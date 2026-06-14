World Cup 2026: Đội tuyển Đức và cuộc khủng hoảng niềm tin của một 'cựu vương' Từng là thế lực thống trị, đội tuyển Đức bước vào World Cup 2026 với nhiều hoài nghi do sự đứt gãy thế hệ và phong độ sụt giảm dưới thời Julian Nagelsmann.

Đội tuyển Đức, đại diện duy nhất của châu Âu từng lên ngôi vô địch World Cup trên đất châu Mỹ, đang chuẩn bị cho hành trình tại World Cup 2026 trong một bầu không khí im lặng đến khác thường. Đoàn quân của Julian Nagelsmann không còn mang theo vị thế của một ứng viên nặng ký, thay vào đó là những dấu hỏi lớn về thực lực và sự ổn định của một tập thể đang trong giai đoạn chuyển giao đầy biến động.

Sự phai nhạt của bản sắc 'Cỗ xe tăng'

Những ký ức huy hoàng tại Maracana năm 2014 giờ đây chỉ còn là kỷ niệm xa vời. Thay vì hình ảnh của một cỗ máy chiến thắng, người hâm mộ bóng đá Đức liên tục phải chứng kiến những thất bại cay đắng: từ cú sảy chân trước Hàn Quốc năm 2018 đến việc bị loại sớm ngay từ vòng bảng tại Qatar bốn năm sau đó.

Đội tuyển Đức của Julian Nagelsmann đối mặt với nhiều vấn đề.

Kể từ đêm đăng quang lịch sử tại Rio de Janeiro, thống kê của "Die Mannschaft" tại các kỳ World Cup là vô cùng nghèo nàn. Đội bóng từng 4 lần vô địch thế giới chỉ giành được vỏn vẹn 2 chiến thắng trong tổng số 6 trận đấu gần nhất tại sân chơi này. Con số này phản ánh rõ nét sự suy yếu của một hệ thống từng được coi là mẫu mực của bóng đá toàn cầu.

Bài toán đứt gãy thế hệ và nhân sự

Cuộc khủng hoảng hiện tại của bóng đá Đức không chỉ nằm ở kết quả trên bảng điện tử mà còn xuất phát từ sự thiếu hụt các nhân tố kế cận đẳng cấp. Việc huấn luyện viên Julian Nagelsmann vẫn phải triệu tập Manuel Neuer ở tuổi 40 là bằng chứng rõ nhất cho sự bế tắc trong việc tìm kiếm người gác đền thay thế.

Đức dường như vẫn chưa thể tìm thấy những người thừa kế xứng đáng cho kỷ nguyên của Toni Kroos, Mesut Ozil hay Thomas Muller. Ngay cả xương sống truyền thống là câu lạc bộ Bayern Munich hiện cũng phụ thuộc nhiều vào các ngoại binh, dẫn đến việc đội tuyển quốc gia thiếu đi một tiền đạo cắm thực thụ và một hàng phòng ngự có tính liên kết cao.

Đội tuyển Đức không còn mạnh như trong quá khứ.

Hy vọng mong manh và thách thức từ Curacao

Tại World Cup 2026, Julian Nagelsmann đã quyết định tách biệt hoàn toàn đội bóng khỏi các tranh luận chính trị để tập trung tối đa vào chuyên môn. Đây được xem là bài học đắt giá sau những xao nhãng không đáng có tại Qatar. Tuy nhiên, lực lượng trong tay vị chiến lược gia trẻ tuổi này vẫn đang trong tình trạng báo động.

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Trận mở màn gặp Curacao tại Houston sẽ là thước đo đầu tiên cho tham vọng của Đức. Dù có sự chênh lệch lớn trên bảng xếp hạng FIFA (hạng 10 so với hạng 82), nhưng cuộc đối đầu giữa Nagelsmann và lão tướng Dick Advocaat trên băng ghế chỉ đạo chắc chắn sẽ không hề dễ dàng. Để khôi phục niềm tự hào, đại diện châu Âu cần chứng minh rằng bản lĩnh của một cường quốc bóng đá vẫn đang tồn tại trong huyết quản của thế hệ cầu thủ hiện tại.