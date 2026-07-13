World Cup 2026: Anh đại chiến Argentina tại bán kết và bão tranh cãi về Messi Vượt qua tứ kết đầy nhọc nhằn, tuyển Anh và Argentina sẽ tạo nên màn thư hùng rực lửa tại bán kết World Cup 2026 trong bối cảnh công tác trọng tài đang trở thành tâm điểm chỉ trích.

World Cup 2026 đang tiến tới những chương kịch tính nhất khi xác định được cặp bán kết đầy duyên nợ: Anh đối đầu Argentina. Tuy nhiên, đằng sau tấm vé đi tiếp là những cuộc khẩu chiến nảy lửa từ băng ghế huấn luyện đến phòng họp báo, cùng những hoài nghi về sự công tâm của đội ngũ trọng tài.

Tuyển Anh và bài toán cải thiện phong độ của Thomas Tuchel

Dù giành chiến thắng 2-1 trước Na Uy để ghi tên mình vào bán kết, nội bộ tuyển Anh đang xuất hiện những quan điểm trái chiều về màn trình diễn của đội nhà. Huấn luyện viên Thomas Tuchel không ngần ngại dùng những từ ngữ mạnh mẽ như "cẩu thả" và "may mắn" để mô tả lối chơi của Tam Sư. Ngược lại, đội trưởng Harry Kane dù đồng tình rằng đội cần cải thiện, vẫn giữ niềm tin sắt đá rằng tuyển Anh sẽ bùng nổ đúng lúc để hướng tới chức vô địch thế giới đầu tiên sau 60 năm chờ đợi.

Đáng chú ý, tiền vệ trẻ Jude Bellingham đã nhận được sự ủng hộ từ cựu danh thủ Gary Neville khi công khai phản bác những lời chê bai của Tuchel. Bellingham khẳng định toàn đội đã chiến đấu kiên cường dưới điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại Miami. Sự tự tin và vị thế siêu sao của cầu thủ đang khoác áo Real Madrid được xem là điểm tựa tinh thần quan trọng cho Tam Sư trước trận đại chiến sắp tới.

Tuyển Anh vừa có chiến thắng vất vả trước Na Uy. Ảnh: Getty.

Một chi tiết đáng lo ngại cho tuyến giữa của Anh là tình trạng sức khỏe của Declan Rice. Tuchel tiết lộ tiền vệ này đã phải nằm giường ba ngày trước trận tứ kết do nhiễm vi-rút. Dù nỗ lực đá chính, Rice đã kiệt sức dưới cái nắng Miami và buộc phải rời sân sớm để dưỡng sức cho vòng bán kết.

Mối thâm thù Roy Keane - Alf Inge Haaland tái diễn

Bên lề sân cỏ, mối thâm thù kéo dài ba thập kỷ giữa Roy Keane và Alf Inge Haaland (bố của Erling Haaland) lại bùng phát mạnh mẽ. Sau khi ông Alf Inge chỉ trích trọng tài đã "cướp" mất chiến thắng của Na Uy trước Anh, Roy Keane lập tức đáp trả bằng những lời lẽ mỉa mai về trạng thái tỉnh táo của đối thủ cũ khi theo dõi trận đấu. Những màn đối đáp thô tục trên mạng xã hội sau đó một lần nữa cho thấy sự căng thẳng chưa bao giờ nguội lạnh giữa hai cá nhân này.

Argentina vào bán kết giữa tâm điểm tranh cãi trọng tài

Ở nhánh đấu bên cạnh, Argentina đã vượt qua Thụy Sĩ với tỷ số 3-1, nhưng chiến thắng này đang bị phủ bóng bởi những cáo buộc thiên vị. Siêu sao Lionel Messi đã có màn tranh cãi gay gắt ngay trên sân với trọng tài Joao Pinheiro, yêu cầu sự tôn trọng dành cho mình. Phía Thụy Sĩ kịch liệt phản đối tấm thẻ đỏ của Breel Embolo, cho rằng FIFA đang tạo điều kiện thuận lợi để Messi và các đồng đội tiến sâu tại giải đấu.

Messi và trọng tài Pinheiro đã có những tranh cãi gay gắt. Ảnh Getty.

Sức nóng của trận bán kết Anh - Argentina không chỉ nằm ở yếu tố chuyên môn mà còn ở những vấn đề lịch sử và chính trị. Ngay sau trận thắng Thụy Sĩ, các cầu thủ Argentina đã hát vang những ca khúc khiêu khích tuyển Anh trong phòng thay đồ, nhắc lại tranh chấp chủ quyền quần đảo Falklands và tri ân huyền thoại Diego Maradona. Những hành động này chắc chắn sẽ biến cuộc đối đầu sắp tới trở thành một trong những trận đấu căng thẳng và đáng xem nhất lịch sử World Cup.