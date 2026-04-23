World Cup 2026 đóng sập cánh cửa tới Man Utd của Nagelsmann: Michael Carrick nắm lợi thế Rào cản World Cup 2026 khiến Julian Nagelsmann bị gạch tên, mở đường cho Michael Carrick trở thành ứng viên số một cho ghế nóng tại Manchester United mùa hè này.

Tương lai của chiếc ghế huấn luyện viên trưởng tại Manchester United đang chứng kiến một bước ngoặt đầy bất ngờ. Những diễn biến mới nhất từ tập đoàn Ineos cho thấy tham vọng sở hữu các chiến lược gia lừng lẫy thế giới đang phải nhường chỗ cho tính thực tế và sự ổn định dài hạn.

Rào cản World Cup 2026 và quyết định của Ineos

Nguyên nhân chính khiến Manchester United buộc phải gạch tên Julian Nagelsmann, cùng những ứng viên hàng đầu như Thomas Tuchel hay Carlo Ancelotti, chính là thời điểm diễn ra World Cup 2026. Với việc dẫn dắt các đội tuyển quốc gia tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh ở Bắc Mỹ, các huấn luyện viên này sẽ không thể có mặt tại Carrington cho đến khi giai đoạn tiền mùa giải đã trôi qua được một thời gian dài.

Julian Nagelsmann có nhiều liên kết với ghế HLV trưởng Man United.

Đối với ban lãnh đạo đội bóng, giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới là thời điểm sống còn để áp đặt triết lý và triển khai kế hoạch chuyển nhượng. Việc một tân thuyền trưởng chỉ có thể xuất hiện vào cuối tháng 7 hoặc đầu tháng 8 bị coi là một thảm họa về mặt chuẩn bị, dễ dẫn đến sự thụ động và thất bại ngay từ vạch xuất phát.

Cơ hội lịch sử dành cho Michael Carrick

Sự rút lui bất đắc dĩ của các tên tuổi lớn đã trực tiếp biến Michael Carrick thành ứng cử viên sáng giá nhất. Không còn là một phương án chữa cháy tạm thời, Carrick đã khẳng định năng lực bằng kết quả cụ thể trên sân cỏ. Từ một đội bóng rơi tự do ở vị trí thứ 8 và 15 các mùa trước, ông đã đưa Man United vươn lên top 3 Ngoại hạng Anh – một thành tích vượt xa kỳ vọng của người hâm mộ.

Cơ hội ngồi ghế HLV MU của Julian Nagelsmann đã hẹp dần.

Hiện tại, Michael Carrick đang nắm quyền tự quyết trong tay. Mục tiêu giành vé dự Champions League mà Ineos đặt ra đang ở rất gần. Chỉ cần thêm một chiến thắng nữa, "Quỷ đỏ" sẽ chính thức ghi tên mình vào đấu trường danh giá nhất châu Âu, đồng nghĩa với việc một bản hợp đồng dài hạn gần như chắc chắn sẽ được trao cho cựu tiền vệ này.

Sự ổn định chiến thắng sự hào nhoáng

Dù Nagelsmann có thể mang lại sự hào nhoáng và những ý tưởng chiến thuật mới mẻ, nhưng Man United lúc này cần một người hiểu rõ bản sắc câu lạc bộ. Carrick đã chứng minh khả năng quản trị phòng thay đồ, khơi dậy tiềm năng của các cầu thủ trẻ như Kobbie Mainoo và duy trì phong độ cho đội trưởng Bruno Fernandes.

Chiếc ghế tại Old Trafford hiện nay gần như đã thuộc về Carrick. Sự kết hợp giữa năng lực cầm quân thực tế và rào cản khách quan từ World Cup đã tạo nên một kịch bản hoàn hảo để ông chính thức tiếp quản vương triều tại Nhà hát của những giấc mơ.