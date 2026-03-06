World Cup 2026: 5 ngôi sao hứa hẹn định đoạt cục diện bảng D kịch tính Bảng D với sự góp mặt của Mỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Paraguay và Úc hứa hẹn bùng nổ nhờ màn trình diễn của những cá nhân kiệt xuất như Christian Pulisic hay tài năng trẻ Kenan Yildiz.

Bảng D World Cup 2026 mang đến một cục diện tranh tài vô cùng kịch tính với sự hiện diện của đồng chủ nhà Mỹ, Paraguay, Úc và Thổ Nhĩ Kỳ. Bốn nền bóng đá mang những phong cách hoàn toàn khác biệt hứa hẹn sẽ tạo nên các trận cầu rực lửa trên đất Bắc Mỹ. Để giành lấy tấm vé bước vào vòng đấu loại trực tiếp, các đội tuyển chắc chắn phải trông cậy vào những cá nhân xuất chúng.

Christian Pulisic (Mỹ): Thủ lĩnh của đội đồng chủ nhà

Đóng vai trò thủ lĩnh chuyên môn, Christian Pulisic là nhân tố không thể thiếu trong lối chơi của đội đồng chủ nhà Mỹ. Kinh nghiệm chinh chiến dày dạn tại các giải đấu hàng đầu châu Âu đã giúp Pulisic vươn tầm thành một trong những ngôi sao tấn công đáng xem nhất khu vực CONCACAF.

Tốc độ bứt phá, kỹ năng rê dắt lắt léo và khả năng săn bàn nhạy bén biến anh thành mối đe dọa thường trực cho bất kỳ hàng thủ nào. Việc thi đấu dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt từ khán giả nhà được kỳ vọng sẽ là cú hích tâm lý cực lớn giúp tiền đạo này thăng hoa rực rỡ tại kỳ World Cup lần này.

Pulisic là ngôi sao sáng giá nhất ở bảng D.

Kenan Yildiz (Thổ Nhĩ Kỳ): Niềm hy vọng mới từ Juventus

Tiền đạo đang khoác áo Juventus là niềm hy vọng lớn nhất của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ thời điểm hiện tại. Dù tuổi đời còn rất trẻ, Kenan Yildiz đã sớm bộc lộ những phẩm chất của một ngôi sao quốc tế tương lai. Kỹ thuật cá nhân điêu luyện kết hợp với tư duy xử lý bóng điềm tĩnh giúp anh trở thành mũi xuyên phá cực kỳ nguy hiểm.

Sự trưởng thành vượt bậc của tài năng sinh năm 2005 này mang đến luồng gió tấn công tươi mới cho Thổ Nhĩ Kỳ, đặc biệt là trong những tình huống đòi hỏi sự đột biến và dứt điểm lạnh lùng trong vòng cấm.

Yildiz sẽ sắm vai đầu tàu của Thổ Nhĩ Kỳ.

Julio Enciso (Paraguay): Ngòi nổ bùng nổ từ Nam Mỹ

Trong khi đại diện Nam Mỹ Paraguay vốn nổi tiếng với phong cách phòng ngự kỷ luật, sức mạnh tấn công của họ hiện nay được đặt trọn lên đôi vai của Julio Enciso. Cầu thủ này đã khẳng định được năng lực tại giải Ngoại hạng Anh nhờ nền tảng thể lực sung mãn và khả năng bùng nổ cá nhân ấn tượng.

Vũ khí lợi hại nhất của Enciso là những pha đi bóng trực diện đâm thẳng vào trung lộ kết hợp với các cú sút xa đầy uy lực. Phong độ của tài năng này sẽ là yếu tố then chốt quyết định tham vọng tiến sâu của Paraguay tại giải đấu năm nay.

Mathew Ryan (Úc): Chốt chặn vững chãi nơi khung gỗ

Trong một tập thể đề cao tính kỷ luật chiến thuật như đội tuyển Úc, thủ thành kỳ cựu Mathew Ryan chính là điểm tựa tinh thần và chuyên môn lớn nhất. Với phản xạ xuất thần và khả năng làm chủ không gian ấn tượng, Ryan luôn là rào cản khó chịu với các chân sút đối phương.

Không chỉ giỏi phòng ngự, nhãn quan phát động tấn công bằng những đường chuyền vượt tuyến chuẩn xác của người gác đền này còn giúp tuyển Úc có thêm nhiều phương án phản công chớp nhoáng và đầy hiệu quả.

Folarin Balogun (Mỹ): "Sát thủ" vòng cấm

Trọng trách ghi bàn của đội tuyển Mỹ tại World Cup 2026 sẽ được giao phó cho Folarin Balogun. Cựu tiền đạo Arsenal sở hữu kỹ năng dứt điểm sắc lẹm và khả năng hoạt động độc lập hiệu quả. Những tình huống chạy chỗ thông minh và phá bẫy việt vị sắc sảo của anh luôn đặt khung thành đối thủ vào trạng thái báo động đỏ.

Sự kết hợp ăn ý giữa Balogun và các vệ tinh xung quanh, đặc biệt là Pulisic, hứa hẹn tạo nên một sức công phá mãnh liệt cho đội bóng xứ cờ hoa trên hành trình chinh phục đỉnh cao thế giới.