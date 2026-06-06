World Cup 2026: FIFA chi 187 triệu bảng cho CLB và rắc rối visa của tuyển Iran FIFA công bố gói hỗ trợ tài chính kỷ lục cho các câu lạc bộ, trong khi tuyển Iran đối mặt với việc hàng loạt quan chức bị từ chối nhập cảnh vào Mỹ.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố những bước chuẩn bị quan trọng về mặt tài chính và nhân sự cho vòng chung kết World Cup 2026. Điểm nhấn lớn nhất là gói ngân sách khổng lồ nhằm bù đắp quyền lợi cho các câu lạc bộ, cùng với những diễn biến phức tạp về thủ tục hành chính và tình hình lực lượng của các đội tuyển hàng đầu.

FIFA tăng mức hỗ trợ tài chính kỷ lục cho các câu lạc bộ

FIFA xác nhận sẽ phân bổ 187 triệu bảng cho các câu lạc bộ trên toàn cầu có cầu thủ tham dự giải đấu. Theo cơ chế này, mỗi đội bóng sẽ nhận được khoảng 3.700 bảng mỗi ngày cho mỗi cầu thủ trong suốt thời gian diễn ra giải đấu, tính từ giai đoạn vòng bảng. Đây được xem là động thái nhằm xoa dịu áp lực từ các câu lạc bộ châu Âu trước lịch thi đấu ngày càng dày đặc.

FIFA chi số tiền lớn cho các cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Bên cạnh đó, một khoản quỹ bổ sung trị giá 75 triệu bảng cũng được dành riêng để hỗ trợ các đội bóng có cầu thủ tham gia 905 trận đấu tại vòng loại. Mức chi trả ước tính là 1.700 bảng cho mỗi cầu thủ trên mỗi trận đấu. Dù các đội bóng lớn tại Ngoại hạng Anh vẫn chiếm ưu thế trong việc nhận thưởng, nhưng quy mô mở rộng của giải đấu sẽ mang lại lợi ích tài chính đáng kể cho cả các giải đấu cấp thấp hơn.

Hàng loạt quan chức Iran bị từ chối visa vào Mỹ

Trong một diễn biến liên quan đến chính trị và thể thao, toàn bộ cầu thủ trong danh sách triệu tập của đội tuyển Iran đã chính thức được phê duyệt visa để thi đấu tại vòng bảng. Tuy nhiên, theo ghi nhận của New York Times, hơn 10 thành viên chủ chốt trong đội ngũ hỗ trợ, bao gồm ban huấn luyện, chuyên gia phân tích và nhân viên y tế đã bị bác đơn đăng ký.

Các cầu thủ Iran được cấp visa tới Mỹ.

Đáng chú ý nhất là trường hợp của ông Mehdi Taj, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Iran. Việc ông Taj bị từ chối nhập cảnh được cho là có liên quan đến lý lịch công tác trước đây của ông. Sự thiếu hụt nhân sự hậu cần và ban huấn luyện đang đặt ra thách thức lớn cho quá trình chuẩn bị chuyên môn của đại diện Tây Á tại Bắc Mỹ.

Cập nhật lực lượng: Neymar chờ kết quả MRI, tuyển Đức thay người

Về tình hình nhân sự, huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã cập nhật trạng thái của Neymar. Tiền đạo 34 tuổi dự kiến sẽ chụp cộng hưởng từ (MRI) vào thứ Hai tới để đánh giá mức độ hồi phục chấn thương bắp chân phải. Nếu kết quả khả quan, Neymar có thể quay lại tập luyện cùng đội tuyển vào tuần sau, thắp lên hy vọng góp mặt tại giải đấu lớn nhất hành tinh.

Ngược lại, đội tuyển Đức phải đón nhận tin không vui khi Lennart Karl chính thức lỡ hẹn với giải đấu do chấn thương nghiêm trọng. Huấn luyện viên Julian Nagelsmann đã ngay lập tức triệu tập Assan Ouedraogo của RB Leipzig để thay thế. Đây là sự bổ sung được đánh giá cao về mặt tốc độ và khả năng gây đột biến cho tuyến giữa của "Cỗ xe tăng".

Thử thách từ điều kiện thời tiết khắc nghiệt

Tại Florida, huấn luyện viên Thomas Tuchel của đội tuyển Anh đã đưa ra những cảnh báo về độ ẩm và nhiệt độ cao. Trong bối cảnh "Tam sư" chuẩn bị cho trận giao hữu với New Zealand, chiến lược gia người Đức nhấn mạnh rằng điều kiện khắc nghiệt tại West Palm Beach và Tampa Bay sẽ là bài kiểm tra thể lực cực hạn cho các cầu thủ.

Cuối cùng, tại khu vực Nam Mỹ, đội tuyển Colombia đang đối mặt với những lùm xùm hậu trường. Thủ quân James Rodriguez bị dư luận chỉ trích sau khi đoạn video cho thấy anh dường như đã phớt lờ lời đề nghị chụp ảnh của con gái Tổng thống Colombia trong lễ xuất quân. Vụ việc diễn ra ngay trước thềm giải đấu đang gây ra những phản ứng đa chiều tại quê nhà.