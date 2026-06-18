World Cup 2026: 10 ngôi sao rực sáng vòng mở màn từ Erling Haaland đến các 'quái kiệt' Gen Z Lượt trận đầu tiên World Cup 2026 chứng kiến sự bùng nổ của Erling Haaland và những tài năng trẻ như Yan Diomande, báo hiệu một kỳ đại hội đầy rẫy bất ngờ kịch tính.

Vòng bảng đầu tiên của World Cup 2026 đã chính thức khép lại, đánh dấu cột mốc lịch sử với thể thức 48 đội tuyển. Sân cỏ Bắc Mỹ không chỉ chứng kiến sự thống trị của những siêu sao hàng đầu mà còn là bệ phóng cho những gương mặt mới bước ra ánh sáng. Dưới đây là 10 cái tên để lại dấu ấn đậm nét nhất trong tuần thi đấu mở màn theo bình chọn từ các chuyên gia Sky Sports.

Loạt trận mở màn World Cup 2026 chứng kiến không ít cái tên gây ấn tượng.

Erling Haaland: Hiệu suất hủy diệt của 'quái vật' vùng Scandinavia

Bất chấp việc đây là lần đầu tiên đội tuyển Na Uy trở lại World Cup kể từ năm 1998, Erling Haaland đã chứng minh vì sao anh là tiền đạo đáng sợ nhất thế giới hiện nay. Chỉ mất chưa đầy 30 phút trong trận ra mắt, chân sút 25 tuổi đã mở tài khoản bàn thắng bằng một pha chọn vị trí thông minh trước khi hoàn tất cú đúp vào lưới Iraq ngay trong hiệp một.

Erling Haaland tỏa sáng ngay lượt trận mở màn World Cup 2026.

Đáng chú ý, Haaland thực hiện cú đúp và đóng góp vào bàn thắng thứ tư của đội nhà chỉ với vỏn vẹn 20 lần chạm bóng tại Boston. Hiệu suất này là một lời cảnh báo đanh thép cho mọi hàng thủ: Haaland không cần tham gia quá nhiều vào lối chơi để định đoạt trận đấu. Anh hiện là ứng viên nặng ký nhất cho danh hiệu Chiếc giày vàng năm nay.

Yan Diomande: Mục tiêu 86 triệu bảng của Liverpool

Trong chiến thắng tối thiểu của Bờ Biển Ngà trước Ecuador, Yan Diomande đã biến hành lang cánh phải thành sân khấu riêng. Ngôi sao 19 tuổi thuộc biên chế RB Leipzig không chỉ khiến hậu vệ Piero Hincapie có một ngày thi đấu vất vả mà còn thiết lập nên những thống kê không tưởng.

Liverpool có thêm lý do để quyết tâm hơn với thương vụ Yan Diomande.

Theo Opta, Diomande là cầu thủ đầu tiên kể từ năm 1966 đạt đồng thời các chỉ số: tạo ra trên 5 cơ hội, thực hiện trên 5 pha tắc bóng, thắng 11 tình huống tranh chấp tay đôi và có 12 lần chạm bóng trong vòng cấm đối phương. Với phong độ này, mức giá 86 triệu bảng mà Leipzig đưa ra có lẽ vẫn còn là "rẻ" đối với tham vọng thay thế Mohamed Salah của Liverpool.

Ayyoub Bouaddi và bản lĩnh thần đồng Morocco

Dù chưa tròn 19 tuổi, Ayyoub Bouaddi đã thể hiện sự chững chạc đáng kinh ngạc trong trận đấu với Brazil. Tiền vệ đang khoác áo Lille đã thực hiện thành công 60 đường chuyền, trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử World Cup (sau Gavi năm 2022) đạt mốc hơn 50 đường chuyền trong một trận đấu.

Ayyoub Bouaddi không hề e sợ trước dàn sao ĐT Brazil.

Sự điềm tĩnh của Bouaddi trước những ngôi sao hàng đầu Nam Mỹ giải thích tại sao Real Madrid, Arsenal và PSG đang ráo riết săn đón anh. Hợp đồng của anh với Lille kéo dài đến năm 2029, nhưng một thương vụ bom tấn ngay sau giải đấu là điều hoàn toàn có thể xảy ra.

Vozinha: 'Người nhện' 40 tuổi và câu chuyện cổ tích Cape Verde

Trận hòa 0-0 giữa Cape Verde và Tây Ban Nha là cú sốc lớn nhất vòng mở màn, và người hùng không ai khác chính là thủ thành Vozinha. Ở tuổi 40, anh đã thực hiện 7 pha cứu thua xuất thần để bảo toàn 1 điểm lịch sử cho đội bóng lần đầu dự giải.

Vozinha có màn trình diễn ấn tượng trước Tây Ban Nha.

Sức hút của Vozinha lớn đến mức lượng người theo dõi trên mạng xã hội của anh đã tăng từ 50.000 lên hơn 8 triệu chỉ sau một đêm. Đây là minh chứng rõ nét nhất cho sức mạnh truyền cảm hứng mà World Cup mang lại.

Folarin Balogun: Lời giải cho hàng công tuyển Mỹ

Tại bảng đấu của đội chủ nhà, Folarin Balogun đã rực sáng với cú đúp vào lưới Paraguay, giúp Mỹ giành chiến thắng đậm đà 4-1. Sự nhạy bén trong vòng cấm và khả năng kết nối với Christian Pulisic đã biến Balogun thành niềm hy vọng số một của người hâm mộ xứ cờ hoa.

Folarin Balogun đang là một trong những niềm hy vọng lớn nhất trên hàng công tuyển Mỹ.

Những điểm sáng khác từ khắp các châu lục

Bên cạnh những cái tên kể trên, lượt trận đầu tiên còn ghi nhận sự thăng hoa của Ben Gannon-Doak (Scotland) với khả năng rê dắt lắt léo và Kang-In Lee (Hàn Quốc) – người đạt tỷ lệ chuyền bóng chính xác tuyệt đối 100% trong trận thắng Cộng hòa Séc.

Ben Gannon-Doak góp công lớn trong chiến thắng lịch sử của Scotland.

Tại bảng đấu có sự góp mặt của Pháp, tài năng trẻ Ibrahim Mbaye của Senegal đã đi vào lịch sử khi trở thành cầu thủ châu Phi trẻ nhất ghi bàn tại một kỳ World Cup. Dù Senegal thất bại, nhưng cá nhân Mbaye đã chứng minh vì sao anh được đánh giá là tương lai của bóng đá lục địa đen.

Kang-In Lee rực sáng trước Cộng hòa Séc.

Cuối cùng, không thể không nhắc đến Elliot Anderson (Anh) với khả năng đánh chặn tuyệt vời ở khu trung tuyến và Eli Just (New Zealand) – người lập cú đúp giúp đại diện châu Đại Dương cầm hòa Iran đầy kịch tính.

Ibrahim Mbaye khắc ghi tên mình vào lịch sử trong trận gặp Pháp.

Elliot Anderson cho thấy lý do nhiều ông lớn muốn chiêu mộ.

Lượt trận mở màn đã khép lại với những kịch bản không tưởng. Khi các đội bóng dần bắt nhịp với cường độ của giải đấu, cuộc đua giành vé vào vòng knock-out hứa hẹn sẽ còn khốc liệt và hấp dẫn hơn nữa.