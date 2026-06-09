World Cup 2026: Canh bạc định đoạt vị thế của Marcus Rashford tại đội tuyển Anh Đối mặt áp lực từ sự cạnh tranh của Anthony Gordon và hoài nghi về đẳng cấp, Marcus Rashford bước vào World Cup 2026 với sứ mệnh khẳng định giá trị dưới thời Thomas Tuchel.

Marcus Rashford đang đứng trước ngã rẽ quan trọng nhất sự nghiệp khi World Cup 2026 cận kề. Ở tuổi 28, với 71 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, tiền đạo này vẫn đang phải chiến đấu để thoát khỏi danh xưng "siêu dự bị" và tìm kiếm một vị trí chính thức trong đội hình của tân huấn luyện viên Thomas Tuchel.

Nỗi ám ảnh từ băng ghế dự bị

Dù là gương mặt quen thuộc của "Tam Sư" qua nhiều kỳ đại hội, tầm ảnh hưởng của Rashford tại các vòng chung kết lớn vẫn là một dấu hỏi. Thống kê chỉ ra rằng, trong 16 trận đấu tại EURO và World Cup, tiền đạo này có tới 14 lần phải xuất phát từ băng ghế dự bị. Dưới thời Gareth Southgate, Rashford hiếm khi được tin tưởng trong các trận cầu mang tính quyết định, ngoại trừ những trận đấu thủ tục khi Anh đã chắc suất đi tiếp.

World Cup cần phải khẳng định đẳng cấp ở giải đấu lần này.

Việc bị gạch tên khỏi chiến dịch EURO 2024 là một cú sốc lớn, buộc chân sút của Manchester United phải nhìn nhận lại vị thế của mình. Kỳ World Cup tới đây không chỉ là giải đấu quốc tế thứ năm mà còn là cơ hội cuối cùng để anh chứng minh mình đủ tầm dẫn dắt hàng công tuyển Anh trong những trận cầu đinh.

Áp lực từ sự trỗi dậy của Anthony Gordon

Tương lai của Rashford tại cả cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển đang bị đặt dưới lăng kính soi xét sau những diễn biến bất ngờ trên thị trường chuyển nhượng. Việc Barcelona sẵn sàng chi tới 70 triệu bảng cho Anthony Gordon nhưng lại khước từ kích hoạt điều khoản mua đứt Rashford với giá chỉ 26 triệu bảng là một đòn giáng mạnh vào lòng tự trọng của cầu thủ 28 tuổi.

Nếu có những ấm ức từ thương vụ Gordon, Rashford phải biến chúng thành động lực.

Dù Gordon trẻ hơn và có tiềm năng phát triển, nhưng sự chênh lệch giá trị chuyển nhượng cho thấy sự nghi ngại của các đội bóng lớn về tính ổn định của Rashford. Thomas Tuchel, với triết lý bóng đá hiện đại và khắt khe, sẽ là người đưa ra câu trả lời cuối cùng. Trận mở màn gặp Croatia sẽ là chỉ dấu rõ ràng nhất cho thấy Rashford hay Gordon mới là lựa chọn ưu tiên bên hành lang cánh.

Thời điểm để bứt phá

Nhìn vào những con số, Rashford không hề có một mùa giải tồi tệ. Với 14 bàn thắng và 14 đường kiến tạo tại Tây Ban Nha, anh vẫn duy trì được hiệu suất đóng góp ấn tượng. Tuy nhiên, ở đẳng cấp cao nhất, số liệu thống kê đôi khi không quan trọng bằng bản lĩnh trong những khoảnh khắc quyết định.

Sau một thập kỷ chinh chiến đỉnh cao với hơn 500 trận đấu chuyên nghiệp, Rashford cần một lời khẳng định đanh thép hơn là những con số trên giấy tờ. World Cup 2026 trên đất Bắc Mỹ chính là sân khấu để anh bước ra khỏi ranh giới của một phương án dự phòng, tự mở ra những bến đỗ chất lượng hơn và thực sự vươn mình trở thành một ngôi sao tầm cỡ thế giới.