân gần nhất. Trận hòa phản ánh nhịp thi đấu giằng co nhưng không làm suy giảm đi sự chủ động trong cách vận hành chiến thuật của hai huấn luyện viên.

Đặc biệt, việc hàng tấn công của cả hai câu lạc bộ duy trì được sự sắc bén là cơ sở để họ tiếp tục lựa chọn lối chơi kiểm soát và áp đặt. Khi đối thủ đều có thiên hướng sẵn sàng dâng cao tìm kiếm cơ hội, khu vực giữa sân sẽ là điểm nóng tranh chấp quyết liệt nhằm giành quyền phát động các đợt bắn phá khung thành.

Lịch sử đối đầu ủng hộ Worksop Town

Nhìn lại 4 lần gặp nhau gần nhất, Worksop Town đang nắm giữ đôi chút ưu thế về mặt tâm lý. Đội chủ nhà đã giành 2 chiến thắng, hòa 1 trận và chỉ để AFC Telford United vượt qua đúng 1 lần.

Mặc dù vậy, khoảng cách giữa hai đội chưa bao giờ quá chênh lệch. AFC Telford United luôn biết cách tạo ra áp lực và không ít lần khiến hệ thống phòng ngự của Worksop Town rơi vào trạng thái báo động nhờ sự cơ động ở tuyến trên.

Kỳ vọng vào màn so tài cởi mở

Với chất lượng hàng công đang vận hành trơn tru của đôi bên, cả Worksop Town và AFC Telford United đều không có lý do để thi đấu phòng ngự co cụm. Một thế trận đôi công ăn miếng trả miếng nhiều khả năng sẽ được thiết lập ngay sau tiếng còi khai cuộc, tạo nên bữa tiệc bóng đá hấp dẫn cho người hâm mộ theo dõi.

Lịch sử đối đầu 4 trận gần nhất Worksop Town · 2 thắng 1 hòa AFC Telford United · 1 thắng AFC Telford United 2 - 2 Worksop Town Hòa Worksop Town 2 - 1 AFC Telford United WT Worksop Town 3 - 1 AFC Telford United WT AFC Telford United 2 - 1 Worksop Town ATU

Worksop Town 5 trận gần nhất H T B T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới AFC Telford United 5 trận gần nhất H H T T B 1 Trận 0-1-0 T-H-B 2 Ghi (TB 2.0) 2 Thủng lưới