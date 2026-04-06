World Cup 2026: FIFA áp dụng công nghệ việt vị mới và tham vọng của Lamine Yamal FIFA công bố hệ thống việt vị bán tự động nâng cao cho World Cup 2026, trong khi đội tuyển Tây Ban Nha gây xôn xao khi gạch tên toàn bộ dàn sao thuộc biên chế Real Madrid.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) chuẩn bị triển khai công nghệ bắt việt vị bán tự động tại World Cup 2026, một động thái nhằm đẩy nhanh tốc độ trận đấu và giảm thiểu sự phụ thuộc vào các quyết định trì hoãn từ trọng tài biên. Đây là bước tiến kỹ thuật quan trọng nhất được công bố trong loạt nhật ký chuyển động trước thềm giải đấu tại Bắc Mỹ.

Công nghệ việt vị bán tự động: Bước ngoặt tại World Cup 2026

Hệ thống việt vị bán tự động nâng cao sẽ chính thức được đưa vào sử dụng để hỗ trợ các trợ lý trọng tài video (VAR). Công nghệ này sử dụng các cảm biến và camera độ nhạy cao để xác định vị trí cầu thủ theo thời gian thực với độ chính xác tuyệt đối.

Thay đổi này giải quyết triệt để tình trạng các trọng tài biên phải chờ đợi đợt tấn công kết thúc mới phất cờ như hiện nay. Với dữ liệu tức thời, tổ trọng tài có thể ra quyết định nhanh chóng, đảm bảo tính liên tục và công bằng cho trận đấu.

FIFA sẽ áp dụng công nghệ bắt việt vị bán tự động ở kỳ World Cup 2026.

Lamine Yamal: Khát vọng ghi tên cạnh Messi và Ronaldo

Thần đồng của Barcelona, Lamine Yamal, vừa công khai mục tiêu vươn tầm trở thành một trong những cầu thủ vĩ đại nhất lịch sử. Chia sẻ với FIFA, cầu thủ tấn công này cho biết anh không muốn chỉ dừng lại ở việc bị đem ra so sánh, mà muốn thực sự đứng chung hàng ngũ với những huyền thoại đương đại.

"Mục tiêu của tôi là được nhắc đến cùng với họ. Nhờ vậy, tên của tôi sẽ nằm trong nhóm có Messi và Ronaldo", Yamal khẳng định. Tại World Cup 2026, ngôi sao trẻ này được kỳ vọng sẽ là nhân tố hạt nhân trong lối chơi của đội tuyển Tây Ban Nha.

Yamal muốn tạo nên điều đặc biệt ở kỳ World Cup năm nay.

Đội tuyển Anh: Ollie Watkins kinh ngạc trước đẳng cấp của Marcus Rashford

Trong một diễn biến khác, tiền đạo Ollie Watkins đã dành những lời khen ngợi đặc biệt cho người đồng đội Marcus Rashford. Watkins thừa nhận bản thân từng cảm thấy "không nên vào sân" khi chứng kiến Rashford thi đấu bùng nổ trong màu áo Aston Villa giai đoạn cuối mùa giải 2024/2025.

Watkins nhấn mạnh khả năng "xé toạc" đối thủ của chân sút sinh năm 1997, đặc biệt là trong các trận cầu lớn tại Champions League. Sự ngưỡng mộ này cho thấy Rashford vẫn là một quân bài quan trọng trong tính toán chiến thuật của "Tam Sư" tại vòng chung kết sắp tới.

Biến động nhân sự: Tây Ban Nha và Argentina chốt lực lượng

Huấn luyện viên Luis de la Fuente đã gây chấn động dư luận khi quyết định không triệu tập bất kỳ cầu thủ nào của Real Madrid vào danh sách 26 tuyển thủ Tây Ban Nha. Giải thích về vấn đề này, chiến lược gia này khẳng định ông chỉ ưu tiên những cầu thủ phù hợp nhất với triết lý và có phong độ cần thiết, thay vì danh tiếng câu lạc bộ.

Trong khi đó, đội tuyển Argentina đón tin vui lớn khi tiền vệ Nico Paz đã trở lại tập luyện với cường độ cao. Sự hồi phục của Paz giúp ban huấn luyện đội đương kim vô địch thế giới vơi bớt nỗi lo về lực lượng ở tuyến giữa trước ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.