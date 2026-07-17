World Cup 2026: FIFA điều tra Argentina vụ băng rôn nhạy cảm, Ibrahimovic dội gáo nước lạnh vào tuyển Anh FIFA chính thức mở cuộc điều tra Argentina sau hành vi chính trị tại bán kết, trong khi khói bụi cháy rừng đe dọa trận chung kết lịch sử giữa Messi và Tây Ban Nha.

World Cup 2026 đang tiến tới những chương cuối cùng đầy kịch tính, nhưng bầu không khí trước trận chung kết không chỉ có hơi nóng từ sân cỏ. Những rắc rối pháp lý của nhà đương kim vô địch Argentina, lời chỉ trích sắc lẹm từ Zlatan Ibrahimovic dành cho hành trình của tuyển Anh, cùng mối đe dọa từ thiên tai đang tạo nên một cục diện đa chiều đầy biến động.

FIFA vào cuộc vụ thông điệp chính trị của Argentina

FIFA đã chính thức mở cuộc điều tra kỷ luật nhắm vào đội tuyển Argentina sau những sự kiện diễn ra trong màn ăn mừng chiến thắng trước tuyển Anh tại bán kết. Tâm điểm của vụ việc là tấm băng rôn tuyên bố chủ quyền đối với quần đảo Falkland (người Argentina gọi là Malvinas) – một vấn đề chính trị nhạy cảm kéo dài nhiều thập kỷ giữa hai quốc gia.

Argentina bị điều tra về băng rôn tuyên bố chủ quyền quần đảo Falkland. Ảnh: Getty.

Cụ thể, hậu vệ Lisandro Martinez và cầu thủ dự bị Giovani Lo Celso đã cùng nhau giăng biểu ngữ có dòng chữ “Las Malvinas son Argentinas” ngay trên sân khấu ăn mừng. Người phát ngôn của FIFA xác nhận Ủy ban Kỷ luật đang đánh giá các báo cáo trận đấu. Theo quy định, FIFA vốn cực kỳ khắt khe với các thông điệp mang tính chính trị, tôn giáo hoặc cá nhân trong các sự kiện bóng đá chính thức.

Khói bụi cháy rừng đe dọa trận chung kết tại MetLife

Trong khi Argentina đang chờ đợi phán quyết từ FIFA, họ còn phải đối mặt với một thách thức khác từ thiên nhiên. Khói bụi từ các vụ cháy rừng nghiêm trọng tại Canada đang bao phủ vùng Đông Bắc Hoa Kỳ, trực tiếp đe dọa trận chung kết giữa Argentina và Tây Ban Nha tại sân vận động MetLife.

Chính quyền thành phố New York và bang New Jersey đã phát đi thông báo khẩn cấp về chất lượng không khí. Các chuyên gia y tế thậm chí đã khuyến cáo những cổ động viên có vấn đề về hô hấp nên cân nhắc việc tham dự trận đấu. Đây là một kịch bản chưa từng có tiền lệ, buộc Ban tổ chức phải theo dõi sát sao chỉ số AQI (chất lượng không khí) để đảm bảo sức khỏe cho các cầu thủ và hàng vạn khán giả.

Zlatan Ibrahimovic: "Tuyển Anh cần một sự thức tỉnh thực tế"

Thất bại của tuyển Anh trước Argentina không chỉ mang lại nỗi buồn cho người hâm mộ xứ sở sương mù mà còn là cái cớ để Zlatan Ibrahimovic đưa ra những nhận định đầy tính sát thương. Phát biểu tại New York, cựu tiền đạo người Thụy Điển cho rằng hành trình vào tới bán kết của "Tam Sư" là nhờ vào một nhánh đấu quá thuận lợi.

Tuyển Anh gục ngã trước Argentina. Ảnh: Getty.

"Khi bạn đánh bại một đối thủ tầm cỡ, lúc đó hãy bắt đầu nói chuyện," Ibrahimovic thẳng thắn. Anh chỉ ra rằng trước khi gặp Argentina, tuyển Anh chỉ phải vượt qua CHDC Congo, Mexico và Na Uy – những đội bóng bị đánh giá thấp hơn nhiều. Theo Zlatan, trận thua vừa qua là bằng chứng cho thấy ranh giới đẳng cấp thực sự giữa một đội bóng tiềm năng và một nhà vô địch thực thụ.

Declan Rice và tấm thẻ đỏ hụt trước Messi

Một chi tiết đáng chú ý khác trong trận bán kết vừa qua là tình huống tranh cãi giữa Declan Rice và Lionel Messi. Tiền vệ của tuyển Anh đã bị bắt gặp có hành vi che miệng khi tranh luận gay gắt với thủ quân Argentina. Theo các quy định mới nhằm thắt chặt kỷ luật sân cỏ, hành vi này có thể dẫn đến thẻ đỏ nếu bị coi là xúc phạm trọng tài hoặc đối phương.

Tuy nhiên, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina giải thích rằng cả tổ trọng tài và VAR đều không xác định được nội dung cuộc đối thoại là vi phạm nghiêm trọng. Việc Argentina không khiếu nại cũng giúp Rice thoát án phạt nguội, qua đó đủ điều kiện góp mặt trong trận tranh hạng ba với đội tuyển Pháp.

Cơn sốt Haaland dù Na Uy đã dừng bước

Dù Erling Haaland không còn hiện diện ở những vòng đấu cuối, tầm ảnh hưởng của anh tại thị trường Mỹ vẫn cực kỳ lớn. Chiếc dây buộc tóc Kknekki mà tiền đạo này sử dụng đã chính thức cháy hàng trên toàn lãnh thổ Hoa Kỳ. Đây là minh chứng cho thấy sức hút thương mại khổng lồ của các ngôi sao bóng đá, khi một phụ kiện nhỏ cũng có thể tạo nên cơn sốt tiêu dùng tại quốc gia đồng chủ nhà World Cup 2026.