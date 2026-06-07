World Cup 2026: 10 gương mặt hứa hẹn gây bão thị trường chuyển nhượng hè Từ những 'máy chạy' như Yan Diomande đến các ngôi sao thành danh như Rodri hay Enzo Fernandez, World Cup 2026 hứa hẹn là bệ phóng cho hàng loạt thương vụ bom tấn.

FIFA World Cup 2026 với thể thức mở rộng lên 48 đội không chỉ là ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh mà còn là sàn diễn khổng lồ để các cầu thủ nâng tầm giá trị. Lịch sử chứng minh các kỳ World Cup luôn là nơi khai sinh ra những siêu sao toàn cầu. Điển hình như James Rodriguez (2014) với bản hợp đồng 75 triệu euro sang Real Madrid, hay Kylian Mbappe (2018) vụt sáng trở thành trụ cột giúp tuyển Pháp lên ngôi vô địch.

Sức hút từ những tài năng trẻ đang 'bước ra ánh sáng'

Nhóm cầu thủ trẻ đầy triển vọng đang chờ đợi World Cup 2026 để khẳng định vị thế và thu hút sự chú ý từ các ông lớn châu Âu. Đứng đầu danh sách là Yan Diomande, ngôi sao thuộc biên chế RB Leipzig.

Diomande có thể gây bão ở chợ hè 2026.

Cầu thủ người Bờ Biển Ngà đã có mùa giải ra mắt bùng nổ với 20 lần in dấu giày vào bàn thắng. Sở hữu tốc độ lọt top 5 Bundesliga (34,85 km/h), Diomande hiện được định giá lên tới 100 triệu euro và nằm trong tầm ngắm của cả Liverpool lẫn PSG.

Bên cạnh đó, Rayan – tiền đạo cánh 19 tuổi của Bournemouth – cũng là một cái tên đáng gờm. Với 7 pha lập công sau khi gia nhập Ngoại hạng Anh và lối chơi trực diện đầy sức mạnh, mức phí giải phóng hợp đồng của anh có thể chạm mốc 130 triệu bảng. Trong khi đó, Ayyoub Bouaddi (Lille) đang chứng minh sự trưởng thành vượt bậc ở tuổi 18.

Ayyoub Bouaddi là sao trẻ tiềm năng.

Tiền vệ này được đánh giá cao nhờ khả năng chịu áp lực và tranh chấp tốt, thu hút sự quan tâm từ Arsenal và Bayern Munich với mức định giá 60 triệu euro. Ở hàng phòng ngự, trung vệ cao 1m93 Tarik Muharemovic (Sassuolo) được kỳ vọng sẽ trở thành 'thế hệ mới' của những cầu thủ phòng ngự hiện đại với khả năng chuyền dài xuất sắc.

Tương lai của những ngôi sao đã thành danh

Không chỉ các cầu thủ trẻ, nhiều ngôi sao tên tuổi cũng xem World Cup 2026 là cơ hội để tìm kiếm bến đỗ mới sau những biến động tại câu lạc bộ. Enzo Fernandez là một ví dụ điển hình.

Enzo có thể rời Chelsea ở hè năm nay.

Sau quãng thời gian khó khăn tại Chelsea, giá trị của tiền vệ người Argentina hiện ước tính khoảng 90 triệu euro. Một kỳ World Cup thành công có thể là chìa khóa để anh gia nhập Real Madrid hoặc các đội bóng lớn khác.

Tương tự, Rodri – chủ nhân Quả bóng Vàng 2024 – chỉ còn một năm hợp đồng với Manchester City. Nếu tái hiện phong độ đỉnh cao sau chấn thương, khả năng anh chuyển đến Real Madrid là rất lớn. Điều này có thể dẫn tới sự ra đi của Aurelien Tchouameni, người đang được Manchester United theo dõi sát sao với mức giá 80 triệu euro.

Tại London, tương lai của Cristian Romero (Tottenham) cũng trở nên bấp bênh sau những rắc rối ngoài sân cỏ, khiến anh trở thành mục tiêu hàng đầu của Atletico Madrid. Trong khi đó, trung vệ chơi chân trái Nico Schlotterbeck (Dortmund) và Goncalo Inacio (Sporting CP) đều đang nằm trong danh sách ưu tiên của Liverpool, Barcelona và Manchester United nhờ khả năng điều tiết lối chơi từ hàng thủ ấn tượng.